Спецпроекты

«Билайн» выставил на продажу данные об абонентах по номерам их телефонов

Безопасность Бизнес Телеком Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур
«Вымпелком» изучает востребованность услуги по проверке сведений о гражданах по номеру их телефона. По базе оператора из 150 млн номеров за небольшую сумму якобы можно получить данные о владельце номера, если он предварительно дал согласие на публикацию своих данных. По мнению экспертов, сервис нарушает законодательство уже на стадии тестирования.

За мзду малую

«Вымпелком» зарегистрировал домен check-fast.ru, где предлагает услугу «пробивки» информации о гражданах по номеру их телефона, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». По данным издания, по 150 млн телефонных номеров из базы оператора можно получить различную персональную информацию о его владельце.

В частности, предлагается проверка надежности продавцов и покупателей Avito или других сайтов, выдача ссылок на профили в соцсетях, информация о наличии судимости или нахождении в розыске, просроченной кредитной задолженности и другим данным.

Для проведения операции по выдаче данных владелец номера должен предоставить согласие поделиться информацией, однако описание этой процедуры на сайте отсутствует. Услуга «пробивки» одного запроса оценена в 99 руб., пакета из десяти запросов в 479 руб., месячный неограниченный «абонемент» в 699 руб.

До сих пор подобные услуги оказывал только серый рынок «пробива», которым постоянно интересуются регуляторы и правоохранительные органы, отмечает «Коммерсант». Попытки оплатить проверку абонентов «Мегафона» и «Билайна» закончились выводом сообщения о технической ошибке и предложением оставить собственные данные.

Не виноватая я

Как заявили изданию в «Вымпелкоме», проект check-fast.ru является тестовой площадкой для выяснения спроса «на подобные продукты», и при этом не собирает персональные данные. По словам представителей оператора, в «Вымпелкоме» таким образом подготавливаются к информационной кампании по запуску программы противодействия мошенничеству.

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«Билайн» изучает спрос на платный сервис проверки сведений о гражданах по номеру телефона

«Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», – заявили представители «Вымпелкома».

За гранью закона

Несмотря на отсутствие услуг по «пробивке» информации о гражданах, сайт, тем не менее, собирает данные о потенциальных клиентах под видом оформления оплаты, включая имя, номер телефона и адрес электронной почты. По мнению Александра Савельева, зампреда комиссии московского отделения Ассоциации юристов России, все это очень напоминает процесс оценки потенциального спроса на такие услуги.

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Скриншот страницы сайта check-fast.ru

По мнению Савельева, даже в таком «режиме тестирования» сайт нарушает российское законодательство путем введения пользователей в заблуждение относительно целей сбора информации. «То, что происходит, мало отличается от такой практики "выуживания" персональных данных как фишинг», – заявил Савельев.

В Tele2 и «Мегафоне» подобных сервисов нет, заявили «Коммерсанту» в этих компаниях. По мнению сотрудника одного из операторов, запуск подобных сайтов для противостояния мошенникам выглядит странно, поскольку в крупных компаниях подобные процессы обеспечиваются «давно и на принципиально ином уровне» – например, посредством анализа больших данных, применения технологий искусственного интеллекта или специализированных ИТ-систем.

По мнению Саркиса Дарбиняна, партнера Digital Rights Center, очевидные выводы о желании людей платить за данные друг о друге можно было сделать из маркетингового анализа. Скорее, за этим просматривается желание крупных компаний заработать на этом, однако сервис поиска человека в соцсетях по номеру телефона является незаконным, отмечает Дарбинян, поскольку в правовой плоскости это персональные данные, распространение которых без разрешения субъекта запрещено.

В России уже присутствует серый рынок «пробивки» персональных данных с доступом к нему обычным пользователям интернета, отмечает «Коммерсант». В качестве примера издание приводит крупнейший Telegram-канал подобного рода, «Глаз Бога», работа которого была остановлена по требованию Роскомнадзора. Тем не менее, представитель сервиса уже сообщил о планах легализации своей работы в России.

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