Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет

Mail.ru Group выпустила обновленную версию своего почтового клиента для Android и iOS, в котором объединил шесть своих сервисов. Теперь суперприложение умеет работать с календарем и заметками, видео- и аудиозвонками, электронной почтой и облачным сервисом Mail.ru. Все это дополнено голосовым ассистентом «Маруся», но пользователь может отключить все это и вновь превратить приложение в классический почтовый клиент.

Суперпочта Mail.ru

Российский холдинг Mail.ru Group запустил новое мобильное суперприложение на базе своего прежнего почтового клиента. Представители холдинга рассказали CNews, что теперь в одной утилите объединено сразу несколько сервисов, включая почту и голосовой помощник.

В общей сложности одно суперприложение теперь вмещает шесть сервисов – «Облако», «Видеозвонки», «Календарь» и «Задачи» вместе с ассистентом «Марусей» и функцией «Почта», позволяющей, как и прежде, получать и отправлять электронную корреспонденцию. В Mail.ru сообщили CNews, что новая мобильная утилита доступна владельцам устройств на базе ОС Google Android и Apple iOS.

В итоге новое суперприложение позволяет работать с электронной почтой, переключаясь хранить информацию в «Облаке» и звонить аудио- и видеосвязи в сервисе «Звонки», попутно планируя распорядок дня в «Календаре» и составляя список дел в «Задачах». Виртуальный помощник «Маруся» в составе приложения может информировать о новых письмах, читать их, совершать поиск в интернете и предоставлять актуальную на данный момент информацию о курсах валют, погоде и т. д. В Mail.ru подчеркнули, что интеграция «Маруси» в мобильный почтовый клиент стала еще одним шагом к созданию экосистемы VK, с которой также тесно связана социальная сеть «Вконтакте».

Поэтапный запуск

Запуск суперприложения Mail.ru проходил в два этапа – первым был тестовый период, начавшийся в середине декабря 2020 г. На тот момент пользователи могли сами решать, активировать новый интерфейс в почтовом клиенте или же пользоваться классическим приложением – для этого в настройках была отдельная опция.

Теперь в «Почте» есть голосовой помощник и доступ к календарю

Теперь же начался второй этап распространения суперприложения Mail.ru – обновленный интерфейс доступен пользователям, впервые установим приложение, по умолчанию. Те же, кто пользовался им до обновления и не включал новый интерфейс, при желании смогут вручную активировать его в настройках.

Нововведение коснулось и веб-интерфейса «Почты». Представители Mail.ru рассказали CNews, что при подключении к сервису через браузер все перечисленные проекты доступны прямо из главного окна почтового ящика.

Ссылки на эти сервисы по умолчанию расположены в левом нижнем углу экрана. «Таким образом, пользователь получает консистентный опыт работы с почтой, задачами, календарем, облаком и видеозвонками как на телефоне, так и на десктопе», – сказали сотрудники Mail.ru.

Между тем, всему этому предшествовало еще два события. Так, в октябре 2019 г. Mail.ru заявляла о желании инвестировать в развитие суперприложений на базе соцсети «Вконтакте» в ближайшие три года, а в апреле 2020 г. холдинг объявил о создании почтового сервиса для крупных корпоративных клиентов. Новая корпоративная почта on-premise была интегрирована с другими бизнес-решениями Mail.ru: браузер, облако Teambox, корпоративный мессенджер Myteam и личный кабинет, что позволило сформировать коммуникационную платформу с единым интерфейсом.

Преимущество единого приложения

В Mail.ru сообщили CNews, что запуск суперприложения стал ответом холдинга на просьбы пользователей сделать удобной работу в приложении не только с почтой, но и сопутствующими сервисами, которые люди воспринимают неотрывно от «Почты». «В первую очередь это “Календарь” и “Облако”. Но также растет использование “Маруси”, “Задач”, “Видеозвонков”», – уточнили они.

Сервисы реализованы в виде вкладок, но переключаться между ними свайпами пока нельзя

В компании рассказали также, что разработка приложения заняла несколько месяцев. «Перед тем, как сделать режим суперприложения по умолчанию при установке, мы провели тщательное тестирование бета-версии. Пользователям, активировавшим новую “Почту”, понравилось обновление: они остаются в супераппе, частота взаимодействия с продуктом растет, а использование непочтовых сервисов выросло более чем в 10 раз. Также мы получили много положительных отзывов. Особенно хвалят “Календарь”, который дополняет нашу цель стать самым удобным способом управлять личными и рабочими делами», - сказал Cnews директор по продукту «Почты» Дмитрий Злоказов.

Истинная причина появления супераппа

Представители Mail.ru сообщили CNews, что одной из главных причин отказа холдинга от нескольких классических приложений в пользу одного универсального было стремление увеличить количество времени, которое пользователь проводит внутри сервисов компании. «Нам интересно сохранять пользователя внутри приложения, повышать его таймспенд, подтягивать непочтовые сервисы», – заявили они.

В настольной версии почты Mail.ru теперь тоже есть быстрый доступ к «Облаку», «Календарю» и другим сервисам

Для повышения интереса пользователей к обновленной утилите разработчики добавили в нее функцию кастомизации. Здесь она выражена в возможности настройки порядка вкладок в соответствии с индивидуальными предпочтениями – это ускоряет доступ к наиболее часто используемым сервисам. Дополнительно реализована возможность смены темы оформления.

В то же время разработчики пошли навстречу и тем, кто не заинтересован в использовании всех сервисов Mail.ru. Для них предусмотрена опция их отключения – можно оставить только «Почту», и тогда приложение будет работать только с электронной корреспонденцией.

У кого еще есть суперприложения

Холдинг Mail.ru Group не успел стать первым обладателем собственного приложения в России – его почти на полтора года опередил банк «Тинькофф». В декабре 2019 г. у него появился суперапп, в котором банк объединил функции своих потребительских сервисов и интернет-банка. Главная «фишка» этого приложения заключается в наличии собственного маркетплейса, то есть магазина миниприложений непосредственного внутри самого суперприложения. Через них внешние партнеры могут подключаться к маркетплейсу (через Open API) по принципу App-in-App и встраивать свои товары и услуги для клиентов банка прямо в интерфейс приложения.

В августе 2020 г. свой суперапп запустил российский интернет-гигант «Яндекс». Утилита получила название «Яндекс Go» и, как сообщал CNews, в ней объединились сервисы «Доставка», «Драйв» «Еда», «Лавка», «Расписание» и «Такси».

В других странах тоже существуют местные суперприложения, и самое известное из них – это китайский мессенджер WeChat. Запущенный в 2011 г., он изначально предоставлял лишь возможность онлайн-общения, но теперь в нем есть своя платежная система, позволяющая оплачивать практически любые товары и услуги в пределах Китая. Также WeChat можно использовать вместо паспорта для идентификации личности при пересечении границы между материковым Китаем, Макао и Гонконгом. На момент публикации материала пользовательская аудитория WeChat превышала 1,1 млрд человек в месяц.