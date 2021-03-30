Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда

На грани разрыва

Сбербанк и Mail.ru Group изучают вопрос раздела активов своего совместного предприятия (СП) в сфере доставки еды и транспорта, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники. По данным издания, стороны уже обратились к властям с неформальным запросом рекомендаций о разделе общего бизнеса.



Раздел активов СП Сбербанка и Mail.ru Group затронет сервисы доставки еды Delivery Club и заказа такси «Ситимобил», отметили источники FT. В Сбербанке и Mail.ru Group от комментариев изданию отказались, в Кремле на запрос FT не ответили. Позже Сбербанк распространил собственный комментарий.

«Бизнесы, входящие в наш O2O бизнес, активно и успешно развиваются, – сообщила пресс-служба Сбербанка. – Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров. Mail.ru Group обладает экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов и является сейчас нашим равноправным партнером в совместном предприятии О2О.

«"Сбер" строит свою экосистему, способную предлагать клиентам целый ряд качественных сервисов, развивающихся не раздельно, а в тесной интеграции и помогающих решать повседневные задачи; экосистему, способную конкурировать с мировыми IT-гигантами. Все наши цифровые активы, такие как Сбер ID, CберСпасибо, СберПрайм и другие, развиваются в синергии друг с другом», - заявили представители Сбербанка, воздержавшись от дальнейших комментариев и оставив открытым вопрос раздела активов СП.

История СП Сбербанка и Mail.ru Group

Как сообщал CNews, в конце 2019 г. Сбербанк и Mail.ru Group завершили начатое летом формирование стратегического партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений, и объявили о запуске СП в области О2О с оценкой стоимости более 100 млрд руб. От Mail.Ru Group в СП отошли сервисы Delivery Club и «Ситимобил», от Сбербанка — FoodPlex. В дополнение, банк также инвестировал в СП на начальном этапе 38 млрд руб., а в августе 2020 г. партнеры вложили еще 12 млрд. руб.

FT: СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере доставки еды и транспорта близко к развалу

Почти через год – в декабре 2020 г., CNews сообщил об официально озвученных планах Сбербанка по выкуп у Mail.ru мажоритарной доли в сервисе доставки еды «Сбермаркет».

Mail.ru Group и Сбербанк владеют в СП долями по 45,005% каждый. СП объединяет сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», а также доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет», SberFood (ранее - FoodPlex) и другие активы.

В отчетности Сбербанка по МСФО, опубликованной в начале марта 2021 г., говорится, что выручка сегмента FoodTech&Mobility в рамках СП с Mail.Ru Group выросла в 2020 г. с 500 млн до 4,8 млрд руб., при этом отрицательная EBITDA сегмента, приходящаяся на долю «Сбера», выросла с 700 млн до 10,4 млрд руб.

Как сообщал CNews со ссылкой на данные аудированной отчетности Mail.ru Group по МСФО за 2020 г., СП «Сбера» и Mail.ru Group показало за год активный рост, при этом общий объем оборота СП превысил 118 млрд руб. (рост в 2,3 раза год к году).

Delivery Club увеличил валовую выручку в 2,1 раза год к году до 3,1 млрд руб. В IV квартале 2020 г. валовая выручка «Самоката» увеличилась в 19 раз год к году до 4,3 млрд руб. «Кухня на районе» показала квартальную выручку 0,9 млрд руб. (рост в 2,9 раза год к году), годовая выручка составила 2,6 млрд руб. (рост в 3,7 раза год к году). «Ситимобил» нарастил количество поездок и валовую квартальную выручку на 20% по сравнению с III кварталом, осуществив за 2020 г. 185 млн поездок и получив оборот в размере 46 млрд руб.

Предпосылки и перспективы разрыва

Впервые FT сообщила о возможности разрыва отношений СП Сбербанка и Mail.ru Group еще в ноябре 2020 г. Тогда издание сообщило со ссылкой на анонимные источники, что разногласия у сторон возникли, в частности, из-за выбора разработок, которые должны были лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП – соцсеть «Вконтакте», принадлежащая Mail.ru Group или платежная сеть Сбербанка.

В середине марта 2021 г., рассказывая о возможном разделе активов СП, Forbes со ссылкой на источники рассказывал, что по одному из вариантов «Ситимобил» может отойти Сбербанку, a сервисы, связанные с едой и доставкой – Mail.ru Group.

По мнению аналитиков «Ренессанс капитала», в случае если переговоры о разделении СП имеют место, процесс пока не влияет на эффективность работы активов предприятия. Сам по себе «развод» не является чем-то плохим, если будут обеспечены справедливые условия, и Mail.ru Group не придется переплачивать или отдавать все ключевые активы, считают в «Ренессанс капитале».

Как Сбербанк закреплялся в сфере электронной коммерции

Впервые Сбербанка начал проявлять интерес к электронной коммерции еще на этапе многолетнего партнерства с «Яндексом», которое началось в 2009 г. и завершилось полным разводом в июне 2020 г.

В конце 2017 г. банк договорился с «Яндексом» о создании на паритетных началах совместного предприятия в сфере электронной коммерции, базой для которого стал именно «Яндекс.маркет». На основе этой площадки позже был создан известный в России маркетплейс «Беру».

После разрыва с «Яндексом» банк получил сервис «Яндекс.деньги» и переименовал его в «Юmoney», но «Яндекс.маркет» и «Беру» ему забрать не удалось – по условиям соглашения они остались у «Яндекса».

В конце ноября 2020 г. Сбербанк выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление бизнеса и включил в него сервис «Сбермаркет» по доставке продуктов из магазинов в офис и на дом и логистическую компанию «Сберлогистика» федерального масштаба.

В последних числах ноября 2020 г. появилась информация о переговорах банка с компанией «М.Видео» не тему совместного развития торговой площадки Goods.ru, но на тот момент обе стороны не комментировали это.

Сбербанк также пытался выйти на рынок интернет-коммерции через приобретение старейшего российского маркетплейса Ozon, однако стороны в итоге не пришли к соглашению, и теперь Ozon должен банку 1 млрд руб. за срыв некоего договора, что может иметь прямое отношение к сделке по его приобретению.

В начале января 2021 г. CNews писал, что Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов группы компаний Merlion, в том числе, входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк». С этой целью в конце 2020 г. Сбербанк провел предпродажный аудит Merlion. Этому предшествовало заключение в декабре 2020 г. договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion с целью интеграции возможностей Merlion в экосистему электронной коммерции «Сбера».

В конце января 2021 г. также стало известно о планах Сбербанка выкупить контрольную долю в торговой площадке Goods.ru, запущенной в 2017 г. председателем правления и президентом «М.видео» Александром Тынкованом. Как сообщили CNews представители банка, после сделки Сбербанку будет принадлежать 85% этого магазина.