Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО

В 2022 г. Microsoft поменяет основной шрифт в пакете программ Office и онлайн-сервисе 365. Сейчас это Calibri, который используется по умолчанию с 2007 г., и на его замену у Microsoft есть сразу пять кандидатов, один из которых почти полностью скопирован с популярного шрифта Times New Roman.

Calibri отправится на покой

Корпорация Microsoft собирается заменить базовый шрифт в Office впервые за многие годы. В 2007 г. с выходом пакета Office 2007 шрифтом по умолчанию стал Calibri, но в 2022 г., пишет Microsoft подберет ему замену, о чем она сообщила на своем сайте.

Какой именно шрифт станет основным для Office, на момент публикации материала известно не было. Microsoft еще не сделала свой выбор и просит пользователей помочь ей в этом. Она заказала разработку сразу пяти шрифтов на замену Calibri, оценить их смогут пользователи веб-сервиса Microsoft 365, ранее известного как Office 365.

Выбирать Microsoft будет из шрифтов Tenorite, Skeena, Seaford, Grandview и Bierstadt. Все они были разработаны специально для того, чтобы заменить собой Calibri, который сам по себе существует с 2004 г. Его создал дизайнер Лукас де Грот (Lucas de Groot) по заказу Microsoft для демонстрации преимуществ технологии ClearType.

Эпоха Calibri близится к завершению

В 2007 г. Calibri заменил собой Times New Roman в качестве основного шрифта в Microsoft Word. В других программах этого пакета (Excel, PowerPoint и Outlook) он пришел на смену Arial.

На что заменят Calibri

Первый из пяти кандидатов на замену Calibri – это шрифт Bierstadt за авторством Стива Маттисона (Steve Matteson). По словам дизайнера, при его создании он черпал вдохновение в швейцарской типографике середины XX века. У Bierstadt есть определенное сходство со шрифтом Helvetica.

Кандидаты в преемники Calibri

Второй шрифт, Grandview – это творение Аарона Белла (Aaron Bell). Он утверждает, что в качестве образца использовал классические немецкие дорожные знаки и железнодорожные указатели.

Третий кандидат был создан дизайнерами Тобиасом Фрер-Джонсом (Tobias Frere-Jones), Ниной Стессингер (Nina Stössinger) и Фредом Шеллкрассом (Fred Shallcrass). Детище этого трио получило название Seaford и признание сотрудников портала The Verge – они заявили, что это наиболее удобный шрифт из новой пятерки для чтения длинных документов. Источник вдохновения дизайнеров – старые кресла.

Шрифт Skeena создали Джон Хадсон (John Hudson) и Пол Ханслоу (Paul Hanslow). Источников вдохновения у них не было – Skeena стал результатом изучения старых шрифтов, и в нем используются линии разной толщины.

Пятый возможный преемник Calibri – это шрифт Tenorite. Его разработали Эрин МакЛафлин (Erin McLaughlin) и Вей Хуанг (Wei Huang). По версии The Verge, это осовремененная версия популярного шрифта Times New Roman, созданного 90 лет назад. Именно его в 2007 г. и заменил Calibri.

Год на принятие решения

Microsoft не назвала точные сроки отказа от Calibri в качестве шрифта по умолчанию. Известно лишь, что замена произойдет в 2022 г.

Шрифт Times New Roman - предшественник Calibri и основа для Tenorite

Таким образом, у корпорации есть еще год-полтора на принятие этого решения. В итоге Calibri оставит свой «пост» спустя 15 лет. При этом сам шрифт из Office и Microsoft 365 не исчезнет – как и Times New Roman, он по-прежнему будет доступен в списке шрифтов, чтобы документы, в которых он используется, отображались корректно.

«Скандальный» шрифт Microsoft

За 14 лет своего существования в составе Office шрифт Calibri как минимум дважды становился доказательством в крупных расследованиях. Один из таких случаев произошел в Пакистане, и в нем замешан теперь уже бывший премьер-министр страны Наваз Шариф (Nawaz Sharif).

Шариф, предположительно, извлекал незаконную выгоду из пребывания на своей должности начиная с 1990-х гг. Об этом свидетельствую некоторые документы так называемого «Панамского архива», ставшего достоянием общественности в 2016 г.

Calibri успел "засветиться" в крупных коррупционных скандалах

Расследованием по делу Шарифа занималась Объединенная следственная группа, в которую входят представители полицейских, военных и финансовых кругов Пакистана. По данным пакистанского издания Al Jazeera, следствие увидело «большие пробелы» в отчете Шарифа о семейных доходах. Этого хватило, чтобы рекомендовать дело к передаче в суд.

В ответ на это дочь и политическая наследница премьер-министра Марьям Наваз (Maryam Nawaz) предоставила следствию документы, якобы доказывающие невиновность ее отца. Бумаги датируются 2006 г. Однако эксперты обнаружили, что документы создавались с использованием Calibri — шрифта, который Microsoft ввела в обиход только в 2007 г. Следствие пришло к заключению, что документы Наваз были созданы позже указанной в них даты.

В январе 2019 г. CNews писал о том, как обанкротившийся предприниматель из Канады Джеральд Макгой (Gerald McGoey) попытался доказать, что часть его собственности принадлежит жене и детям, с помощью поддельных документов, созданных с использованием шрифтов Calibri и Cambria. Однако документы датировались более ранними годами, чем 2007 г., когда оба шрифта были запущены Microsoft. Это и позволило установить факт фальсификации документов.