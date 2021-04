Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP

Mail.ru Group запустила бесплатный онлайн-редактор кода с поддержкой совместной работы на платформе для проведения ИТ-чемпионатов All Cups. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Новый инструмент отличается минималистичным дизайном и скромной функциональностью. Он позволяет программистам писать код в одиночку или командой, запускать его, чтобы проверить работоспособность, а также демонстрировать решение задач по программированию в реальном времени.

Сервис поддерживает такие популярные языки программирования как Python 3.8, Java 11, C++ 17, PHP 7.4, Node JS 14, Go 1.15, Erlang OTP 23, Rust 1.51, Swift 5.3.3, обеспечивая подсветку синтаксиса. По словам представителя сервиса, в будущем перечень поддерживаемых языков будет расширяться.

"Hello, world!" на C++ в редакторе кода на All Cups