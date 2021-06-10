«Яндекс» радикально обновил свой поиск. Самые интересные изменения

Масштабное обновление «Поиска»

«Яндекс» выпустил обновление своей поисковой системы, которое получило название Y1. Как сообщили CNews представители компании, апдейт включает более 2,1 тыс. улучшений, а его главной темой стала экономия времени пользователя.

Поисковик научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса, а также начал давать больше быстрых ответов.

Кроме того, компания продемонстрировала новый дизайн главной страницы сервиса, который в данный момент находится в статусе беты. Версия для ПК доступна по специальной ссылке, а в мобильном приложении «Яндекс» ее можно увидеть, пять раз тапнув по логотипу компании на главной странице.

Экспериментальный дизайн главной страницы «Яндекса». Строка поиска переместилась в самый верх и стала массивнее, а панель сервисов «переехала» влево – она исчезает с экрана при прокрутке страницы

В обновлении Y1 «Яндекс» впервые применил новые генеративные нейросети YaLM. Как поясняют в «Яндексе», эти нейросети умеют составлять тексты на русском и помогают давать ответы «Поиску» и голосовому помощнику «Алиса».



В конце 2019 г. «Яндекс» представил обновление поисковика под названием «Вега», которое включало более 1,5 тыс. улучшений. Сервис стал в целом быстрее и точнее в подборе ответов, научился гиперлокальному поиску и начал принимать во внимание сигналы от экспертов по оценке.

Поиск фрагмента видео

С выходом обновления Y1 поисковик научился находить ответ на запрос пользователя в видео с инструкциями. Немаловажно то, что алгоритмы «Яндекса» способны вычленить наиболее информативный фрагмент видео и предложить воспроизвести именно его.

Например, теперь по запросу «как приготовить стейк из тунца» «Яндекс» не только покажет видео с рецептом блюда, но и предоставит возможность незамедлительно запустить воспроизведение именной той части ролика, в которой изложена суть.

«Яндекс» позволяет искать самое главное из видео и не смотреть его целиком

Для выявления нужного фрагмента «Поиск» сопоставляет смысл запроса с содержанием видео, причем анализу подвергаются и картинка, и звуковая дорожка, объясняют в «Яндексе».

Поиск фрагмента видео работает для инструкций различного вида, а не только кулинарных. «Яндекс» приводит в пример следующие запросы: «как помыть собаку» и «как научиться кататься на скейте».

Новая функция сейчас доступна на мобильных устройствах, а на компьютерах появится в ближайшее время, обещают в «Яндексе».

Быстрые ответы

В апдейте Y1 быстрые ответы, то есть ответы на вопросы, которые можно получить непосредственно в поисковой выдаче, стали разнообразнее, утверждают в «Яндексе».

Кроме того, в «Поиске» появился новый тип быстрых ответов. Они помогают подробнее изучить тему запроса, демонстрируя запросы других пользователей по данной теме и ответы на них. Например, по запросу «как открыть ИП», поисковик предложит ответ и на этот, и на связанные вопросы: кто может открыть ИП, сколько это стоит и другие. Сейчас «Поиск», по оценке «Яндекса» показывает более 130 млн уникальных быстрых ответов в месяц.

Улучшения умной камеры

«Яндекс» также сообщил об обновлении технологии умной камеры в фирменном приложении. Умная камера, напомним, подходит для поиска информации по запросу, который затруднительно сформулировать в текстовом виде. Использовать ее, к примеру, уместно для поиска в интернете увиденных где-либо и понравившихся товаров.

Умная камера умеет «на лету» находить и распознавать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов. У корпорации Google есть похожая технология, которая называется «Google объектив» (Google Lens).

Улучшена работа умной камеры в мобильном приложении

В обновлении Y1, как утверждают в «Яндексе», умная камера в пять раз лучше распознает объекты в кадре в реальном времени и показывает сведения о них.

Отзывы об организациях

С выпуском апдейта Y1 «Яндекс» начал анализировать отзывы об организациях, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок.

Поисковик теперь анализирует отзывы об организациях

К примеру, если пользователь отправит запрос о каком-нибудь кафе, поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал.

АОН и блокировка спам-звонков

Пользователям приложения «Яндекс» на мобильных платформах Apple iOS и Google Android доступен автоматический определитель номера (АОН), который позволяет избавиться от нежелательных звонков и не тратить время на общение со спамерами.

В «Яндексе» рассказывают, что в июле 2021 г. АОН научится не только определять, но и автоматически блокировать или заглушать такие звонки. Подобную функциональность также предлагает фирменное приложение-номеронабиратель («Телефон») корпорации Google. Однако производители смартфонов нередко заменяют этот стандартный компонент ОС Android на собственные разработки, который такими возможностями не располагают, поэтому новая функция мобильного приложения «Яндекс» может действительно оказаться полезной для некоторых пользователей.

Развитие нейросетевых технологий

Согласно информации, опубликованной на странице, которая посвящена обновлению Y1, в его основе лежат две новые технологии «Яндекса»: YaTI и YaLM. Это глубокие нейросети с архитектурой «трансформер», обученные на огромном числе параметров.

Именно нейросети определяют смысловую близость текста и видео, чтобы найти самый релевантный фрагмент. Такие нейросети определяют тональность отзывов, которые оставляют люди, и отвечают за визуальный поиск в умной камере.

В обновлении Y1 «Яндекс» впервые применил новые генеративные нейросети YaLM. YaLM – это семейство языковых моделей, которые умеют генерировать тексты на русском языке. Эти модели используются голосовым помощником «Алиса» – с их помощью он генерирует реплики, а также для составления подзаголовков объектных ответов. YaLM также применяется при ранжировании быстрых ответов в поиске «Яндекса». Модели YaLM обучены на терабайтах русских текстов, а самая мощная из них содержит 13 млрд параметров, рассказывают в «Яндексе».

В ноябре 2020 г. CNews писал о том, что поисковик «Яндекса» перешел на технологию анализа текста на основе нейросетей-трансформеров, в частности, YaTI. Это позволило ему лучше оценивать смысловую связь между запросами и содержанием интернет-документов. В компании сочли внедрение данной технологии важнейшим событием в развитии поисковой системы за последнее десятилетие.

Как развивается поисковый бизнес «Яндекса»

«Яндекс» продолжает медленно, но верно наращивать популярность своего поискового сервиса. Так, по итогам I квартала 2021 г. доля компании на российском рынке сервисов интернет-поиска составила 60%, увеличившись с 58,1% в первой четверти 2020 г. Доля поисковых запросов на Android-устройствах остановилась на отметке 59,3%, а суммарное число поисковых запросов за год увеличилось на 13%.

Выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» за этот же период выросла на 15% и составила 35,14 млрд руб. К этому сервису относятся «Поиск», геосервисы, «Почта 360», «Погода», «Новости», «Путешествия», голосовой помощник «Алиса» и ряд других сервисов «Яндекса» в России, Белоруссии и Казахстане.