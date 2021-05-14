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В России запретили популярный сайт о гаджетах

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, Текст: Игорь Королев
В России заблокировали популярный ресурс о гаджетах 4PDA. Причиной этого стало размещение на форуме ресурса плейлиста с футбольных матчами, права на которые принадлежат «Матч ТВ».

Блокировка доступа к 4pda.ru

В России заблокирован доступ к популярному ресурсу о гаджетах 4dpa.ru. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «За телеком».

Факт блокировки ресурса подтверждается записью в Реестре запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. Основанием для блокировки стало определение Мосгорсуда, который уполномочен рассматривать жалобы на нарушения авторских прав в интернете.

Причина жалобы со стороны «Матч ТВ»

Согласно картотеке Мосгорсуда, определение о блокировке 4pda.ru было вынесено по жалобе «Национального спортивного телеканала» («Матч ТВ»). Данная организация обнаружила на одной из страниц форума 4pda.ru передачи принадлежащего ей канала «Футбол-1».

Как рассказали CNews в 4PDA, причиной жалобы стало размещение одним из пользователей форума плейлистов упомянутого спортивного телеканала. «Мы всегда обрабатывали все приходящие заявки на нарушения вовремя и всегда указанные нарушения исправлялись, тем не менее, истцом было поданы документы в суд». – заявил CNews представитель ресурса. - «В качестве ответчика по двум прошедшим делам были указаны не мы, а хостинг-провайдер Cloudflare. Соответственно, у нас не было никакой информации об этих делах».

Позиция 4pda.ru

«Решения мы получили по факту, но возможность повлиять на происходящее отсутствовала», - добавили в 4PDA. - «Мы планируем решать ситуацию в рамках законодательства». Представители Роскомнадзора к моменту публикации не ответили на вопросы CNews.

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Популярный ресурс о гаджетах 4PDA теперь доступен в России только через VPN

«Матч ТВ», как и его предшественник телеканал «Наш футбол» активно борются с незаконным распространением своих телепередач с момента появления в России первой версии антипиратского закона в 2013 г.

Сайт 4pda.ru был создан в 2005 г. Редакция оценивает аудиторию своего сайта в 220 тыс. уникальных посетителей в сутки, а с учетом мобильного приложения в 400 тыс. посетителей в сутки.

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