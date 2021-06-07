Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов

SPO Headhunter

Акционеры HeadHunter намерены провести вторичное размещение акций компании (SPO). Как говорится в проспекте размещения, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам, к продаже планируется 4,5 млн американских депозитарных акций (ADS), что составляет 8,9% от общего числа акций.

Продавцами в равных долях выступят два основных акционера HeadHunter: фонд «Эльбрус Капитал» (владеет своей долей через офшор Highworld Investment) и инвестиционная компания Goldman Sachs (владеет своей долей через офшор ELQ Investors). Они продадут каждый по 2,25 млн ADS (4,44% от общего числа акций).

Размещение пройдет по цене $37 за одну ADS, что ниже котировок ADS компании на американской бирже NASDAQ на дату, предшествующую SPO - $41,75. Объем размещения составит $166,5 млн. Соответственно, каждый из продающих акционеров выручит от SPO примерно по $83 млн.

Прибыль Ивана Таврина

9% от прибыли, которая в ходе размещения достанется Goldman Sachs и «Эльбрус Капитал», получит бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин. В 2014 г. Таврин получил от Mail.ru Group, тогдашнего владельца Headhunter, опцион на выкуп 100% акций ресурса, но не воспользовался им. В результате в 2016 г. Headhunter был приобретен консорциумом фондов во главе с «Эльбрус Капитал». Выручка Таврина от нынешнего SPO составит $15 млн.

Акционеры Headhunter «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs продадут в ходе SPO 8,9% акций и заработают около $166,5 млн

По итогам размещения доля «Эльбрус-Капитал» в Headhunter снизится с 37% до 32,6% (16,5 млн ADS), доля Goldman Sachs - с 13,8% до 9,4% (4,76 млн ADS). Goldman Sachs вместе с другой инвестиционной компанией Morgan Stanley также являются организаторами размещения. Организаторы размещения имеют опцион на выкуп у продающих акционеров 650 тыс. ADS (1,3% от общего числа акций) в течение 30 дней после проведения SPO.

Организаторы размещения, топ-менеджеры и члены совета директоров Headhunter обязуются не продавать акции компании в течение 60 дней с момента размещения. Акционеры, продающие свои ценные бумаги в ходе SPO, обязуются не продавать далее акции в течение 180 дней.

Новое акционерное соглашение Headhunter

Одновременно «Эльбрус-Капитал» и Goldman Sachs договорились об изменениях в акционерном соглашении Headhunter, которые вступят в силу в случае проведения SPO. В случае, если SPO не состоится в срок до 10 августа 2021 г., данные изменения будут отменены.

Согласно этим изменениям, Goldman Sachs не сможет продавать акции Headhunter без согласия «Эльбрус-Капитал», если в результате соответствующей сделки доля Goldman Sachs в Headhunter окажется ниже 2,025 млн ADS (4% от общего числа акций).

В то же время данное ограничение перестает действовать, если доля «Эльбрус-Капитал» в HeadHunter будет меньше 15,697 млн ADS (31%, «минимальное значение») или больше 17,722 млн ADS (35%, «максимальное значение»). Однако если в течение 20 рабочих дней после того, как доля «Эльбрус Капитал» стала меньше «минимального значения», размер доли снова станет больше «минимального значения» (но меньше «максимального значение»), то Goldman Sachs опять должна будет согласовывать с «Эльбрус Капитал» продажу акций HeadHunter.

Как Headhunter выходил на биржу

Headhunter вышел на биржу NASDAQ в 2019 г. Тогда в ходе первичного размещения акций (IPO) два основных акционера компании «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs продали 32% акций компании за $200 млн. После размещения доля «Эльбрус Капитал» снизилась с 60% до 40,4%, а доля Goldman Sachs c 40% до 27%.

В 2020 г. было проведено SPO Headhunter, в ходе которого Goldman Sachs продала 10% акций компании за $100 млн. После IPO американский фонд Kayne Anderson Rudnik Management Investment собрал пакет акций Headhunter, который в настоящее время составляет 12,9%.