В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно

Обновление Google Docs

В редакторе текстовых документов из набора веб-приложений Google Docs («Документы Google») появятся новые возможности по управлению расположением текста относительно изображений. Об этом сообщается в блоге разработчиков проекта Google Workspace.

Так, пользователям станут доступны дополнительные стили обтекания изображения текстом. В частности, разработчики разрешили размещать текст непосредственно поверх картинки или под ней, без использования дополнительных инструментов. Ранее, как ни странно, набор стилей был ограничен всего тремя элементами: «На одном уровне с текстом», «Обтекание текстом» и «Разбить текст».

Для применения нового стиля, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по изображению, выбрать в контекстном меню пункт «Параметры изображения» (Image options), на появившейся справа панели раскрыть раздел «Перенос текста» (Text wrapping).

Дополнительные стили обтекания изображения текстом в новом Google Docs

По заявлению разработчиков, функция будет доступна как рядовым пользователям сервисов Google, так и владельцам корпоративных аккаунтов Google Workspace.

Google Workspace (ранее G Suite) – это набор облачных инструментов для совместной работы, который включает почту Gmail, «Календарь», коммуникационные сервисы Meet и Chat, хранилище «Диск», а также офисные приложения: «Документы», «Таблицы», «Презентации», «Формы».

Поэтапное развертывание обновления с новыми функциями стартовало 24 мая 2021 г. По оценке Google, процедура может занять до 15 дней и более.

Востребована и доступна

О востребованности новой возможности пользователями Google Docs можно судить по тому, насколько часто тема затрагивается в Сети. К примеру, по запросу “Google Docs text on image” («текст поверх изображения в Google Docs») поисковый движок Google выдает около 288 млн результатов. Среди них, как правило, вопросы пользователей по данной тематике, а также различные руководства, позволяющие обойти ограничения функциональности редактора документов Google Docs.

Стоит отметить, что возможность размещать изображения позади текста или выносить их на передний план была доступна пользователям популярного текстового процессора Microsoft Word с версии 97, которая увидела свет в ноябре 1996 г. или почти 25 лет назад.

Стили, доступные в «Документах» «Яндекса»

Соответствующие функции представлены и в гораздо более «молодых» офисных пакетах. Так, например, в бесплатной настольной версии «Моего офиса» компании «Новые облачные технологии», которая вышла в начале апреля 2021 г., и в пробной облачной, запущенной несколькими днями позже.

Набор стилей обтекания в веб-версии «Моего офиса»

Пользователям отечественного сервиса «Яндекс.документы» на выбор предоставляется сразу семь стилей обтекания изображения текстом, включая и те два, что только появятся в будущем обновлении Google Docs. Напомним, что «Яндекс» запустил веб-сервис для совместной работы над документами, электронными таблицами и презентациями в апреле 2021 г.

Проблема совместимости с форматами Microsoft Office

Помимо того, что изменение очевидным образом расширит возможности форматирования документов, оно также позволит улучшить совместимость Google Docs с форматами офисных приложений Microsoft: docx, xlsx и т.п.

Напомним, что полноценной поддержкой этих форматов Google Docs обзавелся весной 2019 г. – благодаря обновлению платформы текстовые документы, таблицы и презентации стало возможным загружать без конвертации и работать с ними без каких-либо ограничений. Однако полной совместимости Google тогда добиться не удалось – некоторые элементы, в том числе картинки с текстом поверх, отображались некорректно. С выходом предстоящего обновления Google Docs проблема должна быть решена.