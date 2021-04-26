Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам»

Борис Ким распродал акции Qiwi

Основатель и гендиректор платежной системы Qiwi Борис Ким практически полностью распродал принадлежавший ему пакет акций компании. Это следует из годового отчета компании, опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Глава и основатель Qiwi Борис Ким планирует оставить пост в компании после годового собрания акционеров, которое пройдет в июне 2021 г.

До сих пор Ким владел 1,9% акций Qiwi (1,17 млн акций). Теперь, он сохранил за собой только 10 единиц акций класса А, как стало известно из отчета Qiwi. Ким пояснил CNews решение продать акции компании «личными причинами» и намерением заняться «личными проектами».

Как Ким покидает Qiwi

Уставный капитал Qiwi состоит из акций класса А и класса B. Одна акция класса А представляет 10 голосов, одна акций класса В – один голос. Но акции класса А не подлежат свободной продаже: их можно только конвертировать в акции класса B в пропорции один к одному.

Борис Ким почти целиком распродал принадлежавший ему пакет акций Qiwi

В марте 2020 г. Ким объявил о предстоящем уходе с должности гендиректора компании. Это произойдет после годового собрания акционеров Qiwi, намеченного на июнь 2021 г. Предположительно на должность гендиректора группы Qiwi будет назначен Андрей Протопопов. С 2013 г. Протопопов является членом управленческой команды и руководит платежным сегментом группы Qiwi.

Интересно, что тогда директор по коммуникациям Qiwi Анастасия Журавлева утверждала, что Борис Ким не планирует продавать имеющийся у него пакет акций, удерживая место миноритария в компании.

Основатели Qiwi

Борис Ким был основателем платежной системы E-port, которая в 2008 г. объединилась с другой платежной системой – ОСМП, основанной Сергеем Солониным и Андреем Романенко. В результате объединения E-port и ОСМП появилась система Qiwi.

Сначала президентом Qiwi стал Романенко, а Ким получил пост председателя совета директоров. В 2012 г. между основателями платежной системы произошла рокировка: гендиректором стал Солонин, председателем совета директоров Романенко, а Ким стал простым членом совета.

Затем Ким вновь был назначен председателем совета директоров, а Романенко остался простым членом совета. В 2013 г. Qiwi провела IPO на американской бирже NASDAQ. После этого Романенко постепенно распродал свою долю в Qiwi и вышел из состава совета директоров компании.

Тогда избавился от части своего пакета и Ким. Уменьшение общего числа голосов позволило Солонину стать контролирующим акционером Qiwi. Теперь с уходом Кима Qiwi теряет двух из трех своих основателей.

Сейчас голосующая доля Солонина в Qiwi составляет до 66,6%. Также у банка «Открытие» есть 13,7% голосующих акций.