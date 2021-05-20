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Экономика Рунета за год выросла почти на четверть

Бизнес Финансовые результаты Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-доступ Интернет-реклама Хостинг и домены ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
В 2020 году экономика Рунета продолжала расти вопреки коронавирусной пандемии. Вклад интернет-сегмента в экономику России достиг 6,7 трлн руб., при этом объем сегмента электронной коммерции составил 6,07 трлн руб. Аудитория Рунета достигла 97,4 млн человек, аудитория мобильного интернета достигла 89,5 млн человек.

Вопреки пандемии

Вклад Рунета в экономику России по итогам 2020 г. увеличился на 11% год к году и достиг 6,7 трлн руб. В целом экономика Рунета за год выросла на 22%, при этом вклад сегмента маркетинга и рекламы составил 349,8 млрд руб., сегмента электронной коммерции 6,07 трлн руб., инфраструктурного сегмента 152,3 млрд руб., сегмента цифрового контента 123,4 млрд руб. Таковы выводы исследования «Экономика Рунета 2020-2021», представленного российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

Аудитория Рунета достигла 97,4 млн человек, или 79,5% населения страны старше 12 лет, при этом 92% интернет-пользователей заходят в сеть ежедневно. Отметку в 90% превысило проникновение интернета среди населения до 44 лет, среди молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 95%, отмечается в докладе со ссылкой на данные Mediascope.

Аудитория мобильного интернета в России достигла 89,5 млн человек, или 73,1% населения, при этом 33,3 млн человек являются эксклюзивной аудиторией. В группе населения 25-54 лет больше всего эксклюзивных мобильных пользователей, более 30% выходят в интернет только с мобильных устройств.

Государство и общество

В докладе отмечается, что 2020 г. продемонстрировал высокую социальную значимость цифровых сервисов. По данным Morgan Stanley общий объем рынка суперприложений в 2020 г. достиг $51 млрд, к 2025 г. ожидается рост до $134 млрд, сохраняя среднегодовые темпы роста 21%.

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Динамика роста экономики Рунета за последнее десятилетие

Количество пользователей портала госуслуг возросло по сравнению с 2019 г. на 24 млн и составило 126 млн. Около 300 госуслуг будут доступны к 2024 г.: 120 федеральных и 180 региональных и муниципальных; 95% услуг будут оказываться полностью в электронном виде.

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Вклад экономики Рунета в экономику России

В исследовании представлен «Индекс цифровизации городов 2019», согласно которому среднее значение по 203 участникам проекта «Умный город» превысило 40 баллов из 120 возможных, что на 18% выше результата 2018 г. В тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Москва, Екатеринбург и Казань.

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Государственные цифровые сервисы Рунета

Аналитики отмечают, что в 2020 г. на 19% до $702,9 млн снизился объем вложений в российские стартапы. Основная причина снижения объемов вложений — пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения. Направлениями-лидерами по инвестициям 2020 стали образование (36 сделок на сумму $119,1 млн) и здравоохранение (19 сделок на сумму $44,9 млн).

Маркетинг и реклама

Рынок интернет-рекламы и маркетинга в России продемонстрировал рост 11% относительно 2019 г., его объем составил 349,8 млрд руб. В составе сегмента performance-реклама обеспечила за год выручку 218 млрд руб. (+5% год к году), медийная реклама 32,9 млрд руб. (+1%), видеореклама 22,7 млрд руб. (+19%), контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях 40,3 млрд руб. (+11%), web- разработка и мобильная реклама 36 млрд руб. (+9%).

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Маркетинг и реклама в Рунете в 2020 году

Драйверами роста сегмента по оценкам рекламодателей стали пандемия COVID-19, выбор целевых аудиторий, увеличение количества времени, которые люди проводят онлайн и развитие видеорекламных форматов. Согласно прогнозам, по итогам 2020 г. доходы от мобильной рекламы превысили доходы от ТВ-рекламы. В России доля мобильной рекламы составляет около 30% объема рынка интернет-рекламы, и она будет увеличиваться.

Объем легального рынка influence-маркетинга в 2020 г. продемонстрировал рост на 63% год к году и составил 11,1 млрд. руб., при этом объем «серой» зоны рынка influence-маркетинга сопоставим с легальным. В IAB Russia отмечают, что 21% рекламного бюджета в 2020 г. тратилось на эксперименты с новыми технологиями и рекламными форматами (+4%).

Финансы и торговля

Объем сегмента электронной коммерции в 2020 г. составил 6,07 трлн руб., увеличившись на 22% относительно 2019 г. Аналитики отмечают такие основные тренды сферы e-commerce как ускорение роста за счет пандемии; еда — самая быстрорастущая категория; новые подходы к доставке: скорость, гибкость, бесконтактная доставка; развитие региональной логистики; сотрудничество между интернет-компаниями и компаниями офлайн-отраслей. Главные «жертвы» 2020 г.— онлайн-тревел и продажа билетов на мероприятия.

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Финансы и торговля Рунета в 2020 году

Онлайн-ритейл вырос за год до 1968,4 млрд руб. (+52% год к году); онлайн-трэвел до 335,5 млрд руб. (-54%); рынок интернет-услуг до 986,5 млрд руб. (+22%); рынок электронных платежных услуг до 1794 млрд руб. (+34%). Общий объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2020 г. превысил 135 млрд руб. (+214%). Прогноз оборота к 2025 г. — более 1 трлн руб.

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Интернет-торговля Рунета, 2020 год

Благодаря разрешению онлайн-продаж безрецептурных лекарств объем продаж онлайн-аптек вырос на 53% год к году до 31 млрд руб. Внутрироссийский рынок розничной B2C-торговли в 2020 г. вырос на 78% по количеству заказов и составил 830 млн заказов. По прогнозам, среднегодовой темп роста рынка до 2024 г. приблизится к 34%. Основными факторами роста рынка стали рост онлайн-продаж FMCG и увеличение количества потребителей (+10 млн новых покупателей).

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Онлайн-продаж безрецептурных лекарств

Рынок онлайн-торговли между частными лицами (C2C) вырос на 87% за 1,5 года, что, по мнению аналитиков, обусловлено ростом аудитории покупателей, частоты продаж у продавцов и среднего чека. В 2020 г. совокупный объем транзакций на шеринг-платформах составил 1,07 трлн руб. (+39%).

Инфраструктура и связь

Объем инфраструктурного сегмента в 2020 г. достиг 152,3 млрд руб., рост составил 20%. Рынок доменов составил 3,6 млрд руб. (+2% год к году); рынок хостинга (кроме облачного) 8,4 млрд руб. (+4%); рынок SaaS 17,3 млрд руб. (+14%); рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и пр.) 123 млрд руб. (+23%).

По данным Минцифры РФ и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, объем переданной через интернет информации (фиксированный + мобильный доступ) в России за первые три квартала 2020 г. составил 59,9 млрд ГБ (+136,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). Трафик фиксированного интернета за этот период вырос на 18%, мобильного интернета на 48,6%.

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Инфраструктура и связь Рунета в 2020 году

По данным IDC, в Россию в 2020 г. было импортировано 30,3 млн смартфонов (на 7,6% меньше чем годом ранее), и это наименьший объем поставок с 2017 г. В пятерку самых популярных среди россиян брендов входят Samsung, Honor, Xiaomi, Apple и Huawei.

Домен .RU сохраняет свою позицию в ТОП-5 крупнейших национальных доменов. Количество доменов в 2020 г. составило 4 965 610 (+0,2% по сравнению с 2019 г.).

Медиа и развлечения

Объем сегмента цифрового контента в 2020 г. вырос на 44% до 123,4 млрд руб. Стриминговые видеосервисы обогнали кинотеатры; игровая индустрия стала самой прибыльной индустрией развлечений; платная модель доминирует в структуре доходов; на рынке продолжится рост конкуренции, связанный с появлением новых игроков («Сбер», Netflix, Spotify и др.). Производство собственного контента стало одним из основных инструментов борьбы онлайн-кинотеатров за аудиторию.

Российский рынок онлайн-видео вырос за год до 19,4 млрд руб. (+59% год к году, с учетом подписок экосистем); онлайн-музыки до 8,4 млрд руб. (+100%); онлайн-игр до 90,2 млрд руб. (+30%); электронных книг до 5,4 млрд руб. (+25%). Российские пользователи провели 6,93 млрд часов в стриминговых сервисах в 2020 г. Лидеры — YouTube, MX Player, Twitch, YouTube Kids, «Кинопоиск». Пользователи сочетают платный и бесплатный просмотр, но число платящих пользователей продолжает увеличиваться.

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Медиа и развлечения Рунета, 2020 год

Российский рынок видеоигр достиг объема 163,4 млрд руб. (+35%), 83,3% приходится на модель free-to-play. Прогнозный объем российского киберспортивного рынка на 2020 г. составляет $28-29 млн со среднегодовыми темпами роста 15% до 2024 г. 10% выручки от всех книг, проданных в России, приходится на электронные и аудиокниги (в 2019 г. 7%).

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Стриминговые сервисы в Рунете, 2020 г.

В мобильных приложениях российские пользователи потратили за год $1,33 млрд (+25%). TikTok стал лидером по числу установок, BOOM по объему платежей, WhatsApp по числу активных пользователей в месяц. Число активных пользователей в соцмедиа в России в 2020 г. достигло 64 млн (+30%), количество сообщений уменьшилось на 8% до 1,2 млрд сообщений.

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 г. составил $59 млн (около 4,4 млрд руб.), его падение составило 7% к 2019 г.

Кибербезопасность

Согласно исследованию, объем рынка продуктов и сервисов кибербезопасности в России в 2019 г. превысил 17 млрд руб., прогноз роста до 2025 года составляет примерно 3% в год. Расходы на кибербезопасность в России в 2020 г. выросли на 25%.

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Киберпреступления в Рунете, 2020 год

В 2020 г. России на 94,6% увеличилось число преступлений с использованием ИКТ. За пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 11 раз. Показатель раскрываемости в сфере киберпреступлений — 25%.

По итогам года в России не хватает 18,5 тыс. ИБ-специалистов, что на 5% меньше, чем в 2019 г. До 40% специалистов по ИБ занимают непрофильные должности.

Ущерб бизнеса от утечек данных в 2020 г. превысил 3 млрд руб. «Утекло» около 100 млн записей персональных данных и платежной информации россиян. Наиболее пострадавшие индустрии, по мнению аналитиков, это хайтек-индустрия, финансовая сфера и госсектор.

Образование и кадры

Среди основных тенденций в этом сегменте аналитики выделяют дефицит до 150 тыс. ИТ-специалистов по итогам 2020 г. (до 300 тыс. человек к 2024 г.), рост спроса на ИТ-специалистов из регионов со стороны московских компаний, трансформацию HR, распространение режима самозанятых на все регионы и разочарование в дистанционном обучении.

В рамках федпроекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в 2020 г. более 60 тыс. абитуриентов выбрали ИТ-специальности при поступлении в вузы; 500 тыс. специалистов прошли программы допобразования по компетенциям цифровой экономики; 850 школьников получили гранты за высокие достижения в области цифровых технологий; более 38 тыс. человек бесплатно повысили квалификацию на программах ДПО; более 5 млн человек прошли обучение и оценку на онлайн-сервисе цифровой грамотности и ключевых компетенций.

Порядка 54% российских предприятий и компаний перешли на удаленный режим работы полностью или частично, до весны 2020 г. в удаленном режиме работало менее 1% из них. По оценке экспертов, объем российского B2C-рынка онлайн-образования по итогам 2020 г. достиг 55-60 млрд руб. (+30-35% год к году).

Выручка от продаж — основной источник финансирования образовательных онлайн-проектов. Большинство онлайн-проектов создают образовательный контент для взрослой аудитории. 63% проектов в сфере онлайн-образования применяют технологии в образовательном процессе.

В России EdTech входит в ТОП-3 наиболее привлекательных ниш для инвестиций. Среди позитивных изменений законодательства аналитики упоминают направление «цифровые образовательные сервисы» в составе «второго пакета» мер поддержки ИТ-отрасли, а среди негативных — поправки в закон «Об образовании» о просветительской деятельности.

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