«Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу

Реструктуризация «Яндекса»

«Яндекс» изменит структуру своего бизнеса. Компания создает две бизнес-группы, на базе которых будут объединены существующие «родственные» проекты отечественного ИТ-гиганта. Об этом в Facebook заявил управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

В первую группу, по словам топ-менеджера, войдут бизнесы с рекламной моделью, поисковые и облачные сервисы: «Поиск и портал», платформа для блогеров «Яндекс.дзен», служба по поиску услуг и специалистов «Яндекс.услуги», «Яндекс.облако» и другие. Возглавит ее руководитель «Поиска» «Яндекса» Андрей Стыскин.

Вторая – «E-com и райдтех» – включит бизнесы в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции: каршеринг «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», торговая площадка «Яндекс.маркет», сервисы доставки продуктов и готовых блюд «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда». Руководителем группы станет генеральный директор «Яндекс.такси» Даниил Шулейко.

«Яндекс» меняет структуру своего бизнеса

«Это объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами», – объясняет Худавердян.

Главной задачей директоров новых бизнес-групп станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними.

Как подчеркнул Худавердян, создание новых и развитие существующих бизнес-юнитов «Яндекса» продолжится как внутри групп, так и за их пределами. Изменения пока не коснулись подписочных сервисов «Яндекса» («Кинопоиск HD» и «Яндекс.музыка), портала объявлений купли-продажи автомобилей «Авто.ру» и подразделения, занимающегося разработкой беспилотного транспорта. Не исключает руководитель «Яндекса» и возникновения новых бизнес-групп в будущем.

Амбициозные планы на сегмент электронной коммерции

Как ранее заявил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский, «Яндекс» планирует вложить до $500 млн (около 37,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 февраля 2021 г.) в развитие собственного направления электронной коммерции, включая «Яндекс.маркет», «Яндекс.лавку» и «Яндекс.еду».

Напомним, что по итогам 2020 г. почти треть (31%) всей выручки «Яндекса» пришлось на сегмент «Такси», который принес компании около 67,96 млрд руб. Ее рост за год составил 49%, а за IV квартал 2020 г. – 54%, до 22,25 млрд руб.

Сегмент «Такси» включает сервис онлайн-заказа такси («Яндекс Go» и Uber в России и 17 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки), логистические и другие B2B-сервисы, фудтех-направление с «Яндекс.едой» и «Яндекс.лавкой», а также «Яндекс.драйв».

Направления такси и фудтех показали 65- и 56-процентный рост выручки в IV квартале 2020 г. и за весь 2020 г. соответственно, тогда как каршеринг продемонстрировал заметно менее высокие результаты. В последнем квартале 2020 г. его выручка снизилась на 1%, а по итогам года выросла лишь на 13%.

Рост выручки в сегменте «Такси» на 54% в «Яндексе» объяснили в первую очередь хорошими результатами «Яндекс.лавки», ростом «Яндекс.еды», а также развитием сервиса онлайн-заказа такси для бизнеса.

По итогам 2021 г. «Яндекс» ожидает роста выручки на уровне 47% – с 305 млрд в 2020 г. до 320 млрд руб. Согласно оценке специалистов компании, драйвером роста выручки станут сегменты электронной коммерции («Маркет», «Лавка» и доставка товаров повседневного спроса из магазинов-партнеров в «Еде»). Кроме того, определенное влияние на данный показатель окажут логистический бизнес «Яндекса» и восстановление сегментов «Поиск и портал» и «Такси».

В «Яндексе» оговариваются, что достижение поставленных целей возможно при выполнении ряда условий, в частности, того, что пандемия COVID-19 не будет усугубляться, и что, начиная со II квартала 2021 г., ситуация вокруг нее будет постепенно улучшаться.