Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей

Роскомнадзор составил на Google, Facebook и Twitter в общей сложности 16 протоколов об отказе удалять запрещенный в России контент. Это относится, в том числе, и к призывам выходить на несанкционированные митинги. Компании могут получить штрафы в размере до 24 млн руб. За эти же провинности Роскомнадзор штрафует и российские соцсети – «Одноклассники» на 4 млн руб. и «Вконтакте» на 1,5 млн руб.

Контент стоимостью в миллионы рублей

Google, Facebook и Twitter по инициативе Роскомназора могут получить штрафы на десятки миллионов рублей. По информации ТАСС, он направил в 422 мировой судебный участок Таганского района Москвы в общей сложности 16 протоколов – шесть на Twitter и по пять на Google и Facebook.

Регулятор хочет наказать компании за отказ удалить запрещенную в России информацию. Это нарушение ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ. Компании не удалили суицидальный контент, детскую порнографию, а также материалы с призывами к подросткам к участию в несанкционированных уличных акциях.

Штраф по одному делу может составить от 800 тыс. руб. до 4 млн руб. Если суд примет решение в пользу Роскомнадзора по всем искам то, в зависимости от итогового размера штрафа, Twitter придется заплатить от 4,8 млн руб. до 24 млн руб. У Google и Facebook ситуация немного лучше – им грозят штрафы на сумму от 4 млн руб. до 20 млн руб.

Американские компании могут внести в российскую казну внушительные суммы

Все 16 административных дел были заведены 4 мая 2021 г. На момент публикации материала даты рассмотрения протоколов против Twitter назначены не были, а заседания по искам против Facebook и Google пройдут 25 мая 2021 г. и 1 июня 2021 г. соответственно. Рассматривать их будет судья Тимур Вахрамеев.

Коллекция дел на Twitter

На 5 мая 2021 г. в московском суде было зарегистрировано в общей сложности 11 административных дел. Так, в первых числах апреля 2020 г. мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн руб. Решение вынес Тимур Вахрамеев.

Наказание стало результатом рассмотрения трех протоколов Роскомнадзора за отказ Twitter удалять информацию о призывах к участию в акциях протеста. 19 апреля 2021 г. Twitter подал апелляцию на все три решения.

В будущем административных дел против Twitter может стать больше

Также из-за нежелания сотрудничать с российским регулятором Twitter в начале марта 2021 г. подвергся замедлению – по решению Роскомнадзора в настоящее время на территории России сервис работает медленнее, чем в других странах. Американскому проекту необходимо удалить весь запрещенный на территории России материал до 15 мая 2021 г., иначе против него могут быть применены другие санкции, вплоть до полной блокировки.

Роскомнадзор против Facebook и Google

Facebook и Google делят поровну в общей сложности 20 административных протоколов в московском суде. Решения по некоторым из них на момент публикации материала было принято, другие же еще ждут рассмотрения.

Дела против Facebook (слева) и Google

Так, 25 мая 2021 г. пройдет слушание трех дел по каждой из компаний. Если решение будет принято не в их пользу, то им грозит штраф до 32 млн руб.

Российские компании тоже под ударом

Добиваясь от иностранных компаний удаления запрещенной информации через суды и штрафы, Роскомнадзор не забывает и про российские веб-сервисы. Еще в январе 2021 г., перед первой акцией в поддержку Алексея Навального, регулятор предупредил соцсети о штрафах в размере до 4 млн руб. за распространение призывов к участию в подобных мероприятиях.

4 марта 2021 г. российский ИТ-холдинг Mail.ru Group по решению Мирового суда Савеловского района Москвы был оштрафован на 4 млн руб. за не удаленные призывы к участию в несанкционированных акциях в соцсети «Одноклассники». Роскомнадзор составил на этот сервис два протокола, и оба были удовлетворены судом.

Представители Mail.ru без промедлений заявили, что готовы обжаловать решение. По информации «Интерфакса», рассмотрение жалобы ИТ-гиганта в Савеловском суде Москвы назначено на 8 июня 2021 г.

Наказывать веб-сервисы рублем, в том числе и отечественные, Роскомнадзору помогают не только столичные суды. Например, 9 марта 2021 г., по данным «Объединенной пресс-службы Санкт-Петербурга», мировой судья судебного участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности за неудаление призывов к выходу на митинги соцсеть «Вконтакте». Она тоже принадлежит Mail.ru. Размер штрафа составил 1,5 млн руб., но, по данным ТАСС, сервис намерен обжаловать его.