Криптомиллионер потерял $360 млн, потому что мама выбросила его ноутбук

Житель Великобритании владел 10 тыс. биткоинов, которые купил в 2010 г. всего за $80. Сейчас он мог бы быть мультимиллионером, но в 2014 г. его мама выкинула лэптоп, на котором хранились ключи от криптокошелька. Несостоявшийся хозяин жизни теперь живет с родителями и страдает от депрессии

Выгодное приобретение

Пользователь Reddit сообщил, что потерял ключи от кошелька с 10 тыс. биткоинов на нем. Ключи от криптокошелька хранились на его старом ноутбуке, лежавшем в доме его родителей, и однажды мама выбросила его вместе с другими старыми вещами.

Пользователь, чей профиль на Reddit в настоящее время удален, написал, что еще в 2010 г. купил 10 тыс. биткоинов. На тот момент они обошлись ему не дороже $80 (5885 руб. по курсу ЦБ на 28 мая 2021 г.). По данным портала CoinDesk, сейчас один биткоин стоит в пределах $36,11 тыс. (2,666 млн руб.), то есть на том старом ноутбуке хранилось состояние в размере более $361 млн.

По словам автора истории, хранить ключи к кошельку на ноутбуке его убедили соседи по комнате в общежитии колледжа. После окончания учебы автор забыл как о вложенных в криптовалюту деньгах, так и о самом ноутбуке, который оставил в доме родителей.

Вспомнить всё

Продолжение истории случилось в начале 2014 г. Владелец ноутбука обратил внимание, что криптовалюта за прошедшие годы сильно выросла в цене. Например, 19 января 2014 г. один биткоин стоил $838 (61,6 тыс. руб.), то есть в распоряжении автора было на тот момент $8,38 млн.

Душещипательная история Британца и его сложных отношений с криптовалютой

Пользователь, которому тогда было 25 лет, вспомнил о своем ноутбуке и приехал к родителям, чтобы забрать его. В итоге выяснилось, что все эти годы лэптоп лежал сломанным, и его мама решила избавиться от него.

«Я буквально упал в обморок, я был зол, сбит с толку, шокирован, я отрицал, грустил, был разгневан и испытывал массу других эмоций», - написал автор в своем сообщении на Reddit, опубликованном в начале апреля 2019 г.

Неутешительный финал

Автор, удаливший свою учетную запись на Reddit, утверждает, что из-за всего случившегося он стал страдать от «психического расстройства». С его слов, он впал в депрессию из-за случившегося – он каждый день вспоминает, что сейчас мог бы быть мультимиллионером.

Он утверждает, что даже стал обижаться на свою маму, обвинив ее в том, что она выбросила ноутбук, который годами хранился в куче «нетронутого хлама».

Автор предпринимал множество попыток вернуть свою жизнь в нормальное русло. Тем не менее, растущая цена биткоина лишь усугубляла его психоэмоциональное состояние и не позволяла выйти из депрессии.

«Я все еще разорен, я все еще живу с родителями, у меня есть работа, но я ее ненавижу. У меня есть друзья, но мы мало общаемся. Моя жизнь больше не такая, какой она была раньше», – написал автор публикации.

Очень похожая история

В комментариях к описывающей все события истории многие пользователи Reddit усомнились в ее правдивости. Автор, между тем, настаивал, что рассказал чистую правду.

С момента публикации данного поста на Reddit прошло более двух лет. Судьба его автора остается неизвестной. В настоящее время ему 32 года.

Забывчивость лишила денег многих криптовалютных миллионеров

Следует отметить, что ситуация, в которой оказался неизвестный британец, схожа с обстоятельствами, сложившимися вокруг его соотечественника – ИТ-инженера Джеймса Хауэллса (James Howells) из Ньюпорта (в Уэльсе, Великобритания). В январе 2021 г. CNews писал, что тот ищет свой ноутбук, на котором хранится ключи от кошелька с 7500 биткоинов внутри.

Свой лэптоп 35-летний Хауэллс выкинул еще в 2013 г., притом самостоятельно, без помощи родителей. С его слов, это была случайность.

В отличие от пользователя Reddit, британец точно знает, где находится его ноутбук – с его слов, он покоится на местной свалке размером с футбольное поле, но найти его самостоятельно он не в состоянии в силу действующих в Уэльсе законов. Другими словами, ему, как и другим жителям Уэльса, запрещено находиться на территории свалок.

За восемь лет его ноутбук оказался под многометровым слоем мусора. Хауэллс предлагает награду в размере $66 тыс. тому, кто поможет ему вернуть утраченный мобильный ПК.

Британцы не одиноки

Страдания двух жителей Великобритании частично разделяет американский программист Стефан Томас (Stefan Thomas). О его истории стало известно в самом начале 2021 г., но, в отличие от британцев, свои биткоины, которых у него больше 7000, он не терял.

Все его состояние находится на флешке, содержимое которой зашифровано и защищено паролем. Механизм защиты позволяет ввести неправильный пароль всего 10 раз, после чего стирает все содержимое накопителя.

На тот момент Стефан не мог вспомнить пароль от флешки и потратил восемь попыток из 10. От богатства или потери целого состояния его отделяли всего две оставшиеся попытки. Удалось ли программисту восстановить в памяти нужную комбинацию символов, остается неизвестным.