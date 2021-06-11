CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса»

«Яндекс» может купить сеть супермаркетов «Азбука вкуса» для развития собственного сервиса доставки продуктов «Лавка». Сумма сделки может составить 20 млрд руб. «Азбука вкуса» входит в число ключевых партнеров «Лавки», а с июня 2021 г. сеть поменяла стратегию экспресс-доставки и планирует сделать сервис «Яндекс.еда» своим единственным партнером в этом направлении.

«Яндекс» интересуется офлайн-ритейлом

Интернет-гигант «Яндекс» заинтересовался покупкой сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». По информации The Bell, в настоящее время стороны ведут переговоры о сделке. Как пишет издание, причина интереса «Яндекса» к «Азбуке вкуса» заключается в стремлении ИТ-гиганта развивать собственный сервис доставки продуктов из магазинов «Яндекс.лавка».

The Bell пишет, что рыночная стоимость «Азбуки вкуса» в настоящее время составляет около 20 млрд руб.

В список основных акционеров «Азбуки вкуса» входит Роман Абрамович, у которого также есть доля и в «Яндексе». Компании объединяет еще и то, что «Лавка» еще несколько месяцев назад начала доставлять продукты из «Азбуки вкуса» своим клиентам. По данным The Bell, «Азбука вкуса» в настоящее время входит в список ключевых партнеров «Лавки».

buka600.jpg

"Яндекс" хочет усилить позиции "Лавки" за счет премиального офлайн-ритейла

Более того, по данным «Коммерсанта», «Азбука вкуса» теперь сотрудничает с еще одним сервисом «Яндекса» - с экспресс-доставкой продуктов «Яндекс.еда». В начале июня 2021 г. сеть супермаркетов пересмотрела свою стратегию экспресс-доставки и договорилась с «Едой» о партнерстве в этом направлении. От работы с другими сервисами «Азбука вкуса» приняла решение отказаться.

Представители «Яндекса» отказались от комментариев CNews.

Зачем «Яндексу» эта сделка

Как пишет The Bell, «Яндекс.лавка» усиленно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором «Азбука вкуса» работает давно. Приобретение сети супермаркетов даст сервису ИТ-гиганта возможность развивать его еще быстрее. К тому же это приведет и к снижению расходов «Лавки»: после покупки «Азбуки вкуса» она сможет снизить закупочные цены путем объединения закупок.

«Яндекс» запустил «Лавку» сравнительно недавно, в августе 2019 г. по итогам IV квартала 2020 г. выручка сервиса достигла 4,1 млрд руб. или 18% выручки всех сервисов доставки «Яндекса».

В феврале 2021 г. CNews писал, что «Яндекс» планирует вложить до $500 млн в развитие собственного направления электронной коммерции. «Лавка» входит в него наряду с «Маркетом» и «Едой».

В апреле 2021 г. «Яндекс» опубликовал финансовый отчет за I квартал 2021 г. Представленные в нем показатели гласят, что «Лавка» показывает стабильный рост. Так, общий объем оборота товаров (Gross Merchandise Value, GMV) всего сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» «Еде») подрос на 186% за год и достиг 24,7 млрд руб.

Между тем, на момент публикации материала «Лавка» работала всего лишь в пяти, пусть и крупнейших, городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Покупка «Азбуки вкуса», в теории, могла бы ускорить появление сервиса в других российских населенных пунктах.

Со слов неназванного источника The Bell, после сделки нынешний менеджмент «Азбуки вкуса» сможет продолжить управлять офлайновой частью бизнеса, то есть магазинами. Он считает, что в планы «Яндекса» не входит захват рынка офлайнового ритейла.

Возможная выгода «Азбуки вкуса»

«Азбука вкуса» была основана в 1992 г. Ее первый супермаркет премиум-класса под этим же названием открылся спустя пять лет, в 1997 г.

У «Азбуки вкуса» на момент публикации материала было несколько основных акционеров. Среди них – основатель компании Максим Кощеенко, удерживающий 25,5-процентную долю, и его партнер по бизнесу Олег Лыткин с портфелем 17,1%.

Упомянутый Роман Абрамович через Millhouse владеет еще 41,1%, но вместе с Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. 12% «Азбуки вкуса» принадлежат холдингу VMHY. Оставшиеся акции распределены между менеджерами компании.

Сеть «Азбука вкуса» представлена лишь в нескольких российских регионах. Ее розничные магазины открыты только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В состав сети на момент публикации материала входило 173 магазина.

В это число входят 104 супермаркета «Азбука вкуса», 60 мини-маркетов «АВ Daily», три винных магазина «АВ Энотека», а также шесть семейных гипермаркетов «АВ Маркет». Помимо этого, у «Азбуки вкуса» есть интернет-магазин av.ru, служба доставки готовой еды «АВ Экспресс Меню» и городское бистро «АВ Бистро».

Основная операционная структура «Азбуки вкуса» - это ООО «Городской супермаркет». По данным РСБУ, выручка этой компании по итогам 2020 календарного года составила 75,2 млрд руб. (рост 18,3% год к году). Чистая прибыль составила 916,9 млн руб., хотя 2019 г. компания завершила с убытком 316,7 млн руб. Как пишут «Ведомости», У ритейлера есть чистый долг в размере около 11 млрд руб.

Как сообщил The Bell партнер инвестгруппы «Атон» Виктор Дима, акционеры «Азбуки вкуса» только выиграют от сделки с «Яндексом». По его словам, компания планировала провести IPO и выйти на биржу, но так и не смогла реализовать задуманное. К тому же на нее давит эмбарго за поставку европейских продуктов, введенное в России еще в 2014 г. Виктор Дима утверждает, что экономическая ситуация в стране тоже сказывается на сети супермаркетов. Доходы россиян не растут, и им приходится пересматривать свои расходы, в том числе и на продукты питания.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российском метро включили бесплатное 5G

«Яндекс» радикально обновил свой поиск. Самые интересные изменения

В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов

Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод

Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке

Показать еще

Наука

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?
Показать еще