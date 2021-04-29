После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк

«Яндекс» нашел альтернативу банку «Тинькофф», который пытался приобрести в 2020 г. Теперь «Яндекс» приобрел банк «Акрополь», принадлежащий директору «Связного» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки составила 1,1 млрд руд.

«Яндекс» купил банк «Акрополь»

«Яндекс» сообщил о приобретении банка «Акрополь». Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Из этой суммы 75 млн руб. являются премией к капиталу банка за покупку, отмечается в сообщении «Яндекса».

Сейчас 85% активов банка «Акрополь» приходятся на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Центробанке.

В результате сделки к «Яндексу» перейдут лицензии банка «Акрополь», включая универсальную банковскую лицензию. Наличие лицензий позволит «Яндексу» развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров. Сделка подлежит одобрению со стороны Центробанка.

Кому принадлежал банк «Акрополь»

Банк «Акрополь» ранее принадлежал бывшему члену Совета Федерации от республики Ингушетия и экс-главе «Российско-турецкого делового союза» Ахмету Паланкоеву. В 2019 г. банк приобрел глава розничной сети «Связной» Евгений Давыдович. В разное время Давыдович возглавлял «Связной-банк» (проект сети «Связной») и Бин-банк (был подвергнут санации).

Как «Яндекс» пытался купить «Тинькофф»

«Яндекс» еще в 2020 г. пытался заняться банковской деятельностью. Летом компания подала в Роспатент заявки регистрацию десятков товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами, включая «Ябанк», «ЯФинтех», «Явалюта» и т.д.

«Яндекс» приобрел банк «Акрополь»

В сентябре 2020 г. было объявлено о намерении приобрести банк «Тинькофф». Сумма сделки должна были составить 5,45 млрд руб., сделку должны были оплатить частично наличными, частично акциями Yandex (головной структуры «Яндекса»).

Однако в октябре 2020 г. сделка рассыпалась, поскольку «Яндекс» не смог договориться с основным владельцем «Тинькофф» Олегом Тиньковым.

Как интернет-компании покупают банки

«Банк станет частью экосистемы «Яндекса» подобно тому, как ранее частью интернет-порталов становились сервисы о погоде, новостях и т.д., - полагает аналитик «Финам» Леонид Делицын. – «Яндекс» с помощью банка сможет оказывать финтех-услуги, кредитовать поставщиков на маркетплейсе и, в перспективе, кредитовать покупателей».

Интернет-компании в последнее время активно покупают банки, причем, как и в случае с «Яндексом», целью сделок является приобретение банковских лицензий. Так, недавно Ozon приобрел Оней-банк, который исторически создавался для обслуживания клиентов сетей «Ашан», «Леруа мерлен» и др. Сумма сделки составит не более $10 млн.

Другой интернет-ритейлер Wildberries приобрел банк «Стандарт-Кредит». На его базе Wildberries планирует развивать финансовые сервисы как для покупателей, так и для продавцов.