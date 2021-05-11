Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни

Криптовалюта Chia, разработанная автором протокола BitTorrent Брэмом Коэном, приводит к выходу из строя SSD-накопителей. Они используются для ее добычи, и 512-гигабайтные модели могут сломаться спустя всего 40-50 дней с начала их эксплуатации в таком режиме, полностью выработав свой ресурс.

Опасная криптовалюта

Майнинг криптовалюты Chia, для добычи которой требуются не видеокарты, а SSD, приводит к резкому повышению износа накопителей. В ряде случаев новый SSD может полностью исчерпать свой ресурс и выйти из строя всего за несколько дней.

По подсчетам аналитиков компании Fast Technology, виртуальная сеть для добычи Chia генерирует в пределах 256 ТБ данных на один накопитель емкостью 512 ГБ в среднем за полтора-два месяца. То есть такой накопитель проживет под такой нагрузкой 40-50 дней.

Более емкие твердотельные заменители жестких дисков способны проработать дольше – например, 1-терабайтные SSD могут работать, добывая Chia, до трех месяцев. Еще более вместительные (2 ТБ) продержатся в таком режиме работы не более полугода.

Что такое Chia

Chia – это новая криптовалюта, за которой стоит известный американский программист Брэм Коэн (Bram Cohen). Он разработал протокол BitTorrent, что привело к появлению торрент-трекеров.

SSD, прошедшие майнинг, могут появиться на вторичном рынке

Коэн называет Chia «экологически чистой криптовалютой» (environmentally-friendly cryptocurrency). Он сравнивает ее с биткоином и другими «классическими» токенами, добыча которых требует колоссального количества электроэнергии. Коэн уточнил, что, в отличие от того же биткоина, в основе которого лежит принцип «доказательства работы», Chia базируется на принципе «доказательства пространства и времени».

Последствия для рынка

Появление Chia влечет за собой, по большей части, негативные последствия для всего мира. О ней стало известно в середине апреля 2021 г., и, как сообщал CNews, информация о новой криптовалюте, которую можно майнить без видеокарт, почти моментально привела к росту цен на SSD в Гонконге и их нехватке.

Колебания курса Chia

Дефицит SSD в дальнейшем может коснуться и других стан. Он может спровоцировать в них рост цен на накопители и невозможность их приобретения обычными потребителями. Кроме того, как пишет Hardware Times, растет вероятность появления на вторичном рынке SSD, почти отработавших свой ресурс на майнинге Chia. Такое сейчас происходит с видеокартами – майнеры продают их под видом почти новых и обязательно пишут, что в добыче криптовалюты они не участвовали.

Беречь накопители невыгодно

Дефицит SSD-драйвов из-за Chia возник задолго до начала ее торгов, которые стартовали в первых числах мая 2021 г. Торги открылись на биржах OKEx, Gate.io, MXC.com и Bibox.

По данным CoinMarketCap, 3 мая 2021 г. Chia оценивалась сперва в $1596 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 мая 2021 г.), а спустя несколько часов подорожала до $1749 (129,7 тыс. руб.).

В течение следующих дней Chia пережила резкое падение и последующий рост цены. На момент публикации материала один такой токен оценивался в $1109 (82,2 тыс. руб.). Для сравнения, 1-терабайтный SSD-накопитель Western Digital Blue WDS100T2B0A стоит в России около 10 тыс. руб. ($134,9), что позволяет майнерам не беречь свои SSD и покупать новые взамен вышедшим их строя.

Как производители борются с майнерами

Майнинг Chia на твердотельных накопителях выгоден не только самим майнерам, но и производителям SSD. По данным портала Digitimes, компания Adata в апреле 2021 г. наблюдала рост 400-500-процентный спроса на ее накопители, притом в сравнении не с апрелем 2020 г., а с мартом 2021 г.

О буме спроса на SSD отчиталась и компания Team Group. Поставки ее продукции в апреле 2021 г. выросли на 70% год к году. За этот месяц компания получила выручку в размере $21,82 млн, что на 17% больше, чем в марте 2021 г., и на 12,93% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на рост выручки, вызванный ажиотажем вокруг Chia, производители не спешат снимать с майнеров все ограничения. Например, некоторые компании не только не предлагают им расширенную гарантию, но и лишают их обычной.

Так в конце апреля 2021 г. поступила компания Galax. Она внесла изменения в свою гарантийную политику, в которой указала, что все ее SSD, используемые для добычи криптовалюты, не будут подлежать гарантийному ремонту или обмену на новые. Возврат денег за них тоже отменяется.

Заявление Galax об изменениях в условиях гарантии

Galax поступила по примеру производителей видеокарт, тоже не желающих идти на поводу у майнеров. CNews писал, что в апреле 2021 г. тайваньская MSI в шесть раз (с 36 месяцев до полугода) сократила срок гарантии на 18 моделей своих видеокарт для российских потребителей.