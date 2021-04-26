«Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет

Регулирование просветительской деятельности в России

Минпросвещения разработало проект постановления Правительства «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности».

Это подзаконный акт к недавно принятому закону о просветительской деятельности. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Закон о просветительской деятельности был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале апреля 2021 г. Под просветительской деятельностью закон понимает деятельность, направленную на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Указанную деятельность могут осуществлять федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели при соблюдении установленных требований.

Законом не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции.

Подзаконный акт к закону о просветительской деятельности фактически ставит крест на образовательных каналах и подкастах в Рунете

Организации, осуществляющие просветительскую деятельность, за исключением федеральных государственных образовательных организаций, должны заключать соответствующие договора. Для заключения договора необходимо наличие заключений от Минобрнауки или Минпросвещения.

Просветительская деятельность в интернете

Проект постановления Правительства, разработанный Минпросвещения, указывает, что просветительская деятельность может вестись в следующих формах: размещение или распространение информационно-печатной продукции, в том числе в сети интернет; организация демонстрации или распространения видео- и аудиоматериалов, в том числе в сети интернет; создание просветительских интернет-порталов; организация презентаций, лекториев; проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий.

Также документ определяет следующие направления просветительской деятельности: распространение знаний о формах и генерации инновационных подходов, нацеливающих сознание людей на создание новых инновационных социально значимых продуктов, открытый, нестандартных решений; распространение духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций; распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека; развитие способности творческого самовыражения и эстетической образованности; популяризация достижений современной науки и техники, лучших образцов отечественной и мировой культуры; формирование экологической культуры, бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов; распространение знаний о здоровом образе жизни; распространение знаний о психологии человека, выборе жизненного пути, профессии, отвечающей индивидуальным способностям, склонностям и интересам человека; повышение осведомленности о деятельности органов власти, а также освоение знаний, необходимых для участия в деятельности общественных организаций и движений.

Кому можно будет вести просветительскую деятельность

Для заключения договоров на оказание просветительской деятельности физические лица должны быть совершеннолетними, принимать участие в реализации общественно значимых инициатив и на протяжении не менее чем двух лет предшествующих заключению договора, осуществлять деятельность, соответствующую упомянутым в документе направлениям просветительской деятельности.

Юридические лица, заключающие договора, на момент заключения договора должны соответствовать следующим требованиям: не быть включенными в реестр некоммерческими организаций, выполняющих функции иностранного агента; не иметь задолженностей по налогам и сборам и иным обязательным платежам; у сотрудников, планируемых к привлечению к непосредственному осуществлению просветительской деятельности, должны отсутствовать предусмотренные Трудовым кодексом ограничения к занятию педагогической деятельности.

Понятие иностранного агента появилось в российском законодательстве в 2012 г. Оно относятся к некоммерческим организациям (НКО), которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из зарубежа. Позднее статус «иноагента» также распространили на СМИ и физических лиц.

Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны будут разместить в интернете информацию о дате своего создания, своих учредителях, месте нахождения, контактных данных, адресах электронной почты, о заключенных договорах на оказание просветительской деятельности. Также должен был быть указан персональный состав сотрудников, отвечающих за просветительскую деятельность, с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы.

Мнения экспертов

Юрист Центра цифровых прав Саркис Дарбинян отмечает, что под определения, используемые в проекте постановления Правительства «Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности», попадут и ролики на Youtube, и аудиоподкасты, и разного рода «лайфхаки» и др. Сам новый закон Дарбинян считает попыткой ограничения распространения материалов от «иноагентов»: теперь им будут оказываться в аудиториях для проведения собрания, университеты не будут привлекать преподавателей-«иноагентов» и т.д.

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин полагает, что в нынешнем виде проект постановления Правительства не пройдет. «Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных актов с нарушениями процедур обсуждения регулирующего воздействия, - говорит Кулин. – Так, документ был размещен в пятницу вечером – видимо, в надежде на то, что он останется незамеченным и общественность будет обсуждать установления нерабочего периода на «майские» дни. Также сроком обсуждения документа указано 15 календарных дней, а не рабочих, что сокращает срок обсуждения до 7 мая».

Из документа остается непонятным, каким образом получить стаж, необходимый для ведения просветительской деятельности. В то же время, рано или поздно, схожий по смыслу документ все-таки будет принят, полагает эксперт. «Но на практике он будет использоваться для борьбы с политическим неугодными активистами, большая же часть просветительской деятельности будет осуществляться вне правового русла подобно тому, как сейчас работает туристическая сфера», - считает Кулин.