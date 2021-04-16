Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах. Обойти запрет нельзя

В новых игровых видеокартах GeForce 3060 появится аппаратная «ловушка» для майнеров, которая не позволит им добывать криптовалюту. Nvidia реализовала ее прямо в графическом процессоре, и средств ее обхода у майнеров пока нет. Предыдущая идея Nvidia с программной блокировкой провалилась сразу – пользователи быстро нашли оставленную самой Nvidia лазейку и успешно пользуются ею до сих пор.

Попытка номер два

Компания Nvidia, крупнейший разработчик графических чипов, начала новый этап борьбы с майнерами криптовалюты. Она запретит им добывать виртуальные деньги при помощи игровых видеокарт на базе ее чипов и сделает это на аппаратном уровне, пишет портал HKEPS. По данным Jon Peddie Research, в IV квартале 2020 г. Nvidia занимала 82% мирового рынка дискретных видеокарт против 18% у AMD.

Для Nvidia это вторая попытка оставить майнеров без заработка – первую она произвела, как сообщал CNews, в феврале 2021 г., но тогда Nvidia ограничилась лишь программными ограничениями – при помощи драйверов она понизила их хэшрейт на 50%, тем самым уменьшив скорость добычи крипты вдвое. Эти методы в итоге ни к чему не привели – план отвадить майнеров от игровых ускорителей GeForce провалился почти сразу.

Теперь Nvidia решила зайти со стороны аппаратного обеспечения – вместо «капканов» в драйверах она теперь передает производителям видеокарт новые графические чипы, и эксперимент, как и в первом случае, разворачивается вокруг карт GeForce RTX 3060. Поначалу эти ускорители базировались на процессоре с маркировкой GA106-300, теперь же вместо него будет устанавливаться GA106-302.

Новая маркировка - это не просто набор букв и цифр

Разницы между GA106-300 и GA106-302 с точки зрения спецификаций, пишет профильный ресурс VideoCardz, нет – отличия касаются исключительно улучшенной защиты от майнинга, причем только криптовалюты Ethereum, второй по популярности после биткоина. В новый чип встроили некие механизмы определения работы софта для добычи криптовалюты, детали которых Nvidia не раскрывает. Кроме того, новый чип получит другой код PCI Device ID, что приведет к невозможности работы видеокарт на его основе со старыми драйверами Nvidia, в которых еще нет встроенных алгоритмов защиты от майнинга.

Одним ускорителем Nvidia не ограничится

В итоге все новые карты GeForce RTX 3060 будут иметь на 50% меньший хэшрейт при майнинге Ethereum. Как повлияет использование нового чипа на добычу биткоина, стоимость которого давно перевалила за $60 тыс., остается неизвестным.

По информации ресурса Tom’s Hardware, в дальнейшем Nvidia может расширить практику замены чипов и на другие видеокарты серии 3000. Например, GeForce RTX 3070 базируется на процессоре GA104-300 и вполне может получить вместо него GA104-302/202.

Nvidia - лидер на рынке дискретных видеокарт и может позволить себе экспериментировать с ними

Старшие карты серии может постигнуть та же участь. В основе GeForce RTX 3080 и 3090 находится GPU GA102-300, и Nvidia вполне может заменить его на GA102-302/202 с перемаркированным PCI Device ID и отсутствием поддержки старых версий драйверов. Впрочем, на 16 апреля 2021 г. Nvidia о таких планах не заявляла.

Что задумала Nvidia

Единственная (официально) цель, которую преследует Nvidia, снижая хэшрейт своих игровых видеокарт – это попытка сокращения их дефицита на рынке, вызванного одновременно и мировым снижением объемов выпуска полупроводниковой продукции, и активностью майнеров. Это приводит к исчезновению карт с полок и провоцирует рост цен – CNews писал, что в России, где на цены влияет еще и слабый курс рубля, некоторые видеокарты подорожали почти до 200 тыс. руб.

Вина в нехватке игровых видеокарт частично лежит на майнерах

Другими словами, Nvidia стремится видеокарты геймерам, которые стали жаловаться на их нехватку. «Мы – геймеры насквозь. Мы зациклены на новых игровых возможностях, новых архитектурах, новых технологиях и видеоиграх. Мы создали графические процессоры GeForce для геймеров, и геймеры требуют большего», – говорится в заявлении Nvidia.

Почему провалилась первая попытка блокировки

Начав в феврале 2021 г. борьбу с майнингом криптовалюты на игровых видеокартах, Nvidia сама же и саботировала ее. Она хотела внедрить ограничение хэшрейта в драйверах на свои карточки, но в итоге по ошибке выпустила драйвер версии 470.05, где эта блокировка не срабатывала в большинстве случаев. Дистрибутив драйвера быстро исчез с официального сайта Nvidia, но интернет, как известно, помнит все – файл получил широкое распространение силами пользователей.

Майнеры обхитрили Nvidia при помощи копеечных заглушек

Между тем, в 470.05 блокировка все же была, хоть и неполноценная – он включалась только в случае, если драйвер определял в системе несколько одновременно работающих видеокарт, не подключенных к монитору. Эту проблему очень быстро решили пользователи профильного форума Quazar Zone – еще в середине марта 2021 г. они закупили на Amazon специальные заглушки для порта HDMI стоимостью в районе $6 (455 руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2021 г.), имитирующие подключение монитора, и смогли с их помощью вернуть 100-процентный хэшрейт при майнинге Ethereum.

Nvidia не против майнеров

Отбирая у майнеров игровые видеокарты с целью их возврата геймерам, Nvidia предложила им достойную альтернативу. Она выражается в виде отдельной линейки ускорителей CMP HX, изначально ориентированных на майнинг и по умолчанию поставляющихся со специальным криптомайнинговым процессором (Crypto Mining Processor, CMP). Кроме того, у них нет внешних интерфейсов, что не позволяет использовать их ни для чего другого, кроме как для добычи виртуальных денег.

«С помощью CMP мы можем помочь майнерам построить наиболее эффективные центры обработки данных, сохранив графические процессоры GeForce RTX для геймеров», – отметили представители Nvidia.

Возможности видеокарт Nvidia для криптомайнеров

На момент запуска серии она состояла из четырех моделей (CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX), и в будущем их может стать еще больше. Они различаются объемами памяти и хэшрейтом при добыче криптовалюты – к примеру, у младшей 30НХ он равен 26 Мхеш/с, у старшей 90НХ – 86 Мхеш/с.

Как с майнерами борются производители видеокарт

Nvidia как поставщик графических чипов не одинока в своем стремлении охладить интерес криптовалютчиков к игровым видеокартам. Производители ускорителей тоже заинтересованы в этом, но у них свои методы достижения цели.

Например, в середине апреля 2021 г. CNews писал, что компания MSI, один из крупнейших производителей видеокарт в мире, в шесть раз (с 36 месяцев до всего лишь полугода) снизила гарантийный срок на 18 своих видеоускорителей, в том числе на базе GeForce RTX 3060, 3080 и 3090.

Видеокарты MSI с урезанной российской гарантией

Притом это касается исключительно российского рынка, но в России есть закон о защите прав потребителей, опираясь на который, пользователи смогут рассчитывать на два года гарантии с бесплатным ремонтом, не менее бесплатной заменой карты на новую или даже на полный возврат средств в случае поломки.