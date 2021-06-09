За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов

Мобильные телефоны на платформе KaiOS получили обновленную версию мессенджера WhatsApp с поддержкой голосовых вызовов. Они работают через мобильный интернет и Wi-Fi, что дает возможность полностью исключить расходы на сотовую связью телефоны на KaiOS выпускают многие компании, в том числе Nokia и Alcatel.

Улучшенный WhatsApp для мобильников

Владельцы классических сотовых телефонов с прошивкой KaiOS получили возможность экономить на мобильной связи. Компания Facebook внедрила в версию своего мессенджера WhatsApp для этой платформы поддержку голосовых вызовов.

Звонки в WhatsApp в KaiOS работают по протоколу VoIP (Voice over Internet Protocol) и подразумевают необходимость подключения к интернету. Как пишет портал 91Mobiles, для работы этой функции именно мобильный интернет (через сотовую сеть) не требуется сеть Wi-Fi тоже подойдет. Это позволяет, к примеру, перевести номер телефона на тариф без абонентской платы и снизить расходы на сотовую связь до нуля.

Функция голосовых вызовов есть в WhatsApp версии 2.2110.41 и новее. Некоторые производители устройств на KaiOS, например, компания Jio, будут отправлять обновление мессенджера «по воздуху». Ручное обновление (или установка с нуля) тоже возможны.

WhatsApp давно перестал быть эксклюзивом для смартфонов. В обычных мобильниках он тоже есть

Выпуском мобильников на базе KaiOS занимаются многие компании, среди которых есть как совсем небольшие, так и известные во всем мире. К последним можно отнести Nokia, Alcatel и китайскую Transsion Holdings, гаджеты которой продаются под брендом Tecno.

Как WhatsApp появился на KaiOS

Мессенджер WhatsApp работает с января 2009 г., а под крылом Facebook он находится с февраля 2014 г. Поначалу сервис был доступен только для смартфонов, но постепенно разработчики добавляли поддержку других устройств, в том числе компьютеров на Windows и macOS.

Голосовые вызовы появятся в WhatsApp на KaiOS только после обновления до версии 2.2110.41 или более новой

В настоящее время WhatsApp является самым популярным мессенджером во всем мире. Им пользуются более чем 2 млрд человек (статистика Statista.com за январь 2021 г.). На KaiOS он появился в сентябре 2018 г., где тоже добился определенных успехов. По данным 91Mobiles, он претендовал на звание лучшего несистемного приложения KaiOS с наибольшим количеством ежемесячно активных пользователей во всем мире.

Работа WhatsApp на раскладушке Nokia под управлением KaiOS

В итоге голосовые вызовы заработали в WhatsApp на KaiOS спустя менее четырех лет с момента релиза на этой платформе. Владельцам смартфонов на Android и iOS пришлось ждать заметно дольше, потому что возможность звонить через WhatsApp они получили лишь в феврале 2015 г. Мессенджеру на тот момент исполнилось шесть лет.

KaiOS-телефоны известных брендов - Nokia 6300 4G (слева), Tecno T901 (в центре) и Alcatel Go Flip 3

Пользователи, предпочитающие общаться в WhatsApp на компьютере или ноутбуке, были лишены этой функции еще дольше. Звонки в клиентах мессенджера под Windows и macOS заработали в марте 2021 г.

Что такое KaiOS

KaiOS представляет собой разработку американской компании KaiOS Technologies и является программной платформой для так называемых «фичефонов» (feature phone, - англ.). Фичефоны отличаются от классических «звонилок» наличием большего количества функций, в том числе и поддержкой сторонних приложений.

Свой софт под KaiOS есть, к примеру, у соцсети Facebook и видеохостинга YouTube. Всего в каталоге KaiOS на момент публикации материала было более 500 приложений. Одним из наиболее ярких представителей линейки гаджетов на KaiOS можно считать слайдер Nokia 8110 образца 2018 г.

Каталог стороннего ПО для KaiOS весьма обширный

Как сообщал CNews, это обновленная версия одноименного мобильника 1996 года выпуска, известная многим как телефон Нео, главного героя фильма «Матрица». Стоит отметить лишь, что на Nokia 8110 установлена модифицированная версия KaiOS под названием Smart Feature OS.

CNews писал, что Nokia также могла выпустить на базе KaiOS наследника смартфона N9, вышедшего в 2011 г. и работавшего на прошивке MeeGo. Однако на начало июня 2021 г. аппарат свет пока не увидел.

Разработка KaiOS ведется с 2017 г. Она базируется на наработках сообщества Mozilla, точнее, на операционной системе Firefox OS. Работа над этим проектом началась в 2013 г.

Nokia 8110 версии 2018 года

Firefox OS была ориентирована на устройства начального уровня. Смартфоны под ее управлением распространялись преимущественно через операторов мобильной связи. В России, к примеру, можно было приобрести Alcatel OneTouch Fire E у «Мегафона» по цене около 5000 руб.

Firefox OS просуществовала три года. В 2016 г. ее разработка была прекращена по причине низкого качества ОС и устройств, и спустя год KaiOS Technologies превратила ее в свою платформу KaiOS.

В августе 2019 г. у KaiOS появился конкурент в лице операционной системы Puffin OS. Она позиционировалась разработчиками как промежуточное звено между KaiOS, нацеленной на современные кнопочные телефоны с функциями смартфона, и Android One/Go для бюджетных смартфонов.

Авторы Puffin OS планировали, что под ее управлением будут работать смартфоны в ценовой категории «до $100» (7208 руб. по курсу ЦБ на 9 июня 2021 г.). Тем не менее, спустя почти два года после анонса гаджеты на базе Puffin OS в мировой продаже отсутствовали.