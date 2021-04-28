Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

«Яндекс» отчитался за I квартал 2021 г. Его выручка за год выросла на 39%, но доля рекламных доходов в ней упала до 49%. Сегмент «Такси» показал взрывной рост выручки – на 89% в сравнении с I кварталом 2020 г. (28% от общей), и это рекордный показатель среди всех сегментов бизнеса «Яндекса». Компания строит благоприятные прогнозы на 2021 г. и считает, что ее выручка по его итогам достигнет 330 млрд руб. против 218,34 млрд. руб. в 2020 г.

Новые успехи «Яндекса»

Интернет-гигант опубликовал финансовый отчет за I квартал 2021 г. (календарный, завершился 31 марта 2021 г). В первой четверти 2021 г. доходы компании от рекламы продолжили сокращаться, и дошло до того, что они составили меньше половины суммарной ее выручки.

Общая выручка «Яндекса» за отчетный период выросла на 39% год к году и достигла 73,13 млрд руб. В то же время скорректированная прибыль в сравнении с показателями за I квартал 2020 г. с учетом показателей «Яндекс.маркета» за 2020 г. упала на 43% и остановилась на отметке 2,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA (с учетом «Яндекс.маркета») показала 5-процентный рост до 10,4 млрд руб. Маржинальность скорректированного показателя EBITDA с учетом «Маркета» составила 14,3%.

Структура выручки

Итоговый размер рекламной выручки ИТ-гиганта (за вычетом вознаграждения его партнерам) составил 30,59 млрд руб. Год назад она составляла 26,53 млрд руб., то есть здесь зафиксирован 15-процентный рост. Его обеспечили, в основном, высокие доходы от продажи рекламы в «Поиске» и «Дзене».

Ключевые финансовые и операционные показатели «Яндекса» за I квартал 2021 года

На рекламу пришлось 49% доходов «Яндекса» в первой четверти 2021 г. Выручка, относящаяся к сегменту «Такси», без учета выручки от продажи товаров за год выросла на 57% до 20,73 млрд руб. (28% общей выручки), а выручка от продажи товаров – на 814% до 10,86 млрд. руб. (15% от общей). Это стало возможным благодаря росту выручки от прямых продаж на «Яндекс.маркете», а также с высокими показателями «Яндекс.лавки» и ростом доходов от продаж в сегменте «Устройств».

Прочие доходы, к которым «Яндекс» относит геосервисы, медиасервисы, подписки, интернет вещей, облачные технологии и др., принесли ему 8% выручки или 5,54 млрд руб. За год ее рост составил 125%. Рост прочих доходов связан, в основном, с ростом доходов «Медиасервисов» от продаж подписок, а также с развитием сервиса Yandex.Cloud и ростом доходов от комиссионных сборов и платежей на «Яндекс.маркете».

Выручка по сегментам

Выручка ИТ-гиганта в сегменте «Медиасервисы» (сюда входят «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», единая подписка «Плюс» и продюсерский центр «Яндекс.студия за отчетный период составила 3,5 млрд руб. (рост 143% год к году). Компания фиксирует рост числа пользователей своих основных сервисов – в «Дзене» их стало больше на 35, в маркетплейсе – на 123%.

Сегмент «Прочие бизнес-юниты и инициативы» принес выручку в размере 4,7 млрд руб. – на 171% больше, чем год назад. В этот сегмент входят направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), «Дзен», Yandex.Cloud, «Яндекс.образование», «Устройства», «Яндекс.услуги» и другие эксперименты.

Деятельность сегментов бизнеса «Яндекса»

Выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» увеличилась на 15% и составила 35,14 млрд руб. К этому сервису относятся «Поиск», геосервисы, «Почта 360», «Погода», «Новости», «Путешествия», голосовой помощник «Алису» и ряд других сервисов «Яндекса» в России, Беларуси и Казахстане. Доля компании на российском поисковом рынке по итогам первой четверти 2021 г. поднялась до 60% против 58,1% годом ранее. Доля поисковых запросов на Android-устройствах остановилась на отметке 59,3%, а суммарное число поисковых запросов за год увеличилось на 13%.

Выручка компании в сегменте «Сервисы объявлений» («Авто.ру», «Недвижимость», «Работа» и «Объявления») выросла по итогам I квартала 2021 г. на 20% за год, достигнув 1,8 млрд руб.

Общий объем оборота товаров (Gross Merchandise Value, GMV) «Яндекс.маркета» за I квартал 2021 г. вырос на 126% и составил 17,7 млрд руб. GMV всего сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.еде») подрос на 186% и достиг 24,7 млрд руб.

Как показал себя сегмент «Такси»

Сегмент «Такси» еще в IV квартале 2020 г. бил рекорды выручки – за этот период его выручка подскочила на 54% до 22,25 млрд руб. год к году. Первая четверть 2021 г. оказалась для него еще более успешной – 26,53 млрд руб. выручки против 14,02 млрд руб. годом ранее. Это 89-процентный рост.

Непосредственно такси и фудтех принесли «Яндексу» 24,09 млрд руб. выручки (рост за год 111%). «Яндекс.драйв» добавил к этой сумме еще 2,47 млрд руб. (сокращение за год 5%).

Суммарные показатели «Такси»

«Рост выручки в сегменте “Такси” на 89% в основном обусловлен хорошими результатами сервиса онлайн-заказа такси (включая услуги для B2B-клиентов) и “Яндекс.лавки”, а также ростом логистического направления и сервиса “Яндекс.eда”. Рост выручки сервиса онлайн-заказа такси был вызван увеличением числа поездок и их общей валовой стоимости за счет восстановления активности населения и регулирования баланса спроса и предложения во время экстремальных погодных условий в январе и феврале 2021 г. “Яндекс.лавка” и “Яндекс.еда” продолжили уверенный рост, несмотря на смягчение ограничений из-за пандемии коронавируса», – говорится в сообщении компании.

Финансовый прогноз

В отчете за IV квартал 2021 г. аналитики «Яндекса» дали финансовый прогноз на весь 2021 г., согласно которому итоговая выручка компании должна составить в пределах 320 млрд руб. По результатам I квартала 2021 г. они скорректировали свой прогноз – теперь они считают, что годовая выручка «Яндекса» может достичь 330 млрд руб. Для сравнения, за весь 2020 г. размер выручки составил 218,34 млрд. руб.

Попутно эксперты «Яндекса» повысили прогноз по росту выручки в сегменте «Поиск и портал» с прежних 14–16% до 17–19% за полный 2021 г. по сравнению с показателями за 2020 г.

«Этот прогноз отражает текущую оценку, основанную на тенденциях, наблюдаемых в начале 2021 г. Он может измениться в зависимости от экономических последствий пандемии коронавируса и иных возможных последствий пандемии», – отметили аналитики ИТ-гиганта.

Акции пошли в рост

Публикация финансового отчета «Яндекса» положительно повлияла на курс акций ИТ-гиганта.

Акции ИТ-гиганта пошли в рост

На 9:50 28 апреля 2021 г. по Москве стоимость ценных бумаг компании составляла 4732 руб. а к 14:10 того же дня она выросла 4814 руб. к 16:10 МСК их стоимость находилась на отметке 4784 руб.