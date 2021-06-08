Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены

Apple запустила сервис Private Relay, перенаправляющий пользовательские запросы через два ретранслятора. Его можно назвать «двойным VPN». Он входит в новую подписку iCloud+ наряду с другими новыми функциями приватности, и его можно использовать в России. При этом в Белоруссии, Казахстане, Китае, Туркменистане и ряде других стран Private Relay недоступен.

Продвинутый VPN Apple

Компания Apple встроила в свой облачный сервис iCloud фирменный VPN, получивший название Private Relay. От обычного VPN детище Apple отличается тем, что оно перенаправляет пользователя на нужный ему сайт не через один, а сразу через два независимых ретранслятора.

Такое решение позволяет избавиться от слежки. Private Relay также дает возможность посещать сайты, заблокированные по решению властей.

Примечательно, что на момент запуска Private Relay не был запрещен к использованию в России. Apple также не давала никаких комментариев относительно ограничений использования сервиса на территории России.

Apple стала уделять много внимания приватности пользователей

По данным Reuters, Воспользоваться Private Relay в составе подписки iCloud+ не смогут жители значительного числа государств, в том числе и граничащих с Россией. В «черный список вошли Белоруссия, Египет, Казахстан, Колумбия, Саудовская Аравия, Туркменистан, Уганда, Филиппины и Южная Африка. Отдельно сотрудники Reuters отметили отсутствие Private Relay в Китае.

Премьера облака iCloud, как сообщал CNews, состоялась 10 лет назад, в июне 2011 г. на WWDC 2011 г. Презентацию провел сам Стив Джобс (Steve Jobs), скончавшийся от рака поджелудочной железы несколькими месяцами позже.

Сколько стоит VPN Apple

Apple опубликовала на своем сайте российские цены на использование своего VPN.

Private Relay доступен по подписке iCloud+, в которую входят и ряд других новых функций облака компании. Существует три вида подписки – 59 руб. в месяц (доступный объем хранилища – 30 ГБ), 149 руб. в месяц (200 ГБ) и 599 руб. в месяц (2 ТБ).

Цены на iCloud в России и США

Эти цены были опубликованы еще в феврале 2021 г. Как пишет The Verge, это связано с тем, что стоимость подписки iCloud+ не будет отличаться от стоимости прежних тарифов облака iCloud.

Следует отметить, что в случае iCloud+ российская стоимость подписки, в отличие от цен на все гаджеты Apple, ниже, чем в США. За те же объемы хранилища в этой стране пользователям придется заплатить $0,99 (72 руб. по курсу ЦБ на 8 июня 2021 г.), $9,9 (720 руб.) или $29,9 (2173 руб.) в месяц соответственно.

Максимальная приватность

Подписка iCloud+ разрабатывалась для тех, кто очень ценит свою приватность. Помимо двойного VPN, пользователям будет доступна функция Hide my Email, сообщает The Verge.

Это новшество позволяет создавать одноразовые почтовые ящики для регистрации на различных сайтах и привязывать их к основному аккаунту. Пока неизвестно, чем данная опция лучше схемы с созданием одного почтового ящика с поддельными данными и без привязки к сотовому для регистрации на тех же сайтах.

Каждый из трех вариантов подписки iCloud+ предусматривает определенное ограничение доступного дискового пространства. Однако оно не распространяется на загрузку записей с домашних камер видеонаблюдения, работающих через HomeKit.

По данным The Verge, до запуска iCloud+ пользователям нужно было платить минимум 159 руб. в месяц (тариф с 200 ГБ дискового пространства), чтобы хранить данные с одной такой камеры. В iCloud+ даже на базовом тарифе это ограничение отсутствует, а объем хранилища под видеозаписи не лимитирован.

Дополнительные функции

В дополнение к перечисленным новшествам в облаке iCloud появились и новые возможности управления пользовательскими хранилищами. В частности, Apple добавила еще один способ восстановления доступа к нему в случае его утрат.

Для этого способа потребуется задействовать сторонних людей – друзей, родственников, знакомых или коллег, которым владелец аккаунта в iCloud доверяет. Новый способ позволяет рассылать им специальные коды для восстановления доступа к профилю в случае, если оригинальный пароль был забыт.

В новой схеме восстановления пароля к iCloud будут замешаны другие люди

Существуют определенные ограничения в работе этого способа восстановления пароля. В первую очередь человек, которому будет отправлен код, должен быть старше 13 лет. Помимо этого, нужно, чтобы у него было хотя бы одно устройство Apple – смартфон, компьютер, планшет или ноутбук. Владельцы устройств на Windows или Android в «клуб» не принимаются.

Файлы в облаке Apple теперь можно передавать по наследству

Apple также продумала и вариант с передачей файлов, хранящихся в пользовательском облаке, в буквальном смысле по наследству. Она запустила программу «Цифровое наследие» (Digital Legacy), позволяющее владельцу аккаунта в iCloud выбрать человека, который получит доступ к профилю в случае его смерти.