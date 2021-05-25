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У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка

Выручка Qiwi в I квартале 2021 г. снизилась на 18%, а ее доход от денежных переводов сократился на 19%. Причиной этого стали ограничения ЦБ на трансграничные переводы с кошельков Qiwi.

Финансовые показатели Qiwi

Чистая выручка Qiwi в I квартале 2021 г. снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 5,2 млрд руб. При этом выручка компании от платежных услуг снизилась на 11% — до 4,8 млрд руб. Негативное воздействие на компанию оказали ограничения на высокодоходные трансграничные переводы, которые Центробанк (ЦБ) ввел в декабре 2020 г.

Негативные показатели, главным образом, связаны со снижением размера чистой выручки от комиссий в сегменте электронной коммерции. Чистая прибыль сегмента платежных услуг снизилась на 19% — до 2,5 млрд руб. Снижение чистой выручки от платежей было частично компенсировано ростом их объема — на 4% по сравнению с предыдущим годом. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 18% — до 2,1 млрд руб.

Ограничения ЦБ

В декабре 2020 г. ЦБ провел плановую проверку Киви банка, входящего в группу Qiwi. В результате ЦБ выявил у организации нарушения, которые касаются требований к отчетности и делопроизводства банка. Компании был начислен штраф в размере 11 млн руб. Также Центробанк запретил Qiwi проводить платежи иностранным торговым компаниям и переводить деньги на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

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Бизнес Qiwi понес существенные потери из-за ограничений Центробанка

Действия ЦБ в Qiwi тогда объяснили «общими тенденциями к усилению кибербезопасности трансграничных платежей». Однако эксперты заявляли, что санкции против компании связаны с наступлением ЦБ на рынок серых букмекеров.

Qiwi — не единственная организация, которая столкнулась с ограничениями ЦБ. В декабре «ЮMoney», бывшие «Яндекс.деньги», получили предписание ЦБ, запрещающее сервису операции физлиц с компаниями-нерезидентами на шесть месяцев. Помимо этого, ряд небольших банков лишился лицензий.

Будут ли ограничения сняты в 2021 году

Значительная часть операций Киви банка по-прежнему находится под ограничениями ЦБ. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с ЦБ в устранении выявленных недостатков и нарушений и пытаемся устранить или сузить наложенные ограничения, — заявляют в компании. — В результате такого сотрудничества ЦБ разрешил нам возобновить обработку платежей определенным ключевым иностранным торговцам и снял некоторые наложенные ограничения».

Однако в том, что в будущем ограничения могут быть ослаблены, в Qiwi сомневаются. «Ограничения, введенные ЦБ, существенно снизили объемы, в основном в нашей электронной коммерции и отрицательно повлияли и будут продолжают отрицательно влиять на результаты работы нашего сегмента платежных услуг», — подчеркивают в Qiwi и подтверждают свои прогнозы на 2021 г.: общая чистая выручка снизится на 15–25%.

Так ли все плохо?

Как сказали CNews в пресс-службе Qiwi, несмотря на то, что ограничения ЦБ существенно повлияли на доходы компании от сегмента электронной коммерции, ей удалось завершить I квартал 2021 г. с чистой прибылью, превышающей прогнозируемую, в годовом отчете.

«Это стало возможным благодаря развитию стратегических направлений, в том числе сегментов самозанятых и денежных переводов, а также структурной оптимизации группы в 2020 г., — заверили в компании. — Наш бизнес остается высокорентабельным и продолжает приносить прибыль, 50% из которой распределяется нашим акционерам в форме дивидендов».

Qiwi в I квартале 2021 г. продемонстрировала умеренно позитивные результаты, комментирует Татьяна Толмачева, управляющий партнер IKS-Consulting. Однако есть риск дальнейшего ухудшения финансовых показателей — в том случае, если ЦБ не отменит свои ограничения.

«Непонятно, как быстро компания сможет восстановить объемы платежей в случае снятия ограничений, — говорит Толмачева. — Второй негативный фактор, сказывающийся на финансовых показателях Qiwi — новые правила игры на рынке беттинга (ставок; — прим. CNews). Есть высокая степень неопределенности в вопросе роли Qiwi в букмекерском бизнесе с учетом новых условий работы».

Кристина Холупова

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