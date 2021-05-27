Instagram официально превращается в барахолку. В него добавили функцию распродаж

В Instagram появилась функция Drops для проведения распродаж товаров, доступных в ограниченном количестве или ограниченное время. Она позволяет заранее оповещать пользователей о предстоящем «событии», чтобы создать вокруг товаров ажиотаж. Покупки через Drops осуществляются в приложении Instagram, и в будущем соцсеть намерена брать комиссию с каждой из них.

Распродажи в Instagram

Компания Facebook внедрила в соцсеть Instagram, которая принадлежит ей с 2012 г., новую функцию Drops для проведения сверхбыстрых распродаж. По информации портала TechCrunch, она обеспечивает продавцов возможностью информировать потенциальных покупателей о поставках «дефицитных» товаров.

Drops позволит пользователям Instagram заранее сообщать о скором появлении в их магазинах тех или иных товаров, доступных в ограниченном количестве. Также Drops позволит известить о товарах, которые будут продаваться только в течение определенного очень короткого срока.

За счет информирования клиентов за несколько дней до появления товаров в продаже продавцы могут заранее создать ажиотаж. Ограниченная доступность вещей лишь усилит этот эффект.

Instagram сперва эволюционировал из фотосервиса в соцсеть, а теперь превращается в интернет-магазин

Раздел Drops находится во вкладке «Магазин» в мобильном приложении Instagram. В новый сервис разработчики интегрировали функцию планирования покупки. Например, пользователи смогут выбрать один или несколько понравившихся товаров, которые на данный момент не продаются, и пометить их, после чего сервис отправит уведомления по каждому из них, как только они станут доступны. Здесь же будут размещены все анонсы предстоящих продаж и распродаж.

Новый способ монетизации

Все покупки через Drops Instagram позволяет делать непосредственно в фирменном приложении, что исключает необходимость пользователю переходить на сайты различных магазинов, тратить время на регистрацию или авторизацию в них и ввод данных своей карты. Как пишет TechCrunch, это, в конечном счете, позволит соцсети взимать комиссию со всех совершаемых через Drops покупок.

Главная страница Drops

На момент запуска комиссии в Drops отсутствовали. Instagram объясняет это желанием помочь предпринимателям восстановиться после спада продаж, ставшего следствием глобальной пандемии коронавируса. Также это сделано для того, чтобы удержать продавцов от перехода на конкурирующие площадки.

Когда именно Instagram добавит комиссии в Drops, разработчики не уточняют. Их размер тоже пока не установлен.

Хорошо забытое старое

Drops, по большому счету, нельзя назвать полностью новой фунцией Instagram. Возможность уведомлять покупателей о запуске новых продуктов была реализована в соцсети еще в 2019 г., но теперь разработчики упростили ее использование, собрав все ее функции, прежде разбросанные по сети, в одном сервисе. Другими словамиDrops – это своего рода агрегатор уведомлений о предстоящем появлении товара на полках виртуальных магазинов и о скоротечных распродажах.

Страница магазина в Drops с указанием количества товаров и даты их появления в продаже

Со слов представителей Instagram, еще до запуска Drops функцию уведомлений использовали многие бренды в сферах моды, красоты, уличной одежды и др., в том числе Hill House Home, Dragun Beauty, Adidas и т. д. В Drops у каждого бренда будет своя страница, на которой для пользователей будет размещена информация о доступности того или иного товара, его цене, а также дополнительные сведения о нем.

Новшество не для всех

На момент публикации материала российские пользователи Instagram, покупатели или продавцы, не могли воспользоваться новой функцией социальной сети. Пока что оценить все возможности и преимущества Drops могут лишь жители США.

О международном запуске сервиса представители Facebook пока ничего не говорят, но обкатка той или иной функции лишь в одной стране для Instagram давно стало нормой. То же было и с функцией скрытия лайков, которая лишь в конце мая 2021 г. появилась в общемировом доступе.

Помимо прочего, функция Drops пока не будет работать в веб-версии Instagram – пользователи, предпочитающие заходить в соцсеть через браузер, лишены ее. Она доступна исключительно в мобильном приложении сети под Android и iOS.

Instagram как виртуальный торговый центр

Функцию «Магазин» (Shops), частью которой стал сервис Drops, тоже можно назвать новшеством в этой соцсети. Она была запущена в мае 2020 г., в самый разгар мировой пандемии коронавируса, когда люди стали предпочитать онлайн-шопинг походам по обычным магазинам.

Летом 2020 г. в соцсети появилась функция Instagram Shopping, позволяющая пользователям, имеющим бизнес-аккаунты, продавать товары в приложении сети, отмечая их в постах и «историях». Пользователи могут посмотреть цену товара и другие сведения о нем, нажав на специальную метку.

Instagram Shopping в России пока нет

В России, по данным РБК, развертывание Instagram Shopping началось в марте 2021 г. Тогда же российские компании начали получать доступ и к сервису «Магазин». На момент публикации материала инструкция по настройке Instagram Shopping была доступна на русском языке, но Россия в списке поддерживаемых стран не числилась.