Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться

Fastmail решил уйти из России под угрозой санкций Роскомнадзора. Регулятор намерен наказать его за отказ хранить персональные данные российских пользователей на территории России. Также сервис не хочет открывать в стране свое представительство. Доступ ко всем функциям Fastmail можно вернуть через VPN.

Россиян оставили без надежной почты

Защищенный почтовый сервис Fastmail больше недоступен пользователям из России. Владельцы ресурса закрыли регистрацию для россиян, мотивировав это невозможностью соблюдения российских законов, к чему их принуждал Роскомнадзор. На это владельцы Fastmail указали в заявлении, опубликованном на официальном сайте сервиса.

«Изгнание» австралийского почтовика Fastmail из России было поэтапным. В июле сервис получил требование российского регулятора об обязательном размещении на территории России своих серверов. Это одно из требований действующего в России закона о хранении персональных данных граждан.

За отказ о выполнении этого условия Fastmail грозила полная блокировка в России, о чем Роскомнадзор уведомил представителей сервиса. В ответ на это руководство Fastmail собрало команду юристов, с помощью которых попыталось оспорить требование регулятора. Однако в конце 2020 г. сервис проиграл суд.

Пользоваться Fastmail без ограничений россияне теперь смогут только через VPN

Следующим шагом была апелляция, рассмотрение которой состоялась в мае 2021 г. Итогом стало сохранение решения первой инстанции в силе.

Причины побега из России

Сервис Fastmail, работающий с 1999 г. решил уйти из России до того, как Роскомнадзор начнет вводить против него санкции. В своем официальном заявлении сервис подчеркнул, что клиентов из России у него было не так уж много, однако точное их количество он называть не стал.

Заявление Fastmail

Также Fastmail отметил, что у него нет представительства на территории России. Однако на данный момент серьезные санкции за это нарушения не предполагаются – закон, заставляющий иностранные интернет-компании открывать в России свои офисы под угрозой блокировки, пока находится на рассмотрении в Госдуме.

«Соответствие российским требованиям будет означать поиск и размещение серверов (основного и резервного) в российском дата-центре, а также внесение технических изменений, необходимых для того, чтобы там размещались только данные российских клиентов. Кроме того, мы понесем расходы на создание дочерней компании в России в соответствии с их регистрационным процессом», - заявили представители Fastmail. Они добавили, что реализация всего этого может создать для компании «дополнительные юрисдикционные риски». «Подчинение любого из наших клиентов их законам о доступе к данным может создать неприемлемые риски конфиденциальности», - добавили они.

Последствия для пользователей

Не желая выполнять требования Роскомнадзора, Fastmail решил блокировать регистрацию новых пользователей со всех российских IP-адресов. Помимо этого, фирменное приложение сервиса больше не будет доступно в российском сегменте магазинов Apple App Store и Google Play.

Пока неизвестно, какая судьба ожидает владельцев уже зарегистрированных почтовых адресов. В заявлении Fastmail указано, что всем пострадавшим в результате сложившейся ситуации пользователей следует обратиться в «Роскомсвободу».

Тем не менее, возможность регистрации в Fastmail у россиян по-прежнему сохраняется. Для этого нужно воспользоваться Tor или любым VPN-сервисом, в том числе и встроенным в популярные браузеры, даже мобильные. Доступ к приложению для iOS или Android можно попробовать получить путем смены региона в настройках гаджета.

Как россиян лишают почтовых сервисов

В последние годы деятельность Роскомнадзора приводит к серьезному сокращению численности доступных в России иностранных почтовых сервисов. Как сообщает «Роскомсвобода», только за один 2020 г. под блокировку в Рунете попало свыше 190 тыс. адресов, среди которых было более 10 сервисов электронной почты.

О том же говорится и в заявлении Fastmail. В качестве примера в нем приведены ProtonMail, Tutanota, Mailfence и StartMail. Большинство из подвергшихся блокировке почтовиков предоставляли россиянам сервис защищенной электронной почты.

Пополняться почтовыми сервисами «черный список» Роскомнадзора начал с января 2020 г. В числе первых под удар попал StartMail, с которого в конце 2019 г. велась рассылка писем о минировании различных объектов на территории России. Для всероссийской блокировки потребовалась 1000 таких писем.

В конце января 2020 г. в России по той же причине был закрыт доступ еще к одному защищенному почтовому сервису – ProtonMail. Его прозвали «почтой для параноиков» за расширенные меры безопасности и шифрование писем. Точное количество поступивших писем с угрозами теракта на момент публикации материала известно не было.

В тот же период Роскомнадзор заблокировал сервисы Guerrillamail.com и Cock.li, все так же ссылаясь на письма о минировании, поступавшие с них. В начале февраля 2020 г. в блок-лист попал и сервис Scryptmail, однако на этот раз за отказ предоставить данные для внесения в реестр операторов распространения информации. Но тут Роскомнадзор немного опоздал со своими санкциями – Scryptmail не работает с 31 января 2020 г.

Scryptmail приостановил работу за несколько дней до блокировки в России

До упомянутого в заявлении Fastmail сервиса Tutanota российский регулятор добрался тоже в начале 2020 г. Его тоже уличили в рассылке писем о минировании, но, если для блокировки StartMail потребовалось 1000 писем, то в случае Tutanota все ограничилось лишь четырьмя.

Разработчики Tutanota порекомендовали всем пользователям из России использовать VPN для доступа к сервису. В качестве альтернативы они предложили Tor.

В мае 2020 г. авторы Tutanota сообщили о работе над новым протоколом шифрования переписки под названием PQMail. C его помощью можно будет защитить электронную почту не только от имеющихся способов дешифровки, но и от квантовых компьютеров, когда начнется их широкое применение.