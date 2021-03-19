Программист «Крок» создал клиент Clubhouse для любой ОС

Программист из «Крок» Сергей Овчинников запустил веб-клиент сети Clubhouse, которая сама по себе доступна пока лишь под iOS. Детище Сергея располагает почти всеми функциями оригинальной сети, но пока не позволяет рассылать инвайты (приглашения) другим участникам. Приложение работает в браузерах под Windows, Linux и macOS, но для его запуска потребуются относительно глубокие знания в сфере ПК.

Российский Clubhouse

Старший разработчик российской ИТ-компании «Крок» Сергей Овчинников создал собственный клиент для социальной сети Clubhouse.

Clubhouse – это соцсеть, пользователи которой общаются исключительно голосом (в голосовых чатах). Проект существует с 2020 г., но пользоваться им могут далеко не все – зарегистрироваться в сети можно только по приглашению (инвайту). Фирменное приложение сервиса работает исключительно на iOS.

Сергей Овчинников создал не мобильное, а веб-приложение, и сделал его код открытым – все данные по проекту, в разработке которого ему помогал Михаил Валейко (в прошлом – разработчик в Okko) и сотрудник компании GridRain Мирза Алиев, он выложил на GitHub. Разработка приложения заняла у Сергея и его помощников две недели. Представители компании «Крок» (которая на момент публикации этого материала была указана в качестве места работы в профиле Овчинникова на GitHub) при общении с редакцией CNews сообщили, что «Крок» не имеет отношения к разработке.

Интерфейс веб-клиента Clubhouse. Список каналов

Созданная Овчинниковым веб-версия пока не позволяет отправлять приглашения (инвайты) другим пользователям, чтобы те присоединялись к соцсети, к тому же она не позволяет редактировать данные профиля – для всего этого придется пользоваться оригинальным iOS-приложением. Существуют и другие ограничения – нельзя подписываться на «клубы» и создавать собственные комнаты для общения, но все эти функции разработчики собираются добавить в обозримом будущем.

Сергей Овчинников и его профиль в Github

По данным VC, работать над ними будут Мирза Алиев и Михаил Валейко, тогда как Сергей Овчинников решил «сделать паузу». В описании приложения также сказано, что работа над ним будет продолжаться до тех пор, пока разработчики Clubhouse не запустят официальный веб-клиент своей соцсети.

Что умеет неофициальный клиент

Разработанная россиянами веб-версия Clubhouse может работать под Windows, Linux и macOS – для этого будет достаточно лишь современного браузера. Клиент поддерживает почти все базовые функции – например, реализована возможность присоединяться к обсуждению и «поднимать руку» для участия в беседе. Поддержка микрофона тоже реализована, как и функция выключения звука.

Так выглядят комнаты для общения в веб-клиенте

Клиент позволяет искать нужные комнаты для общения, отображает список рекомендуемых каналов, подписываться на пользователей (отписываться – тоже), он даже умеет рассылать уведомления. Здесь они реализованы в виде отдельных вкладок. Клиент также показывает предстоящие мероприятия.

Только для продвинутых пользователей

Разработкой Овчинникова нельзя воспользоваться так же легко, как веб-версией, к примеру, той же Facebook – открыть браузер и перейти по нужной ссылке будет недостаточно. Кроме того, сразу отсекаются пользователи, не владеющие английским языком, на котором написан весь интерфейс приложения.

Для получения возможности пользоваться Clubhouse на компьютере или ноутбуке сперва необходимо будет установить на него программу Docker, после чего запустить ее и выполнить определенную команду. И только после этого можно будет открывать браузер и переходить по специальной ссылке.

С запуском веб-клиента Clubhouse справятся не все

Однако и этого будет недостаточно для полноценной работы приложения – нужно будет установить на компьютер аудиосервис Agora. Притом его обязательно нужно подключить до того, как присоединиться к той или иной комнате (беседе) – в противном случае вместо комнаты на экране отобразится ошибка подключения.

Разработчики также отмечают, что при использовании веб-клиента есть риск блокировки профиля. Для его минимизации аккаунт должен быть зарегистрирован через фирменное iOS-приложение Clubhouse.

Зачем нужны сторонние клиенты

На момент публикации материала пользоваться Clubhouse без ограничений (если не считать инвайты) могли лишь владельцы мобильных устройств Apple, несмотря на то, что Android – более популярная платформа в сравнении с iOS (71,9% против 27,33% на февраль 2021 г. по данным StatCounter). Кроме того, как сказано в описании клиента Сергея Овчинникова, многим нравится слушать подкасты на ПК и ноутбуке.

Отсутствие фирменных приложений Clubhouse под другие популярные платформы вынуждает сторонних разработчиков самим создавать их. Например, в середине февраля 2021 г. российский программист Григорий Клюшников всего за один день создал неофициальный клиент Clubhouse для Android под названием Houseclub и разместил его код в своем GitHub-репозитории.

Григорий Клюшников за день сделал то, что авторы Clubhouse не смогли делать за год

Для установки Houseclub нужно лишь скачать дистрибутив с репозитория, загрузить его в Android Studio и сконвертировать его в apk-файл, после чего записать его в память мобильного устройства и установить как любое другое приложение. Houseclub Григорий Клюшников написал на Java. К слову, это бывший разработчик соцсети «Вконтакте» и Telegram.

Немного о Clubhouse

Clubhouse заработала в марте 2020 г. За этой соцсетью стоят двое бывших сотрудников Google – Пол Дэвисон (Paul Davison) и Рохан Сет (Rohan Seth).

Оригинальное iOS-приложение Clubhouse

Clubhouse поначалу развивалась медленно – к маю 2020 г., по данным Software Pundit, в ней было зарегистрировано всего 1500 пользователей. Для сравнения, к концу января 2021 г. их число перевалило за 6 млн. В мае 2020 г. сервис оценивался в $100 млн, а к январю 2021 г. он подорожал до $1 млрд.

Создатели Clubhouse понимают, что ограничение в виде поддержки лишь одной платформы мешает развитию их проекта. Они задумались над выпуском фирменного Android-приложения и для этого пригласили в свой штат разработчика Android-ПО Мопеву Огундипе (Mopewa Ogundipe). Она сообщила об этом 23 февраля 2021 г. в своем Twitter, подтвердив факт ведущейся разработки Android-версии Clubhouse. Сроки ее релиза на момент публикации материала известны не были.

Подтверждение разработки фирменного Android-приложения Clubhouse

Свои альтернативы Clubhouse делают и популярные социальные сервисы. CNews писал, что в конце февраля 2021 г. в Telegram появилась опция создания чатов, в которых разрешено только голосовое общение. В начале марта 2021 г. Xiaomi создала аналогичную Clubhouse соцсеть с голосовыми беседами и без текстового общения на базе ее фирменного мессенджера Mi Talk, и он изначально доступен под Android и iOS.