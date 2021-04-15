«Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу

«Яндекс» и столичная мэрия предложили российским предпринимателям малого и среднего бизнеса компенсировать им 90% затрат на рекламу в «Яндекс.бизнесе» сроком на два месяца. Условия участия в программе просты, но воспользоваться ею сможет лишь малая часть отечественных бизнесменов – только те, чьи ИП и юрлица зарегистрированы в Москве.

Крупный бизнес помогает малому

Интернет-гигант «Яндекс» совместно с мэрией Москвы инициировали программу поддержки малого и среднего бизнеса. Она заключается в почти полном (90%) погашении их затрат на интернет-рекламу, но для принятия участия в программе потребуется выполнить ряд условий.

Всем желающим стать участником подать заявку на двухмесячную подписку от «Яндекс.бизнеса» - именно ее власти столицы и «Яндекс» оплатят на 90%. После окончания срока действия ее можно будет продлить на три или шесть месяцев со скидкой 50%. Подписка на «Яндекс.бизнес» дает рекламодателям возможность размещать рекламу в различных сервисах ИТ-корпорации, включая «Карты», «Навигатор», «Услуги», «Дзен» и т. д.

О запуске программы написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» мэр Москвы Сергей Собянин. На сайте «Яндекса» запущена отдельная промостраница, посвященная ей.

Сообщение Сергея Собянина о новых мерах поддержки

На запрос CNews о размерах инвестиций сторон в реализацию этого совместного проекта представители «Яндекса» сообщили, что не готовы раскрыть эту информацию.

Скидка для избранных

Инициатива московской мэрии и российской ИТ-корпорации имеет ряд ограничений. Например, компании малого и среднего бизнеса, зарегистрированные за пределами столичного региона, автоматически исключаются из списка участников – 90-процентная скидка доступна только московским индивидуальным предпринимателям (ИП). На запрос CNews о причинах лишения региональных предпринимателей возможности сэкономить на интернет-рекламе и вложить эти деньги в развитие своего бизнеса представители «Яндекса» сказали: «Данная программа – совместный проект “Яндекса” и Правительства Москвы и рассчитана на городских предпринимателей». Они добавили, что компании из других регионов принять участие в других бонусных программах ИТ-гиганта.

Промостраница "Яндекса"

Но и среди московских бизнесменов тоже найдутся те, кто не сможет воспользоваться бонусом – он предназначен лишь для тех, у кого есть физические точки продаж, например, кафе, автосервис или салон красоты. Еще один важный момент – доступ к участию в программе будет открыт лишь тем, кто до этого никогда не пользовался рекламной подпиской или приоритетным размещением в рекламной сети «Яндекса» (или с последним рекламным размещением, закончившимся более полугода назад). Наконец, последнее условие – предприниматели-участники программы не должны продавать товары из списка запрещенных (наркотики, взрывчатые вещества и др.).

Срок приема заявок тоже ограничен – он ведется до 15 июля 2021 г., но организаторы не отрицают возможности его продления. «Мы будем следить за ходом программы, и можем продлить сроки подачи заявок, если увидим в этом необходимость», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Условия участия

Если ИП или юрлицо соответствует всем предъявляемым требованиям, то первым шагом для получения 90-процентной скидки на интернет-рекламу в «Яндексе» ему нужно будет сперва создать карточку компании в базе «Яндекса», а при ее наличии – просто обновить ее. На втором этапе заполняется заявка на участие в программе, после чего предпринимателю будет необходимо пройти специальный обучающий курс по продвижению своего бизнеса в Глобальной сети.

Выдержка из перечня ограничений для размещения рекламы в "Яндексе"

Курс представляет собой набор из шести видеороликов длительностью от восьми до 23 минут. Он полностью бесплатен (все ролики размещены на YouTube в свободном доступе), и после его прохождения потребуется пройти обучающий тест.

На последнем этапе участнику нужно будет создать рекламную кампанию и оплатить ее, но не более 10% от общей суммы. Погашение оставшихся 90% возьмут на себя «Яндекс» и столичные власти.

Другие преференции для предпринимателей

Коллаборация с «Яндексом» - это вторая по счету инициатива мэрии Москвы по субсидированию затрат на интернет-рекламу для предпринимателей за последний месяц. Первая программа стартовала 2 апреля 2021 г., и она подразумевает возмещение компаниям малого и среднего бизнеса части расходов на контекстную и таргетированную рекламу, а также на участие в международных конкурсах и фестивалях.

В отличие от новой программы, эта акция позволяет ИП и юрлицам претендовать максимум на 50-процентную компенсацию. В денежном выражении размер суммы не должен превышать 700 тыс. руб.

В будущем, возможно, мэрия Москвы реализует и другие программы поддержки малого и среднего бизнеса

Для возврата средств предприниматели должны оформить заявку на сайте «Москва для бизнеса», но не позднее 30 апреля 2021 г. После этого они смогут рассчитывать на возмещение затрат на контекстную рекламу в сетях «Яндекс.директ» и Google Ads и на таргетированную рекламу в соцсетях «Вконтакте», Facebook и Instagram.

Как и в случае совместной инициативы с «Яндексом», в рамках этой программы столичные власти готовы помогать сугубо предпринимателям, зарегистрированным в Москве. Она должны продвигать собственные товары или оказываемые услуги с основным ОКВЭДом, не относящимся к торговой, агентской или посреднической деятельности, и производить оплату интернет-рекламы исключительно со счета компании или ИП.