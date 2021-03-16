Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России

Китайский агрегатор такси DiDi с более 800 млн пользователей по всему миру собирается значительно расширить географию своего присутствия в России – с нынешних 16 городов до более чем 100. В списке есть многие города-миллионники, но нет Москвы и Санкт-Петербурга.

Китай захватывает российское такси

Компания DiDi, китайский агрегатор такси, собирается начать экспансию в города России. Как сообщили CNews представители DiDi, с 16 марта 2021 г. проводится регистрация водителей и таксопарков в 20 городах Центрального и Южного регионов, Поволжья, Урала и Сибири. Среди новых городов присутствия – пять городов-миллионников (Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь и Краснодар), и их жители смогут пользоваться сервисом, по словам представителей DiDi, «в ближайшие недели».

Список новых городов, помимо перечисленных включает Астрахань, Иваново, Калугу, Киров, Кострому, Майкоп, Новороссийск, Орел, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Тюмень и Энгельс. Водители и таксопарки из этих городов могут подать заявку на регистрацию в DiDi через фирменное Android-приложение или сайт сервиса.

В компании рассказали CNews, что до конца 2021 г. география присутствия DiDi в России будет расширена до более чем 100 городов. Их список пока не утвержден.

Столицы оставят без такси

На территории России сервис действует с августа 2020 г. и доступен пока только в 16 городах. На 16 марта 2021 г. воспользоваться услугами DiDi могли жители Белгорода, Брянска, Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Курска, Липецка, Набережных Челнов, Оренбурга, Пензы, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Чебоксар. Сервис не представлен ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве.

Такси DiDi в Казани

Несмотря на то, что обе столицы являются крупнейшими российскими городами по числу жителей (и, соответственно, по числу потенциальных клиентов), DiDi пока не планирует запускаться в них. Операционный директор DiDi в России Даниил Петин сообщил РБК, что считает Москву и Санкт-Петербург «очень интересными рынками», но сроки запуска в них сервиса не озвучил. «Пока мы присматриваемся к этим рынкам», – добавил он.

При этом изначально DiDi планировала открыть столичные представительства до конца 2020 г. CNews писал, что наряду с ними в эти же сроки сервис мог появиться также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, но ни в одном из этих четырех городов он пока не работает.

Достижения DiDi

DiDi появился в России в конце августа 2020 г., выбрав для своего дебюта столицу Татарстана – Казань. Российское представительство DiDi принадлежит китайской транснациональной компании DiDi Chuxing, представители которой сообщили, что запуск сервиса в России стал «первым выходом компании на евразийский рынок».

Российское юридическое лицо под названием ООО «Диди Мобилити Рус», под которым DiDi действует в России было зарегистрировано компанией DiDi Chuxing в конце декабря 2019 г. с уставным капиталом 50 тыс. руб. Согласно ЕГРЮЛ, основное направление ее деятельности – это разработка компьютерного ПО, а все остальные направления никак не связаны с пассажирскими перевозками. Тем не менее, именно от лица этой компании DiDi заключает пользовательское соглашение с пассажирами и публикует на своем сайте правила для российских водителей.

Китайская DiDi Chuxing Technology Co. (изначально Didi Dache) со штаб-квартирой в Пекине была основана в июне 2012 г. китайским миллиардером Чэн Вэем (Cheng Wei), который к тому моменту проработал восемь лет в Alibaba и Alipay. За первые три года существования компания привлекла свыше $700 млн от частных инвесторов, а в августе 2016 г. сообщила о приобретении своего главного конкурента, китайского подразделения Uber, которое к тому времени проработало в КНР около года. Стоимость Uber China на тот момент оценивалась в $35 млрд, в финансировании сделки приняли участие Apple, ChinaLifeInsurance и аффилированные с Alibaba Group финансовые структуры.

На середину марта 2021 г. DiDi являлся крупнейшим агрегатором такси в Китае. В этой стране ее пользовательская база насчитывает свыше 450 млн человек, а во всем мире ее услугами пользуется более 600 млн человек. Объем ежедневных пассажирских перевозок DiDi достигает 100 млн – компания работает в России, Австралии, Бразилии, Китае, Колумбии, Коста-Рике, Мексике, Панаме, Чили и Японии.

Российские конкуренты

На российском рынке DiDi соперничает, помимо прочих, с «Яндекс.такси» и Uber. Первый сервис был основан в октябре 2011 г., а Uber пришел в Россию в начале 2017 г.

В июле 2017 г. «Яндекс» договорился об объединении бизнесов «Яндекс.такси» и Uber в России и странах СНГ. Uber вложила в совместное компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн.

В настоящее время «Такси» - это целый сегмент проектов «Яндекса». В него входят сервис онлайн-заказа такси («Яндекс Go» и Uber в России и 17 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки), а также логистические и другие B2B-сервисы, фудтех-направление (сервис доставки заказов из ресторанов «Яндекс.еда» и «Яндекс.лавка»). В него же входит и каршеринг «Яндекс.драйв».

Согласно отчету «Яндекса» за 2020 г., cегмент «Такси» по итогам 2020 г. принес ему почти треть всей выручки – около 67,96 млрд руб. или чуть больше 31%. Ее рост за год составил 49%, а за IV квартал 2020 г. – 54%, до 22,25 млрд руб.