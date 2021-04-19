Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD

В мире появилась новая криптовалюта Chia, для добычи которой нужны жесткие диски и SSD. Она моментально спровоцировала дефицит накопителей и рост цен на них, а стоит за ней американец Брэм Коэн, создатель протокола BitTorrent, на котором работают все торрент-трекеры.

Очередной дефицит из-за майнеров

В мире может возникнуть глобальный дефицит жестких дисков и твердотельных накопителей, за которым будут стоять майнеры. Они начали скупать носители информации которые, как пишет портал WCCFTech, активно используются для майнинга новой криптовалюты Chia.

Chia – это творение американского разработчика Брэма Коэна (Bram Cohen). Криптовалюта стала второй по счету его разработкой, повлиявшей на весь мир – первой был протокол BitTorrent, но если последний дал толчок развитию популярных в России и других странах торрент-сервисов, то Chia способна привести к резкому росту цен на все накопители.

Сам Коэн называет свое новое детище «экологически чистой криптовалютой» (environmentally-friendly cryptocurrency), опираясь на сравнение с биткоином, «эфиром» и другими виртуальными деньгами, для добычи которых требуется колоссальное количество электроэнергии. Коэн уточнил, что, в отличие от того же биткоина, в основе которого лежит принцип «доказательства работы», Chia базируется на принципе «доказательства пространства и времени», но дополнительные подробности о ней Брэм Коэн пока не сообщает.

Брэм Коэн - создатель Chia и ответственный за возможный дефицит накопителей

Брэм Коэн пояснил, что для майнинга Chia используется свободное пространство на устройствах хранения данных, и чем больше будет свободных гигабайтов, тем быстрее будет добываться эта криптовалюта. «Экологической» эту валюту, со слов разработчика, делает тот факт, что и SSD, и жесткие диски потребляют значительно меньше энергии, чем видеокарты., но как именно они используются в процессе майнинга, Коэн не поясняет.

Дефицит не за горами

По данным портала WCCFTech, для майнинга Chia важно учитывать два параметра накопителя – его емкость и долговечность. По этой причине обычные твердотельные диски потребительского класса годятся для такой деятельности меньше всего – в отличие от SSD корпоративного класса, они не могут похвастаться повышенной выносливостью.

Скоро SSD и HDD придется покупать в кредит на фоне их нехватки

Поэтому выбор майнеров пал на носители информации для дата-центров. В Китае потребители начали скупать жесткие диски емкостью от 4 до 18 ТБ, и SSD-накопители тоже не остаются без их внимания. В Гонконге этот ажиотаж моментально спровоцировал рост цен на эти комплектующие – в зависимости от модели, стоимость выросла на $20-$76 (1510 – 5750 руб. по курсу ЦБ на 19 апреля 2021 г.).

Согласно отчету портала MyDrivers, как минимум один из китайских производителей уже начал бить тревогу по поводу резкого опустошения его складов. Речь о компании Jiahe Jinwei, крупном производителе твердотельных накопителей в Китае. Его представители сообщили, что всего за несколько дней компания распродала все высокопроизводительные накопители серий Gloway и Asgard в формате M.2 емкостью 1 и 2 ТБ. Сейчас Jiahe Jinwei срочно ведет разработку отдельной линейки SSD для майнеров, чтобы хоть как-то сдержать дефицит потребительских и корпоративных накопителей.

Все дороже и дороже

Нехватка SSD-накопителей с очень высокой степенью вероятности спровоцирует рост их стоимости по всему миру, в особенности в странах со слабой экономикой. В аналогичной ситуации оказались и видеокарты, исчезнувшие с прилавков при непосредственном участии майнеров – в России цены на некоторые ускорители вплотную подобрались к 200 тыс. руб., то есть теперь ряд видеокарт сравнялись по цене со множеством подержанных автомобилей, в том числе и иномарок.

Но на рост цен влияют не только желающие заработать на криптовалюте. В марте 2021 г. CNews писал о резком удорожании оперативной памяти DDR4 и твердотельных накопителей, и связано оно с глобальной нехваткой различных микросхем, в том числе и флэш-памяти. Ее провоцируют различные факторы, в том числе и форс-мажоры – например, из-за неспособности жителей и властей Техаса противостоять холодам расположенные в этом штате заводы Samsung по производству такой памяти были принудительно остановлены – в феврале 2021 г. их попросту отключили от электросети. Вернуться в строй фабрики должны были через несколько дней, но в итоге восстановление их работы растянулось почти на месяц.

Этот и другие факторы, в том числе и неожиданная популярность Chia, приведут к тому, что к концу II квартала 2021 г. SSD-накопители корпоративного класса станут дороже как минимум на 5%. Стоимость обычных потребительских SSD подскочит еще сильнее – по меньшей мере, на 8%.

Как производители видеокарт противостоят дефициту

Как и Jiahe Jinwei, производители видеокарт тоже видят спасение от дефицита в выпуске отдельных устройств, заточенных именно под майнинг. Так, еще в феврале 2021 г. Nvidia анонсировала линейку видеоускорителей CMP HX (Crypto Mining Processor, CMP), но их стоимость не порадует многих криптовалютчиков – в апреле 2021 г. портал Neowin сообщил, что базовая модель CMP 30HX в исполнении Asus с хешрейтом на уровне 26 Мхеш/с стоит в пределах $800 (60,4 тыс. руб.).

Asus CMP 30HX - видеокарта для майнинга

Одновременно с запуском линейки CMP HX Nvidia попыталась запретить пользователям майнить криптовалюту на игровых картах GeForce 3060 – для этого она вшила в драйвер специальные ограничители, которые майнеры обошли в два счета. В апреле 2021 г. Nvidia предприняла вторую попытку, на этот раз подойдя к вопросу со стороны «железа». Она разработала модифицированный чип GA106-302 (прежние 3060 базируются на GA106-300), который в сочетании с новыми драйверами будет ограничивать хешрейт на минимальном уровне.

Но Nvidia разрабатывает лишь GPU, на которых строят свои видеокарты сторонние вендоры. У них тоже нашлись методы борьбы с майнингом на игровых видеокартах – например, в апреле 2021 г. тайваньская MSI в шесть раз (с 36 месяцев до полугода) сократила срок гарантии на 18 моделей своих видеокарт для российских потребителей. Впрочем, этот метод действенным назвать нельзя – согласно российскому закону о защите прав потребителей, покупатель абсолютно любой новой (не подержанной) видеокарты вправе рассчитывать на двухлетнюю гарантию.