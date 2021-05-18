Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования

Microsoft выпустила бесплатную версию корпоративного мессенджера Teams, адаптированную для личного использования. В ней есть все основные функции «старшей» модификации, включая групповые звонки. Для ее использования подойдет та же учетная запись, что применяется для входа в Skype – другого пользовательского мессенджера Microsoft, темпы развития которого значительно ниже на фоне Teams.

Microsoft «персонализировала» Teams

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление для своего корпоративного мессенджера Teams. Теперь он пригоден для общения не только с коллегами и клиентами, но также с друзьями и семьей.

Версия Teams для личного использования полностью бесплатна. Microsoft выпустила ее для Windows, macOS и Linux, а также для мобильных платформ Apple iOS и Google Android. Помимо этого, есть универсальная веб-версия, работающая в современных браузерах. Корпоративная модификация тоже имеет бесплатный тарифный план, но в нем содержится множество ограничений. Платные версии стоят $5 (370 руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2021 г.) и $12,5 (923 руб.) в месяц за каждого пользователя.

«Личная» версия Teams позволяет общаться не только тет-а-тет, но и устраивать групповые конференции и приглашать в них до 300 человек. Длительность таких бесед на время мировой пандемии коронавируса ограничена 24 часами, после чего конференцию нужно будет создавать заново.

После пандемии длительность групповой сессии будет сокращена до 60 минут, а число участников – до 100 человек. Индивидуальные звонки и сейчас, и после пандемии будут длиться до 24 часов.

Пользоваться Teams теперь может каждый, притом совершенно бесплатно

В Teams для персонального использования появилось несколько функций, доступных в корпоративной модификации мессенджера. Это календарь, обмен документами и данными местоположения, и текстовый чат. Есть также функция «Вместе», но ее, по данным The Verge, Microsoft заимствовала у другого своего мессенджера – Skype.

Функция «Вместе» позволяет объединять всех участников беседы на едином виртуальном фоне. В Skype она появилась сравнительно недавно – в декабре 2020 г. Общий фон можно выбирать из спектра заранее подготовленных разработчиками виртуальных сред (гостиная, кофейня, курорт и др.).

Skype в опасности

Выпустив бесплатную версию Teams, доступную обычным пользователям, Microsoft поставила под удар другой свой мессенджер – Skype. Она, как сообщал CNews, купила его в мае 2011 г., и в настоящее время он не входит даже в пятерку самых популярных мессенджеров в мире (по данным Statista.com).

Один из вариантов использования функции "Вместе"

Темпы роста Skype, которому в 2021 г. исполнится 18 лет, заметно замедлились. Как пишет портал Windows Report, в апреле 2021 г. Skype достиг отметки в 300 млн активных пользователей в месяц. Между тем, он появился еще в 2003 г., тогда как Teams работает мая 2017 г.

При этом Teams, по информации The Verge за четыре года достиг 145 млн ежедневно активных пользователей. Для сравнения, в октябре 2020 г. их было 115 млн, то есть за полгода их число увеличилось на 26%.

Между тем, как пишет The Verge, Microsoft пока не объявляла о планах по полной замене Skype на Teams в потребительском сегменте. В то же время компания не могла не заметить, что 2020 г., когда весь мир перешел на удаленную работу, более популярным Skype среди пользователей так и не стал, в отличие от того же сервиса видеоконференций Zoom. По данным Business Insider, еще в самом начале мировой пандемии коронавируса, 21 апреля 2020 г., число ежедневно активных пользователей Zoom перевалило за 300 млн, хотя 31 марта 2020 г. их было 200 млн. Zoom развивается существенно быстрее в сравнении со Skype – сервис существует с 2013 г., то есть ему хватило семи лет, чтобы достичь тех же показателей, до которых Skype добрался за 18 лет.

Для Teams подойдет та же учетка, что пользователь указывает при авторизации в Skype

Ситуация, в которой оказался Skype, осложняется еще и тем, что для перехода из него в Teams не требуется создание нового аккаунта. В обоих сервисах используется единая учетная запись Microsoft.

Что еще есть в Teams для обычных пользователей

Пользовательская версия Teams обзавелась рядом дополнительных функций, которые в корпоративной версии могли бы быть неуместны. Например, участники разговора могут делиться анимированными эмодзи и GIF в чате даже после завершения разговора.

Без эмодзи в корпоративном мессенджере не обошлось

Участвовать в заранее созданной конференции могут и пользователи, у которых на компьютере или смартфоне нет Teams. Подключиться к разговору они могут по прямой ссылке, сгенерированной имеющимися участниками. В этом случае беседа откроется в браузере.

В групповых чатах есть возможность формирования списка дел и задач. В будущем Microsoft добавит функцию опросов для участников группы. Также пользователям доступна отдельная панель быстрого доступа к любому контенту, отправленному участниками разговора – фотографиям, файлам, ссылкам и т.д. Она же обеспечивает доступ к списку поставленных и выполненных задач.

Microsoft активно развивает Teams

Множество функций бесплатной версии Teams перекочевали в нее из модификации для корпоративных клиентов. Как сообщал CNews, в июле 2020 г. Microsoft выпустила крупномасштабное обновление сервиса, в котором, помимо прочего, появилась упомянутая функция «Вместе».

Другими словами, эту опцию Microsoft добавила в Teams почти на полгода раньше, чем в Skype. Тогда же разработчики увеличили и число участников конференций. С выходом обновления максимальное число участников онлайн-встреч в Microsoft Teams, которые могут не только слушать, но и говорить, увеличилось в четыре раза – с 250 до 1 тыс. человек. В режиме просмотра к видеоконференции отныне после апдейта могут присоединиться 20 тыс. зрителей. Ранее конференции Teams были ограничены 10 тыс. присутствующих.