«Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров

Сервис «Яндекс.дзен» стал платформой для видеоблогеров – «Яндекс» объединил его с «Эфиром» и «Видео». Все пользователи «Эфира» будут переведены в «Дзен» до конца весны 2021 г. с сохранением статистики просмотров, но с потерей лайков, комментариев и подписчиков. Отказаться от переезда можно, но после завершения объединения «Эфир» превратится в платформу для ТВ-трансляций.

«Яндекс» прокачал «Дзен»

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews об объединении своих сервисов «Эфир» и «Дзен» и превращении их в новую единую платформу для видеоблогеров. У проекта пока не будет итогового названия, поскольку свой новый сервис «Яндекс» создал на основе «Дзена»

Все видеоролики, опубликованные в «Эфире», компания соберет в своем другом сервисе, «Видео», который она собирается существенно модернизировать. После всех изменений «Яндекс.видео» будет объединен с главной страницей «Эфира».

«Яндекс» планирует открыть свою платформу для всех блогеров до конца весны 2021 г. Представители компании рассказали CNews, что переезд видеоблогеров из «Эфира» в «Дзен» уже начался, и что процесс растянется, по меньшей мере, на три недели в связи с большим количеством пользователей.

«Дзен» объединит в себе «Эфир» и «Видео», но закрывать их «Яндекс» не станет

В «Яндексе» сообщили CNews, что регистрация новых пользователей в «Эфире» в настоящее время закрыта. Теперь, чтобы стать видеоблогером и показываться аудитории «Яндекса», необходимо завести канал в «Дзене».

Последствия объединения

Объединение сразу трех сервисов «Яндекса» определенным образом отразится на пользователях, и не все последствия этих изменений придутся им по нраву. Они коснутся в первую очередь блогеров «Эфира», поскольку после переезда в «Дзен» они полностью лишатся всех подписчиков, лайков и комментариев.

В «Яндексе» заявили, что аудитории обоих сервисов разные, в связи с чем и не представляется возможным перенести социальную часть «Эфира» в «Дзен». С другой стороны, статистика к публикациям в «Эфире» (количество просмотров), наоборот, будет перенесена на новую единую платформу, но в компании уточнили, что в течение некоторого времени после переезда она может отображаться не полностью. Они добавили, что перенесенная из «Эфира» статистика обязательно будет учитываться при подключении монетизации к каналу на «Дзене».

Также изменятся и взаимоотношения блогеров с «Яндексом» по части монетизации. Участники «Эфира» подключены к рекламной сети «Яндекса» (РСЯ), и все деньги, которые они заработали до объединения сервиса, останутся на их балансе внутри этой сети. Иными словами, в «Дзен» они перенесены не будут, но «Яндекс» позволяет вывести их и заключить с «Дзеном» другой договор монетизации.

Способы монетизации в «Дзене»

Также у всех без исключения зарегистрированных в «Эфире» блогеров есть возможность отказаться от перевода своего канала в «Дзен». Без их на то разрешения «Яндекс» не станет переносить их ролики – вместо этого он даст им ссылку для их скачивания, после чего они смогут самостоятельно разместить их на любой интересующей платформе, но при этом потеряют статистику просмотров.

Что станет с сервисами

Новая единая платформа «Яндекса» для видеоблогеров, рассказали CNews в «Яндексе», развивается на основе инструментов «Дзена» для работы с контентом. Кроме видео блогеры получат новые возможности, например, смогут проводить прямые трансляции, публиковать короткие видео, статьи и галереи.

После перевода всех блогеров из «Эфира» в «Дзен» сам «Эфир» закрыт не будет. «Яндекс», как стало известно CNews, превратит его в веб-сервис по показу ТВ-контента, а также трансляции различных культурных и спортивных мероприятий, например, матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сервис «Яндекс.видео» в составе единой платформы видеоблогеров до конца весны получит масштабное обновление. Если до него, как рассказали CNews в «Яндексе», там «жил» только контент «Эфира», то после апдейта в нем появятся блогеры с каналами «Дзена», а в дальнейшем – подписки и различный видеоконтент – трейлеры фильмов, клипы и т. д.

Почему именно «Дзен»

«Дзен» - это один из самых быстрорастущих сервисов «Яндекса». Согласно статистике компании, по итогу 2020 г. его ежедневная аудитория превышала 20 млн человек, а общий рост аудитории оказался на уровне 50% в сравнении с 2019 г.

К концу 2020 г. на платформе было зарегистрировано свыше 45 тыс. блогеров, из которых у 547 число подписчиков или превышало 1 млн человек, у 937 – более 500 тыс. подписчиков, а у 5000 блогеров – более 100 тыс.

«Яндекс» отметил рост интереса аудитории «Дзена» к видеоконтенту – в 2020 г. пользователи сервиса ежедневно тратили на просмотр роликов около 200 млн минут. Это приблизительно 25% общего времени, проведенного ими в сервисе.

Этих показателей «Дзен» достиг менее чем за шесть лет своего существования – он был запущен в июне 2015 г. «Эфир» работает с 2018 г., а запуск «Яндекс.видео» состоялся в летом 2008 г.