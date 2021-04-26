Медиаактивы МТС подешевели на 2 миллиарда

Ограничительные меры, которые вводились в России из-за коронавируса, больно ударили по активам МТС в области шоу-бизнеса. МТС вынуждена была списать убыток из-за обесценивания таких активов как киностудия «Кинополис» и сервисы по продаже билетов Ticketland и «Пономиналу.ру», на общую сумму 2 млрд руб.

Убытки МТС от коронавируса

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила об убытках, которые ее активы в области шоу-бизнеса получили из-за пандемии коронавируса. Убытки были вызваны ограничительными мерами, которые предпринимались властями российских регионов для борьбы с эпидемией, говорится в годовом отчете компании.

Так, в Москве в период с апреля до июня 2020 г. были запрещены массовые мероприятия. Это негативно сказалось на работе принадлежащих МТС сервисов по онлайн-продаже билетов ticketland.ru и ponominalu.ru. МТС была вынуждена списать убыток от обесценивания активов в размере 1,28 млрд руб.

Как МТС покупала сервисы по онлайн-продаже билетов

Обозначенные сервисы были приобретены МТС в 2018 г. За 100% акций компании «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищны касс» (МДТЗК, бренд «Пономиналу.ру») было заплачено 3,2 млрд руб. За 78,2% акций офшора Cubichall, выступающего единсивенным владельцем компании «Культурная служуба» (бренд «Пономиналу.ру») было заплачено 387 млн руб. Вся компания была оценена в 497 млн руб.

Медиаактивы МТС подешевели из-за коронавируса

Тогда же стороны заключили опционы типов call и put, которые позволяли МТС выкупить доли неконтрольных акционеров «Пономиналу.ру», а им самим — обязать МТС приобрести принадлежащие им доли. Первым опцион на покупку 10,9 % акций был реализован в 2019 г., второй — на аналогичный пакет в 2020 г. В результате доля МТС в данном активе выросла до 100%.

В 2018 г. МТС заплатила за доли в «Пономиналу.ру» и Ticketland 3,59 млрд руб. В то же время по состоянию на середину 2020 г. их возмещаемая стоимость составила 2,66 млрд руб. Возмещаемая стоимость рассчитывается как наибольшая величина из справедливой стоимости активов за вычетом затрат на продажу и ценности от использования данного актива. Ценностью от использования актива называется дисконтированная стоимость будущих денежных потоков, которые ожидаются от них получить.

Убытки МТС от кинобизнеса

Другой актив, убытки от обесценивания которого вынужден был списать МТС — это «Объединенные русские киностудии» (торговая марка «Кинополис»). Данная компания была приобретена МТС в 2019 г. у своего контролирующего акционера — АФК «Система». Сумма сделки составила 2 млрд руб.

Киностудия «Кинополис» находится в Санкт-Петербурге и оказывает полный цикл киносъемных услуг, включая сдачу в аренду кинопроизводственных площадей и оборудования и постпродакшн. Однако пандемия коронавируса и соответствующие ограничительные меры привели к сокращению спроса на данные услуги.

В результате возмещаемая стоимость «Кинополиса» оказалась меньше его текущей балансовой стоимости, и МТС вынуждена была списать убыток от обесценивания данного актива в размере 807 млн. Общий убыток от обесценивая трех упомянутых активов МТС — Ticketland, «Пономиналу.ру» и «Кинополис» — составил 2,09 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр МТС

Тем не менее, МТС продолжает инвестировать в медиаактивы. Недавно оператор запустил собственный онлайн-кинотеатр Kion. Его ключевой особенностью станет наличие эксклюзивного контента, поставщиком которого выступит «Первый канал». Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст ранее вошел в совет директоров МТС.