Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker

Торрент-трекер Rutracker провел краудфандинговую кампанию, в ходе которой собрал более 1,8 млн руб. На эти деньги он закупит жесткие диски емкостью в сумме от 600 до 800 ТБ, и на них будут храниться редкие раздачи – старые и специализированыне программы, выпущенные много лет назад фильмы и игры и многое другое, что требуется узкому кругу пользователей. Сохранением таких раздач трекер занимается около 10 лет.

Миллионы рублей на сотни терабайт

Пользователи популярного и одновременно заблокированного в России торрент-трекера Rutracker собрали для него почти 2 млн руб. для сохранения редких, но от этого не менее востребованных раздач. Деньги, как сообщили операторы трекера, пойдут на закупку гигантского массива жестких дисков.

О сборе средств операторы объявили 27 декабря 2020 г., а начался он 29 декабря 2020 г. Целью был сбор $25 тыс., (1,84 млн руб. по курсу ЦБ на 26 февраля 2021 г.), и нужную сумму удалось накопить к 25 февраля 2021 г., то есть менее чем за два месяца.

Эти деньги будут потрачены на приобретение пока не установленного количества накопителей. Известна только их суммарная емкость – от 600 до 800 ТБ.

Россияне поддерживают Rutracker даже спустя пять лет после его блокировки

Сбор средств проводился не только в России, но также в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Украине и ряде других стран, в том числе в Южной Корее, Израиле, Таиланде, Индии и даже Панаме. В качестве «донатов» принимались виртуальные деньги (Qiwi, WebMoney, «Юmoney» (в прошлом «Яндекс.деньги»)), прямые переводы с банковских карт Visa, MasterCard и «Мир» и даже криптовалюты, в том числе Litecoin. Пользователи платежной системы PayPal принять участие в краудфандинге не могли.

Хранилище для «Хранителей»

Необходимость в закупке нового массива винчестеров возникла на почве всероссийской блокировки трекера – россияне не могут пользоваться им без VPN и других способов обхода санкций Роскомнадзора с января 2016 г. Это, со слов операторов Rutracker, «негативное влияние и ставит под угрозу многообразие существующего на портале материала», поскольку многие пользователи из-за трудностей в доступе к порталу не могут активно раздавать файлы.

На фоне этого многие раздачи становятся «редкими» - людей, позволяющих скачать такие материалы немного, и существует риск потери этих данных. Их сохранением занимается несколько энтузиастов, называющих себя «Хранителями», и им-то и потребовались новые накопители.

Миссия выполнена

К категории «редких» относятся, как правило, раздачи специализированного софта, утративших актуальность (устаревших) версий программ, а также образов старых видеоигр и многое другое. «Если вы смотрите фильмы, слушаете музыку, скачиваете игры или ПО, которые были выпущены более года назад, то, значит, каждый из вас может столкнуться с ситуацией, когда скачать нужную раздачу нет возможности из-за отсутствия раздающих. Данный сбор предназначен для минимизации подобных случаев», – прокомментировали краудфандинговую кампанию операторы трекера.

«Хранители» занимаются сохранением редких раздач около 10 лет. За то время им удалось спасти почти 2500 ТБ данных, а это около 1,52 млн раздач. «Это 620 жестких дисков по 4 TБ или почти 6 млн руб. В день группа раздает 100-150 ТБ на редких раздачах, и ее работа является крайне востребованной в нынешних условиях, но личные ресурсы и возможности этой группы ограничены, а приток энтузиастов не поспевает за скоростью исчезновения раздач», – отметили инициаторы краудфандинга.

Начало войны с властями

На момент публикации материала сервис Rutracker существовал более 16 лет – он был запущен 18 сентября 2004 г. Первоначально проект назывался «Torrents.ru», и под этим именем он просуществовал в течение более пяти лет, пока 18 февраля 2010 г. регистратор «Ру-центр» не приостановил делегирование одноименного домена.

Владельцам трекера пришлось срочно переводить его на домен rutracker.org (регистратор – Internet.bs) и в целом менять название проекта. Спустя еще пять лет трекер попал под действие «антипиратского закона», вступившего в силу 1 августа 2013 г. 1 мая 2015 г. заработала его расширенная версия, чем моментально воспользовалось издательство «Эксмо».

Издательство обратилось в Мосгорсуд с иском о пожизненной блокировке трекера, и тот в ноябре 2015 г. вынес свое решение в пользу истца, даже несмотря на то, что к тому моменту «Рутрекер» позволял правообладателям закрывать раздачи с их интеллектуальной собственностью. Решение суда вступило в силу 22 января 2016 г.

Rutracker моментально отреагировал на решение Мосгорсуда и еще до вступления его в силу, в декабре 2015 г., провел всероссийские «учения по гражданской обороне», посвященные обучению пользователей способам обхода блокировки. Эти действия принесли значительные результаты: спустя более пяти лет с начала блокировки проект продолжает существовать и развиваться.

Сразу после блокировки в России, 26 января 2016 г. Rutracker объявил о разрыве всех отношений с правообладателями – они потеряли возможность блокировать раздачи, а ранее закрытые темы были вновь открыты на постоянной основе.

Продолжение противостояния

Спустя еще год, в феврале 2017 г. российские власти предприняли новую попытку уничтожить не только Rutracker, но и другие сайты, распространяющие пиратский контент. Они, как сообщал CNews, приняли законопроект о необходимости блокировки не только самих пиратских сайтов, но и их зеркал. Спустя еще три месяца Rutracker представил и выложил на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнадзора.

В конце ноября 2018 г. Rutracker запустил новый действенный способ обхода блокировки – сервис «Мой.рутрекер», позволяющий пользователям создавать личные зеркал ресурса. Он давал возможность создать не просто доменное имя-редирект, ведущее на оригинальный сайт, а настоящее зеркало, полностью функциональную копию трекера.

Сейчас сервис создания зеркал Rutracker по неизвестным причинам недоступен по прежнему адресу

От пользователей требовалось лишь держать адрес зеркала в секрете от всех, чтобы его не заблокировали. На момент публикации материала сервис был недоступен даже через VPN.