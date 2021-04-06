В России запущен бесплатный ИИ-сервис, который оценивает подержанные авто за 10 секунд с точностью 95%

Сервис по оценке авто с помощью ИИ

В России запущен интернет-сервис Autocheck, который использует искусственный интеллект для оценки подержанных машин. Об этом CNews сообщил представитель владельца сервиса – компании Automama, которая занимается тоговлей автомобилями с пробегом.

Сервис позволяет владельцу транспортного средства при помощи простого онлайн-калькулятора рассчитать ориентировочную рыночную стоимость авто с учетом ряда факторов. Оценка автомобиля занимает около 10 секунд, а ее точность достигает 95%, утверждают в Automama.

Сервис Autocheck базируется на собственной разработке Automama, которая применяется внутри компании для определения предварительной цены выкупа приобретаемых автомобилей. До запуска Autocheck в формате самостоятельного интернет-портала в начале 2021 г. полноценный доступ к его функциональности имели исключительно сотрудники компании, а пользователям была представлена ее «урезанная» версия в специальном разделе на веб-сайте Automama.

Как рассказали CNews в Automama, собственная система оценки авто внутри компании применяется более четырех лет. На первых порах в ней использовался простой алгоритмический метод подбора аналогов. Лишь спустя 1,5 года после начала эксплуатации было принято решение внедрять машинное обучение для решения задачи оценки транспортных средств.

В России заработал сервис Autocheck, который использует искусственный интеллект для оценки подержанных машин

Отвечая на вопрос о целесообразности открытия бесплатного доступа к собственной успешной внутренней разработке, представитель Automama заявил CNews: «Autocheck запускается как отдельный от Automama проект и ставит целью сделать оценку и последующую продажу автомобиля доступной любому желающему и максимально простой. Наш сервис оценки – это первый шаг к технологичной системе оценки и продажи автомобиля».

Раскрывать размер и сроки возврата инвестиций в разработку системы оценки в Automama отказались, отметив, что так как она «активно используется внутри компании, инвестиции в разработку уже оправданы».

Особенности сервиса

Autocheck – далеко не единственный сервис по оценке авто, доступный россиянам. К примеру, портал «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», тоже предлагает инструмент сходного назначения. Особенность Autocheck, по словам его представителей, заключается в том, что с помощью него пользователь имеет возможность сформировать представление о рыночной цене своего авто исходя из срока продажи и получить набор расширенных отчетов, помогающих лучше понять рынок.

Autocheck позволяет дать примерную оценку рыночной стоимости автомобиля с пробегом

«Мы понимаем, что в зависимости от того, насколько человек спешит с продажей авто, его финальная цена продажи будет различаться. Например, если вы хотите продать за один день, то явно получите меньшую сумму, чем неспешно продавая авто на досках объявления за 60 дней. Наша модель как раз это и учитывает», – объясняют в Automama.

Стоит отметить, что Autocheck, по словам представителя компании, не учитывает сильные отклонения по состоянию автомобиля, поэтому оценка в случае дальнейшей продажи через Automama может быть скорректирована вручную. В частности, система не может принять во внимание сильные повреждений авто, его плохое или, наоборот, несвойственное для транспортного средства данного года выпуска хорошее состояние.

Как это работает

Autocheck учитывает до 25 различных параметров автомобиля, такие как год выпуска, пробег, тип коробки передач, кузова, регион гипотетической сделки и другие. Все параметры, изначально собранные для анализа в сыром виде с помощью специального сервиса, приводятся к единому виду для передачи в модель, рассказывают в Automama.

Automama анализирует более 8 млн записей в базе из различных источников для всех марок/моделей для построения нейросети. Для каждой модели делается выборка и производится очистка данных для дальнейшего обучения. Таким образом, Automama имеет в своем распоряжении индивидуально обученную нейросеть под любую конкретную модель автомобиля. На вопрос CNews о способности системы, лежащей в основе Autocheck, осуществлять оценку состояния авто по фотографии, в компании сообщили, что подобная функциональность на данный момент не реализована, но работа в этом направлении ведется. Для обучения такой модели необходимо огромное число фотографий разных автомобилей, отмечают в Automama, говоря о сложностях реализации технологии.

По словам представителя компании, информация для обучения модели берется из открытых источников, доступных для индексирования ботами. Также у системы есть интеграция с несколькими партнерами, которые делятся своими данными по сделкам. Кто именно входит в число партнеров Automama, в компании не также уточняют.

Как рассказали CNews в Automama, на сегодняшний день в работе системы задействованы микросервисы на языке Python в связке с популярными библиотеками Google Tensorflow и Keras. Весь расчет происходит на серверах компании в облаке.

«Так как постоянный пересчет моделей требует существенных ресурсов, мы создали особую микросервисную архитектуру и множество worker-сервисов, каждый из которых обсчитывает свою небольшую модель, – пояснил эксперт компании Automama. – Это все координируется управляющим сервисом, который через очереди сообщений раздает задачи и принимает готовые модели, которые далее используются уже в оценке авто».

Планы на будущее

В течение ближайших двух месяцев Automama рассчитывает запустить мобильное приложение Autocheck для платформ iOS и Android.

После запуска мобильного приложения в компании планируют улучшать модель путем добавления фотографий оцениваемого автомобиля и документов на него. Это позволит добавить в модель историю эксплуатации и продажи, техническое обслуживание и информацию о ДТП, благодаря чему точность оценки значительно вырастет, отмечают в Automama.

Кроме того, в ближайших планах компании запуск специального API для бизнеса, который позволит интегрировать функции оценки авто с системами сторонних разработчиков и получать данные по стоимости автомобиля в зависимости от срока продажи и дополнительные расширенные отчеты.