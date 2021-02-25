Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный

Microsoft создала конструктор веб-сайтов для компаний малого бизнеса, которым можно пользоваться бесплатно. Он позволяет создавать шаблонные веб-страницы с основной информацией о компании без знаний в области веб-программирования, но если владелец сайта захочет рекламировать его, то ему придется использовать рекламную платформу Microsoft, даже если он изначально не планировал этого делать.

Веб-сайт совершенно бесплатно

Корпорация Microsoft открыла для себя новую сферу деятельности – разработчик ОС Windows, игровых приставок Xbox и других продуктов занялся созданием веб-сайтов. Для этого Microsoft запустила онлайн-конструктор сайтов по шаблонам в рамках своего проекта Digital Marketing Center, пишет Gizmodo.

Другими словами, теперь Microsoft – это конкурент сервисов Wix и Squarespace, а также менее известных конструкторов и даже веб-студий.

Главное конкурентное преимущество нового детища софтверного гиганта – это возможность пользоваться им на полностью бесплатной основе.

Сайты, созданные в конструкторе Microsoft

«Свыше 36% предприятий малого бизнеса не имеют веб-сайтов. Это проблема для них, поскольку 80% потенциальных клиентов изучают информацию о компаниях в Сети прежде, чем посетить офис их или приобрести у них тот товар, что они предлагают. Без веб-сайта малый бизнес рискует потерять этих клиентов», – говорится в заявлении Microsoft.

Как создать бесплатный сайт у Microsoft

Первый этап создания сайта при помощи конструктора Microsoft – это регистрация в сервисе Digital Marketing Center, после которой по нажатию кнопки «Мой веб-сайт» (My website) в правом верхнем углу профиля компания предложит подключить имеющийся сайт к ее рекламной сети. Это предложение стоит отклонить, выбрав опцию «У меня нет веб-сайта» (I don't have a website).

Профиль пользователя в Digital Marketing Center

После этого шага сервис предложит выбрать URL-адрес будущей веб-страницы и затем даст на выбор два варианта – загрузить все данные из публичной страницы компании-клиента в популярных соцсетях (Facebook, к примеру) или создать сайт с нуля. При выборе второго варианта пользователь наконец-то получит доступ непосредственно к конструктору.

Начальное окно конструктора сайтов

Если был выбран первый вариант, конструктор все равно откроется, но все основные поля в нем уже будут заполнены, но их всегда можно будет отредактировать. К доступным для изменения полям относятся: заголовок и описание сайта, контактная информация, ссылки на страницы компании в соцсетях, ссылки на публикации в соцсетях и др. также можно будет добавлять на сайт фоновые изображения и дополнительные кнопки для посетителей, позволяющих быстро связаться с владельцем сайта – позвонить ему, отправить электронное письмо и т. д.

От пользователей не будут требоваться знания HTML и других языков, используемых при создании веб-страниц – все элементы сайта конструктор добавит автоматически. Однако это лишает такие сайты уникальности – они становятся шаблонными и похожими друг на друга.

На кого нацелен сервис

Появление Microsoft на рынке создания сайтов произошло спустя месяц после того, как создатели популярного движка для сайтов Wordpress сделали то же самое. Они развернули платформe-конструктор Built By Wordpress в январе 2021 г. и спозиционировали ее как инструмент помощи малому бизнесу по созданию интернет-магазинов и других сайтов, способных приносить прибыль.

Но Built By Wordpress, пишет Gizmodo – это платный конструктор, и стоимость создания с его помощью готового сайта может доходить до $5000 в зависимости от нужд клиента. Это довольно высокая цена для небольших компаний, которые все еще не могут восстановиться от последствий пандемии коронавируса и всемирной самоизоляции.

Меню создания сайтов в Wix

Совершенно бесплатный конструктор однотипных сайтов может привлечь внимание предпринимателей, которые либо не могут позволить себе заплатить несколько тысяч долларов из своего кармана за новенький фирменный сайт Wordpress со всеми учтенными требованиями, либо устали тратить свои кровно заработанные деньги на ежемесячную подписку на Wix, Squarespace или другие аналогичные сервисы-конструкторы.

В чем выгода Microsoft

Разработка сайтов в конструкторе Microsoft будет бесплатной для пользователей ровно до той поры, пока они не захотят подключить его к той или иной рекламной сети. Как пишет Gizmodo, Microsoft в рамках Digital Marketing Center продвигает собственную платформу, и если клиент хочет рекламировать свой сайт в поисковиках, например, в Google или Yahoo, то Microsoft даст ему такую возможность, но лишь при условии, что реклама сайта будет размещаться еще и в Bing (фирменный поисковик Microsoft).

Какие механизмы Microsoft использует для препятствования подключению клиентов к другим рекламным сетям, на момент публикации материала известно не было.

Если же владелец сайта, созданного при помощи нового сервиса Microsoft, желает размещать рекламу в социальных сетях, например, в Facebook и Instagram, то единственный способ сделать это заключается в покупке рекламы еще и в соцсети Linkedin, которую, как сообщал CNews, Microsoft купила за $26,2 млрд в июне 2016 г. Обойти эти условия никак нельзя, даже если Linkedin и Bing – это последние платформы, на которых клиент хочет рекламироваться.