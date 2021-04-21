Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров

Летом 2021 г. Microsoft может анонсировать сервис Cloud PC – облако, в котором владельцы старых ПК смогут запускать Windows 10 на современном «железе» через облако без необходимости апгрейда своих компьютерах. Лэптопы и ПК превратятся в тонкие клиенты. За использование Cloud PC Microsoft планирует взимать фиксированную плату по нескольким тарифам с разницей в объемах SSD и оперативной памяти.

Облачная ОС

Корпорация Microsoft готовится к скорому запуску нового сервиса Cloud PC, позволяющего запускать ОС Windows 10 даже на тех компьютерах, которые изначально не рассчитаны на работу под этой системой. Как пишет портал ZDnet, до премьеры Cloud PC остаются считанные недели.

Проект Cloud PC сейчас носит кодовое название Project Deschutes. Он даст пользователям возможность работать в современной операционной системе, имея на руках, к примеру, нетбук 10-летней давности, способный потянуть Windows XP или, в лучшем случае, Windows 7. Сама система будет запускаться в облаке. Для стабильной работы пользователю не придется тратиться на апгрейд системного блока или покупку нового ноутбука – ему понадобится лишь стабильное интернет-соединение. Иными словами, компьютер или лэптоп пользователя будет использоваться в качестве тонкого клиента.

Microsoft не уточняет сроки запуска Cloud PC, но, по данным ZDnet, премьера сервиса может состояться в июне или июле 2021 г.

Оценить возможности нового сервиса смогут, в том числе, и владельцы устройств на Windows 10X – новой ОС Microsoft, которую она собиралась анонсировать в марте 2021 г., но в итоге не сделала этого. Это облегченная версия обычной Windows 10 для ПК начального уровня – она будет распространяться только в комплекте с ними, без возможности самостоятельного скачивания и установки.

Совсем скоро Windows 10 можно будет пользоваться по подписке

В Windows 10X изначально есть поддержка ARM-процессоров, но, как пишет ZDnet, в ней не реализована функция установки и запуска Win32-программ, то есть софта, написанного для обычной Windows 10 (и более ранних версий ОС). В этом случае Cloud PC позволил бы владельцам ОС запускать нужное им ПО без покупки компьютера с полноценной операционкой. Между тем, сведений о возможности работы через Cloud PC программ сторонних разработчиков, например, редакторов Adobe или любого другого софта, на момент публикации материала не было.

Цены и техническая основа

Microsoft запустит Cloud PC на базе своего облака Azure, которое занимает 20% мирового рынка облаков. Оно занимает второе место по популярности в мире после Amazon Web Services (32%, статистика Statista.com). Проект будет полностью управляться самой корпорацией, и для расширения его функций на начальном этапе его дополнят возможностями облачного офисного сервиса Microsoft 365.

По информации ZDnet, Microsoft планирует предоставлять доступ к Cloud PC по фиксированной цене для каждого пользователя. Это важное отличие от существующих цен на схожую услугу Windows Virtual Desktop, которые зависят от выбранного тарифа в Azure.

В ноябре 2020 г. стало известно о трех возможных тарифных планах для Cloud PC, различающихся количеством виртуальных процессоров, объемом оперативной памяти и емкостью накопителя, которые получит пользователь. Базовый план (Medium) предполагает 4 ГБ RAM, 96 ГБ на SSD и два виртуальных CPU, а средний (Heavy) предлагает вдвое больший объем RAM при неизменных других параметрах. Топовый тариф (Advanced) включает три виртуальных процессора, 8 ГБ ОЗУ, но при этом всего лишь 40 ГБ на накопителе. Стоимость каждого из них пока не установлена.

Откуда у Microsoft облачная операционка

Первые косвенные подтверждения ведущихся работ по проекту Cloud PC появились в июле 2020 г., когда Microsoft опубликовала на своем сайте вакансию, напрямую связанную с ним. В ее описании было сказано, что корпорация хочет нанять специалиста на должность менеджера проекта Cloud PC.

В той же вакансии Microsoft рассекретила и некоторые детали о грядущем сервисе, оставив без подробностей сроки его запуска. «Microsoft Cloud PC представляет собой новое стратегическое предложение, в основе которого лежит виртуальный рабочий стол Windows (Windows Virtual Desktop), предназначенное для реализации концепции «рабочий стол как услуга» (Desktop-as-a-service). Cloud PC обеспечит бизнес-клиентам современный, гибкий и основанный на облачных технологиях опыт работы с ОС Windows, а также даст возможность компаниям идти в ногу со временем упрощенным и масштабируемым образом», – было сказано в описании вакансии.

Между тем, самые первые упоминания о возможности использования ОС Windows по подписке, в том числе и через облако, датируются маем 2014 г. ZDnet писал тогда, что сервис получил предварительное название Windows 365, по аналогии с Office 365, однако представители Microsoft в итоге заявили, что никаких планов по запуску подобного проекта у них не было.

Однако спустя два года, во второй половине 2016 г., Microsoft запустила подписку на корпоративную версию Windows 10 (Enterprise) для соответствующих клиентов, а еще через пару лет создала подписочный сервис Microsoft Managed Desktop (MMD), в рамках которого предоставляет клиентам заранее сконфигурированные корпоративные устройства под Windows 10, развертывает их, а также управляет ими из облака, включая установку обновлений функциональности и безопасности. В качестве компьютеров поначалу использовались только устройства линейки Surface, разработанные самой Microsoft, а затем список пополнился техникой компаний HP и Dell.