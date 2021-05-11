В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда

Роструд собирается модернизировать портал «Работа в России» и превратить его в аналог HeadHunter и другие крупные агрегаторы вакансий. Модернизация оценена почти в 460 млрд руб., а в тендере участвовала всего одна компания, за которой стоит соснователь российского ИТ-холдинга IBS Сергей Мацоцкий.

Госагрегатор вакансий

Российская федеральная служба по труду и занятости (Роструд) собирается переработать сайт «Работа в России» - информационно-аналитический портал вакансий Минтруда. На сайте госзакупок есть тендер на усовершенствование этого веб-ресурса, запущенного в своем нынешнем виде около полугода назад. Роструд намерен потратить на его модернизацию почти полмиллиарда рублей.

Точный размер будущих затрат составляет 457,751 млн руб. Подрядчик, который проведет все работы по модернизации, известен – его кандидатура была утверждена 13 апреля 2021 г., и это компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ). Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. основана, по данным ЕГРЮЛ, в 2007 г. в Белгороде. Гендиректор компании – Александр Моносов, и она полностью принадлежит ООО «БФТ холдинг» (директор – тот же Александр Моносов).

"Работа в России" станет прямым конкурентом HeadHunter и подобным частным агрегаторам

С компанией БФТ связан сооснователь российского ИТ-холдинга IBS Сергей Мацоцкий. 71-процентную долю в «БФТ холдинг» удерживает АО «ГС-инвест», единственный акционер которого – это Мацоцкий.

В описании госзакупки Роструда, что заявка компании БФТ была единственной. Все работы подрядчик должен выполнить до конца 2021 г.

На что будут потрачены деньги

В обязанности БФТ как подрядчика входит интеграция новых сервисов в «Работу в России». Среди них – возможность соискателям устраивать видеоинтервью с потенциальным работодателем.

Оригинальный интерфейс портала

На портале будет улучшен поиск резюме (для работодателей) и вакансий (для соискателей). Для этого разработчик задействует технологии машинного обучения и нейросети.

После модернизации соискатели смогут загружать в свой профиль данные из образовательных учреждений, в том числе дипломы и аттестаты. Параллельно с этим специалисты БФТ проведут масштабные работы с SEO для улучшения ранжирования «Работы в России в поисковых системах».

Необходимость изменений

По данным «Коммерсанта», инициатор всех грядущих изменений в работе портала «Работа в России» - это Минтруд. На его основе министерство хочет построить хаб вакансий. «Планируется обеспечить техническую возможность для автоматического размещения вакансий на "Работе в России" с других площадок – различных сайтов по поиску работы или сайтов крупных организаций», – сообщили изданию представители ведомства. Перечислять будущих и нынешних партнеров портала они не стали.

Интерфейс "Работы в России" после редизайна

Нововведения нужны Минтруду в первую очередь для отслеживания занятости граждан в регионах, говорится в приложенных к госзакупке документах. Для этого нужна разработка «механизма формирования отчетности по мониторингу рынка труда для субъектов России и России в целом».

Этот механизм позволит министерству контролировать движение рабочей силы, притом в реальном времени. Также ему станут доступны сведения о сотрудниках, работающих на удаленке. Помимо этого, после модернизации «Работа в России» даст властям возможность собирать статистику действий пользователей на сайте. Она будет включать в себя среднее время отклика работодателей, количество просмотренных соискателем вакансий и т. д.

По мнении неназванных источников «Коммерсанта» среди участников рынка, Роструд собирается превратить «Работу в России» в своего рода аналог сайтов с вакансиями. В качестве примера они привели «Авито Работу», HeadHunter и SuperJob.

Что такое «Работа в России»

Сайт «Работа в России» (trudvsem.ru), как сообщал CNews, заработал в нынешнем виде 1 октября 2020 г. Его запуск – это часть эксперимента властей по внедрению электронного документооборота при трудовых отношениях.

Создание такого ресурса – это результат выполнения поручения Президента России Владимира Путина о создании в стране единой интернет-платформы по размещению вакансий и резюме. Он дал его 27 мая 2020 г., то есть на разработку и запуск портала было потрачено немногим больше четырех месяцев.

Сумма, затраченная на создание «Работы в России», неизвестна. Сервис также существует в виде мобильного приложения под Android и iOS, но оно не обновляется годами и имеет очень низкие рейтинги.

Android-приложение "Работа в России"

Например, программа «Работа России» под Android вышла 22 декабря 2015 г. (версия 1.0.0) и в последний раз получала обновление 13 сентября 2016 г. (версия 2.0.0). Пользовательский рейтинг – 2,4 балла из 5 на основе почти 4700 отзывов при более чем 1 млн скачиваний.

В Apple App Store ситуация схожая. Версия 1.0.0 вышла 6 февраля 2016 г. и обновлялась в последний раз 16 сентября 2016 г. (версия 2.0.0). Рейтинг приложения – 1,6 балла из 5 на основе 454 отзывов. За разработку приложения для iOS и Android отвечал Роструд.