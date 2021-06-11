«Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса»

«Яндекс» может купить сеть супермаркетов «Азбука вкуса» для развития собственного сервиса доставки продуктов «Лавка». Сумма сделки может составить 20 млрд руб. «Азбука вкуса» входит в число ключевых партнеров «Лавки», а с июня 2021 г. сеть поменяла стратегию экспресс-доставки и планирует сделать сервис «Яндекс.еда» своим единственным партнером в этом направлении.

«Яндекс» интересуется офлайн-ритейлом

Интернет-гигант «Яндекс» заинтересовался покупкой сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». По информации The Bell, в настоящее время стороны ведут переговоры о сделке. Как пишет издание, причина интереса «Яндекса» к «Азбуке вкуса» заключается в стремлении ИТ-гиганта развивать собственный сервис доставки продуктов из магазинов «Яндекс.лавка».

The Bell пишет, что рыночная стоимость «Азбуки вкуса» в настоящее время составляет около 20 млрд руб.

В список основных акционеров «Азбуки вкуса» входит Роман Абрамович, у которого также есть доля и в «Яндексе». Компании объединяет еще и то, что «Лавка» еще несколько месяцев назад начала доставлять продукты из «Азбуки вкуса» своим клиентам. По данным The Bell, «Азбука вкуса» в настоящее время входит в список ключевых партнеров «Лавки».

"Яндекс" хочет усилить позиции "Лавки" за счет премиального офлайн-ритейла

Более того, по данным «Коммерсанта», «Азбука вкуса» теперь сотрудничает с еще одним сервисом «Яндекса» - с экспресс-доставкой продуктов «Яндекс.еда». В начале июня 2021 г. сеть супермаркетов пересмотрела свою стратегию экспресс-доставки и договорилась с «Едой» о партнерстве в этом направлении. От работы с другими сервисами «Азбука вкуса» приняла решение отказаться.

Представители «Яндекса» отказались от комментариев CNews.

Зачем «Яндексу» эта сделка

Как пишет The Bell, «Яндекс.лавка» усиленно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором «Азбука вкуса» работает давно. Приобретение сети супермаркетов даст сервису ИТ-гиганта возможность развивать его еще быстрее. К тому же это приведет и к снижению расходов «Лавки»: после покупки «Азбуки вкуса» она сможет снизить закупочные цены путем объединения закупок.

«Яндекс» запустил «Лавку» сравнительно недавно, в августе 2019 г. по итогам IV квартала 2020 г. выручка сервиса достигла 4,1 млрд руб. или 18% выручки всех сервисов доставки «Яндекса».

В феврале 2021 г. CNews писал, что «Яндекс» планирует вложить до $500 млн в развитие собственного направления электронной коммерции. «Лавка» входит в него наряду с «Маркетом» и «Едой».

В апреле 2021 г. «Яндекс» опубликовал финансовый отчет за I квартал 2021 г. Представленные в нем показатели гласят, что «Лавка» показывает стабильный рост. Так, общий объем оборота товаров (Gross Merchandise Value, GMV) всего сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» «Еде») подрос на 186% за год и достиг 24,7 млрд руб.

Между тем, на момент публикации материала «Лавка» работала всего лишь в пяти, пусть и крупнейших, городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Покупка «Азбуки вкуса», в теории, могла бы ускорить появление сервиса в других российских населенных пунктах.

Со слов неназванного источника The Bell, после сделки нынешний менеджмент «Азбуки вкуса» сможет продолжить управлять офлайновой частью бизнеса, то есть магазинами. Он считает, что в планы «Яндекса» не входит захват рынка офлайнового ритейла.

Возможная выгода «Азбуки вкуса»

«Азбука вкуса» была основана в 1992 г. Ее первый супермаркет премиум-класса под этим же названием открылся спустя пять лет, в 1997 г.

У «Азбуки вкуса» на момент публикации материала было несколько основных акционеров. Среди них – основатель компании Максим Кощеенко, удерживающий 25,5-процентную долю, и его партнер по бизнесу Олег Лыткин с портфелем 17,1%.

Упомянутый Роман Абрамович через Millhouse владеет еще 41,1%, но вместе с Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. 12% «Азбуки вкуса» принадлежат холдингу VMHY. Оставшиеся акции распределены между менеджерами компании.

Сеть «Азбука вкуса» представлена лишь в нескольких российских регионах. Ее розничные магазины открыты только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В состав сети на момент публикации материала входило 173 магазина.

В это число входят 104 супермаркета «Азбука вкуса», 60 мини-маркетов «АВ Daily», три винных магазина «АВ Энотека», а также шесть семейных гипермаркетов «АВ Маркет». Помимо этого, у «Азбуки вкуса» есть интернет-магазин av.ru, служба доставки готовой еды «АВ Экспресс Меню» и городское бистро «АВ Бистро».

Основная операционная структура «Азбуки вкуса» - это ООО «Городской супермаркет». По данным РСБУ, выручка этой компании по итогам 2020 календарного года составила 75,2 млрд руб. (рост 18,3% год к году). Чистая прибыль составила 916,9 млн руб., хотя 2019 г. компания завершила с убытком 316,7 млн руб. Как пишут «Ведомости», У ритейлера есть чистый долг в размере около 11 млрд руб.

Как сообщил The Bell партнер инвестгруппы «Атон» Виктор Дима, акционеры «Азбуки вкуса» только выиграют от сделки с «Яндексом». По его словам, компания планировала провести IPO и выйти на биржу, но так и не смогла реализовать задуманное. К тому же на нее давит эмбарго за поставку европейских продуктов, введенное в России еще в 2014 г. Виктор Дима утверждает, что экономическая ситуация в стране тоже сказывается на сети супермаркетов. Доходы россиян не растут, и им приходится пересматривать свои расходы, в том числе и на продукты питания.