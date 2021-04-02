Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube

Отечественный видеохостинг Rutube полностью сменил дизайн. После обновления он стал похож на YouTube – в новом интерфейсе используются почти идентичные цветовая схема и расположение навигационных элементов. В настоящее время Rutube принадлежит холдингу «Газпром-медиа», возглавляет который бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров.

YouTube по-русски

Российский видеохостинг Rutube, отечественный аналог американского YouTube, объявил о своем полном перезапуске. Изменениям подверглись все основные составляющие портала, включая интерфейс.

«Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом», - сообщили ТАСС представители сервиса.

На момент публикации материала обновленный сервис находился в стадии открытого бета-тестирования. Точные сроки запуска его финальной версии пока не установлены, но у разработчиков есть дорожная карта на ближайшие полгода.

Rutube в новом дизайне. Главная страница

Сразу после перезапуска в Rutube появилась возможность просмотра роликов без регистрации, загрузка видео через специальную студию, а также поддержка плейлистов и инструменты монетизации. Следующим этапом станет запуск поддержки стримов – он состоится до конца II квартала 2021 г.

Главная страница Youtube образца 2021 года

В III квартале 2021 г. разработчики планируют встроить в Rutube механизмы загрузки подкастов и продажи товаров в прямом эфире. До конца сентября 2021 г. они также планируют запустить новое приложение для смартфонов и смарт-ТВ и попутно доработать функции управления контентом.

Неоригинальный интерфейс

Стримы, плейлисты и творческая студия – все эти элементы присутствуют в составе американского YouTube, равно как и приложения для смарт-ТВ и мобильников. Что касается интерфейса, то после обновления Rutube стал весьма похож на своего американского конкурента, притом как по расположению навигационных элементов, так и по выбранной цветовой гамме.

Плеер Rutube

Основных оттенков интерфейса всего три – белый для фона и кнопок в плеере, черный для текста и красный для кнопок на самом сайте.

Плеер YouTube

Предыдущие интерфейсы Rutube были более самобытными. Один из последних вариантов использовал темные тона, хотя были и версии со светлыми.

Один из прежних вариантов дизайна главной страницы Rutube

Новая студия видеоблогера, получившая название Rutube Studio, тоже во многом похожа на «Творческую студию» YouTube.

Предпосылки к изменениям

Перезапуск Rutube с новым интерфейсом стал следствием перехода Rutube в собственность холдинга «Газпром-медиа» в декабре 2020 г. С 24 марта 2020 г. его возглавляет Александр Жаров, экс-глава Роскомнадзора.

Студия блогера в Rutube

Жаров управлял Роскомнадзором почти восемь лет, с 3 мая 2012 г. 23 марта 2020 г. Как сообщал CNews, он был освобожден от должности по решению премьер-министра России Михаила Мишустина и буквально на следующий день встал во главе «Газпром-медиа». Контракт с ним был подписан на три года, до 23 марта 2023 г.

Кабинет блогера в YouTube

В декабре 2020 г., пишут «Ведомости», Александр Жаров заявил, что возглавляемый им холдинг работает над новой версией Rutube. С его слов, она должна стать «не хуже YouTube» по части основных инструментов и «даже лучше» в плане монетизации.

Страницы с плеером. Rutube (сверху) и YouTube

К слову, это второй по счету переход 100-процентной доли в Rutube холдингу «Газпром-медиа» - в первый раз он купил видеосервис в 2008 г., по данным «Коммерсанта», за $15 млн. Сколько холдинг заплатил за этот сервис в декабре 2020 г. – неизвестно.

Александр Жаров

Жаров сообщил «Ведомостям», что Rutube потребовался холдингу «для построения полноценной экосистемы видеосервисов, адресованной сегментам аудитории с разными моделями видеопотребления». «У нас есть онлайн-кинотеатр Premier с высокопрофессиональным контентом, в значительной степени собственного производства. Но мы видим нишу для обновленного видеосервиса Rutube с профессиональным и пользовательским контентом традиционных форматов», – добавил глава холдинга.

15 лет истории

История «российского YouTube» началась в 2006 г. – сервис запустили предприниматели Олег Волобуев и Михаил Паулкин из города Орел. В своем интервью бизнес-журналу iTV в 2007 г. они заявили, что работали над Rutube с 2004 г.

За 15 лет своего существования библиотека Rutube расширилась до более 3 млн видеороликов, включая контент федеральных каналов видео различных киностудий и отдельных авторов. Согласно рейтингу сайтов Alexa, Rutube на момент публикации материала занимал в нем 8107 место в мире.

Мировой рейтинг Rutube

Для сравнения, YouTube появился всего на год раньше, в 2005 г. Google, владеющий порталом с 2006 г. не раскрывает точное количество загруженных за эти годы видеороликов, но, по данным портала Business of Apps, за весь 2020 г. на него было закачано роликов общей продолжительностью 131 млн часов.

В топ-50 самых популярных российских сайтов по статистика Alexa (скриншот на сервере CNews) YouTube на начало апреля 2021 г. занимал вторую строчку после поисковика Google. Rutube в этом рейтинге не числился.

Российский клон TikTok

«Газпром-медиа» планирует составить конкуренцию не только YouTube, но и TikTok – популярному китайскому сервису коротких видеороликов. В конце декабря 2020 г., как сообщал CNews, холдинг купил права на российское приложение «Я молодец», разработанное одноименной компанией. Оно было запущено летом 2019 г. и «Газпром-медиа» планирует превратить его в российский аналог TikTok к концу 2022 г.

Российский TikTok

О создании собственного конкурента TikTok Александр Жаров заявил в день второй по счету покупки Rutube. «На фоне растущей популярности в молодежной среде коротких вертикальных видеоформатов “Газпром-медиа” дополнит экосистему ресурсом, ориентированным на такую модель видеопотребления», – передают его слова «Ведомости».