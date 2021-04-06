Финтех-платформа «кинула» российского разработчика на миллионы

Компания RedLab, партнер в создании и развитии ИТ-продуктов, судится с финтех-платформой Humans из-за неуплаты оказанных услуг. Это не единственная претензия в адрес Humans. На ее счету шесть исковых заявлений от различных компаний.

RedLabs требует оплаты контракта от узбекской финтех-платформы Humans

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от российской компании RedLab в адрес базирующейся в Узбекистане компании Humans (иск подан к ее российской структуре – «Хьюманз Инжиниринг») о взыскании 8,3 млн руб.

Иск связан с неоплатой проделанных работ. 27 мая 2020 г. между компаниями RedLab и Humans был заключен договор выполнения работ на разработку и доработку системы заказчика, сообщается в исковом заявлении.

На рынке Узбекистана платформа Humans объединяет в одном приложении услуги виртуального мобильного оператора (MVNO), финансового сервиса, предоставляет возможность онлайн покупок с кэшбэком.

RedLab оказывает услуги по разработке программного обеспечения для разных отраслей бизнеса, включая финтех, ритейл, страхование и многих других. Компания предлагает полный цикл разработки: от аудита и стратегии запуска до сопровождения и дальнейшего развития ИТ-продуктов.

Суть претензий RedLab

В течение восьми месяцев RedLab обязывалась разрабатывать для компании Humans несколько вспомогательных сервисов, частично налаживающих взаимодействие между остальными сервисами основного продукта компании.

Российская компания RedLab судится с финтех-платформой Humans из-за неуплаты оказанных услуг

Эти сервисы упрощали использование продукта Humans для клиентов и предоставляли компании новые возможности по взаимодействию с ними, в том числе по дополнительным продажам.

Общая стоимость работ RedLab составила около 8 млн руб. Компания выполнила свои обязательства, однако в оговоренные договором сроки оплата работ от компании Humans не поступила.

Тогда, 29 января 2021 г., в адрес компании Humans была направлена претензия с требованием уплатить задолженность и неустойку.

К моменту подачи искового заявления в суд, долг Humans составлял 7,8 млн руб. Кроме этого, в соответствии с условиями договора, при несвоевременной оплате услуг заказчик обязан выплатить пени за просрочку платежа, что составит около 600 тыс. руб.

Представители Humans к моменту публикации этого материала не смогли ответить на вопросы CNews.

На данный момент иск подан в Арбитражный суд города Москвы, первое заседание назначено на 6 апреля 2021 г.

Исковые заявления других компаний на Humans

Помимо вышеуказанного искового заявления, в картотеке арбитражных дел были найдено шесть аналогичных исков от других компаний по отношению к Humans, поданных в Арбитражные суды Москвы и Санкт-Петербурга.

Одним из таких документов является обращение ООО «Ресурс концепт» в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО «Хьюманз Инжиниринг» задолженности по договору возмездного оказания услуг от 27 января 2020 г. на сумму 4,7 млн руб., сообщается в решении суда.

Надлежащих доказательств, которые опровергали бы доводы истца, Humans (ответчиком) не было представлено. При таких обстоятельствах, суд посчитал, что требование о взыскании суммы долга заявлено истцом правомерно и подлежит удовлетворению в полном объеме. В настоящее время данное решение рассматривается в апелляционной инстанции.

Еще одно исковое заявление – от компании «Итэксфот» - было подано о взыскании задолженности на сумму 10,2 млн руб.