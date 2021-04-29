Все о репликации данных в IaaS и DRaaS

Стремительный рост проникновения компьютерных систем и цифровых средств хранения информации стал причиной появления перед ИТ-специалистами новых задач, среди которых одно из немаловажных мест занимает вопрос сохранности данных. Хорошим решением задачи становится дублирование цифровой системы — репликация. Ниже будет показано, чем этот процесс отличается от обычного копирования базы данных и как он способствует повышению стабильности информационных проектов.

Что такое репликация

Сам термин пришел в информатику из биологии. Репликация предполагает механизм создания полной копии. Рассматриваемый процесс подразумевает периодическую синхронизацию отдельного объекта со всеми копиями, которых, к слову, может быть неограниченное количество. Другими словами, изменения, сделанные в одной реплике, распространятся на все остальные. Тут стоит учесть, что разделяют два отдельных класса:

Однонаправленный. Дублирование основной системы в запасные реплики. Мультинаправленный. Синхронизация происходит между несколькими взаимосвязанными дубликатами проекта.

Главная задача рассматриваемого инструмента — повышение стрессоустойчивости проекта. В случае необходимости созданные реплики исходной системы могут стать базой для полного перезапуска как на старой физической платформе, так и за ее пределами. При этом наибольшую защищенность обеспечивает только тот вариант репликации, который подразумевает дублирование не только содержащейся в системе информации, но и структуры объекта.

Узнать, кто из провайдеров DRaaS обеспечивает непрерывную репликацию

Один из характеризующих параметров репликации — время проведения. Процесс может происходить в реальном времени, то есть сразу после внесения изменений или с определенной периодичностью. Отталкиваясь от этого показателя, выделяют синхронный и асинхронный вид.

Виды репликации

Репликация подразделяется на синхронную и асинхронную. Главное отличие между ними — в вариативности данных. Первый вид подразумевает одномоментное наличие только одной версии проекта, тогда как второй тип предполагает возможность появления нескольких различных вариантов одной базы данных.

Синхронная репликация предусматривает одновременное обновление всех копий. Все дубликаты участвуют в одной транзакции. Главный недостаток такого варианта реализации — недоступность проекта в момент обновления. Также очевиден и факт присутствия дополнительной нагрузки на систему в момент синхронизации.

Асинхронный тип подразумевает распространение обновления в несколько подходов, спустя некоторое время после внесения изменений. Появляется задержка, в течение которой данные, полученные из базы, могут быть неактуальными. Тем не менее именно этот вид дублирования применяется провайдерами DRaaS.

В основном асинхронность репликации реализуется за счет работы посредством чтения журнала операций или закрепленной за обновлениями очереди. Это не помогает бороться с несовместимостью данных, получаемых пользователями в момент синхронизации.

Что именно надо реплицировать в IaaS

На сегодняшний день многие информационные проекты находятся как бы на собственной ветви развития с уникальной, характерной только конкретным проектам инфраструктурой. Восстанавливать подобные в случае чрезвычайных ситуаций может быть достаточно сложно. Поэтому большинство компаний не ограничиваются в вопросе репликации только синхронизацией базы данных. Куда более важно скопировать и сохранить резервный дубликат актуальной системы.

BaaS — облачное копирование инфраструктуры в целом, позволяющее перезапустить проект в считанные минуты, даже в случае полного выхода из строя собственной физической площадки.

Главное достоинство облачных решений — это ценовая доступность для клиента. В то время когда бюджет компании позволяет ориентироваться максимум на «теплое решение» (сервера слабой мощности, делающие возможным перезапуск основных узлов проекта в течение одного дня), то IaaS позволит за те же деньги рассчитывать на «горячее решение» (полное дублирование инфраструктуры на мощных аппаратах, с возможностью перезапуска в считанные минуты).

Выбирая поставщика услуги, стоит помнить, что реплицированный сервер должен обеспечивать:

Возможность работы пользователей из любого стороннего места;

Доступность к базам данных, максимально приближенную к показателю 100% времени в год;

Своевременную синхронизацию для актуализации данных.

Само собой все эти показатели напрямую влияют на себестоимость услуги. Тут стоит упомянуть два основных параметра, характеризующих работу провайдеров, обеспечивающих репликацию информационного проекта — минимальное время восстановления (RTO) и максимальную потерю актуальных данных (RPO).

Обзор DRaaS 2021: на что обратить внимание, кроме репликации данных

Первая величина зависит от объема и количества перезапускаемых серверов. На RPO влияет частота репликации. Минимальную потерю обеспечивает синхронное дублирование, но такой подход из-за своих недостатков не используется облачными системами. Сейчас лучшие тарифы DRaaS предлагают асинхронное дублирование с интервалом от 15 минут, чего вполне достаточно для большинства проектов.

Как понять, сколько реплик хранить при заказе DRaaS

DRaaS — облачное решение на случай выхода из строя основной инфраструктуры. Резервная копия позволяет своевременно перезапустить работу проекта на мощностях поставщика услуги. При этом подключение к резервным серверам может осуществляться фактически с любого устройства.

Количество репликации должно соответствовать числу офисов одного проекта. Только в этом случае возможен минимальный простой организации при возникновении аварии. Однако иногда потеря работоспособности вторичных филиалов не несет особого вреда проекту, в таком варианте достаточно реплицировать инфраструктуру главной «боевой» единицы.

Другими словами, количество реплик напрямую зависит от структуры предприятия. Зачастую подбор подходящего решения помогают осуществить специалисты провайдера реплицирующих услуг. Решение должно соответствовать как потребностям организации, так и ее финансовым возможностям.