Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов

Минпросвещения России расширило перечень информации в госреестре о российских детях с выдающимися способностями. Этот реестр ведется с 2016 г., но, по новым правилам, теперь в него должны вноситься контактные данные несовершеннолетних, включая их номера телефонов и адрес проживания, а доступ к этим данным будет иметь гигантский список организаций.

Власти посчитают всех

Минпросвещения России опубликовало приказ «Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности». Глава ведомства Сергей Кравцов подписал его еще 18 ноября 2020 г., но его публикация на официальном портале правовой информации задержалась на три месяца, до 19 февраля 2021 г.

Данный приказ Минпросвещения № 649 признает утратившим силу другого аналогичного документа – приказа Минобрнауки № 424 от 18 апреля 2016 г. «Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности». Названия документов почти идентичны, а сами они касаются россиян в возрасте до 18 лет, но в старом приказе они называются детьми, а в новом – «лицами».

Приказы отличаются друг от друга еще и количеством пунктов (в старом 14, в новом – 18), равно как и их наполнением. Так, актуальный документ Минпросвещения предлагает собирать о детях значительно больше личных сведений, чем того требовал прежний документ.

Что касается самого информресурса, речь о котором идет в обоих приказах, то его создание и развитие регламентировано пунктом 9 так называемых «Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития». Они были утверждены постановлением российского Правительства №1239 от 17 ноября 2015 г.

Власти хотят знать о вундеркиндах во всех сферах, включая спорт

Оператором ресурса о выдающихся российских детях, по информации «Экспертного центра электронного государства», назначен образовательный фонд «Талант и успех», учрежденный в конце декабря 2014 г. В его обязанности, помимо прочего, входит разработка и поддержка веб-сайта ресурса.

Какими данными нужно делиться с ресурсом

Вся ответственность за сохранность персональных данных детей лежит на фонде «Талант и успех» как на операторе информресурса. Приказ Минпросвещения № 649 определил, что на каждого российского ребенка, проявляющего выдающиеся способности, должен быть заведен профиль с информацией о его ФИО, дате рождения и месте обучения. При этом указывать место рождения ребенка не требуется.

Также необходимо раскрыть информацию о результатах участия ребенка в тех или иных мероприятиях и все сведения об имеющихся у него результатах интеллектуальной деятельности, подтвержденных патентами или свидетельствами, и (или) публикациях в научном международном и (или) всероссийском издании.

Перечень данных, собираемых по старому приказу (нажмите для увеличения

Дополнительно в реестр вундеркиндов России требуется внести данные об наличии у детей тех или иных достижений в педагогической, научной (научно-исследовательской), научно-просветительской, инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) физкультурно-спортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной организацией, либо о научном (научно-методическом, научно-техническом, научно-творческом) результате интеллектуальной деятельности, подтвержденном патентом, свидетельством, либо о публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании образовательной, научной или иной организации (при наличии).

Персональная информация тоже нужна

Одно из отличий нового приказа властей от прежнего заключается в расширенном списке персональных данных детей, которые подлежат сбору. В частности, теперь нужно будет предоставлять оператору контактную информацию ребенка – номер телефона, адрес проживания (почтовый адрес) и даже адрес электронной почты. Напомним еще раз, что речь идет о несовершеннолетних. Эти же сведения должен будет предоставить и законный представитель ребенка.

Требования к персональным данным в новом приказе (нажмите для увеличения)

Обязательно требуется указать страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета. А если у ребенка есть персональный тренер или наставник, осуществляющий его подготовку, то его контактные данные тоже должны быть в системе, хотя раньше они, как и номер телефона ребенка, не требовались. В перечень входят: ФИО, место работы, должность и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Доступ будет почти у всех

Согласно новому приказу Минпросвещения, доступ к информресурсу о вундеркиндах оператор предоставляет строго на основе официальных запросов, направленных ему по форме, определенной им же. Этот доступ организуется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), и она же используется для внесения в него изменений.

Фонд «Талант и успех» будет предоставлять доступ к базе данных российских детей-вундеркиндов целому списку организаций. В него входят, в первую очередь, федеральные госорганы, притом без уточнения, какие именно госорганы смогут пользоваться реестром.

Вместе с ними доступ к информресурсу получат органы госвласти субъектов России, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Перечень включает еще и организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучаются дети, в том числе региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также региональные центры спортивной подготовки.

Но и это еще не все. Получить доступ к персональным данным российских детей с выдающимся способностями смогут, помимо прочих, еще и организаторы и уполномоченные организации, обеспечивающие внесение сведений о лицах в информационный ресурс.