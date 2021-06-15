Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace
Набор корпоративных сервисов Google Workspace теперь доступен всем пользователям. Основными функциями можно пользоваться бесплатно, расширенные же возможности доступны индивидуальным предпринимателям за $10 в месяц. Появились и новые функции, заимствованные у конкурирующих продуктов. Часть Google взяла у Slack и Microsoft Teams, часть – у Zoom.
Платное стало бесплатным
Google открыл доступ к сервисам пакета Google Workspace для всех пользователей. Если раньше их могли использовать только пользователи, подключенные по корпоративному тарифу, то теперь такая возможность есть у каждого.
По данным портала Engadget, для работы в Google Workspace больше не нужно иметь корпоративный аккаунт. Дополнительные функции Docs, Meet, Drive и других сервисов Workspace доступны полностью бесплатно. Согласно пресс-релизу Google, Workspace в настоящее время пользуются более 3 млрд человек по всему миру.
Сервис Google Workspace в прошлом был известен как G Suite. Новое название он получил в октябре 2020 г.
В первую очередь пользователи обнаружат измененный почтовый сервис Gmail, в котором теперь есть чат Google Chat. В бесплатной версии Workspace теперь есть интеллектуальные предложения в электронных письмах (Gmail) и «Документах» (Docs), а также возможность упоминать в текстах писем других пользователей (ключ – @имя_пользователя) и добавлять этих пользователей в задачи. Также теперь пользователи могут одновременно редактировать в чате тот или иной документ, доступный другим участникам конференции, (интеграция с Docs, Slides и Sheets).
Превращение в Slack
В дополнение к интеграции Chat в Gmail Google модернизирует чат-комнаты (Rooms), которые, как сообщал CNews, появились в Gmail в июле 2020 г. Они превратятся в новый сервис Spaces. «Летом мы превратим Rooms в Spaces и запустим оптимизированный и гибкий пользовательский интерфейс, который поможет командам и отдельным сотрудникам всегда быть в курсе всего важного», - заявили представители Google.
В Spaces будут отображаться индикаторы присутствия тех или иных пользователей. Также все участники получат возможность настраивать статусы, эмодзи и закреплять сообщения.
Как пишет Engadget, чат-сервисы Google становятся все более мощным инструментом для работы и все больше напоминают Slack. Это один из самых известных корпоративных мессенджеров наряду с Microsoft Teams.
Со слов представителей Google, сервис Spaces будет «легко интегрироваться с файлами и задачами», что позволит «организовать всю необходимую информацию, разговоры и файлы для проекта». Это объединение материалов по темам также можно будет модерировать на уровне всей организации.
На некоторых опубликованных Google изображениях, видно, что интерфейс Spaces разделен на несколько зон. Чат с коллегами расположен слева и занимает треть экрана, а на оставшейся площади отображается документ, таблица или презентация, над которыми в данный момент идет коллективная работа.
В верхней части столбца чата у вас есть возможность просмотреть беседу, а также вкладки с задачами и документами. Также есть возможность быстрого переключения между несколькими корпоративными чатами.
Заимствования у Zoom и улучшения безопасности
Google улучшила и видеозвонки в Google Meet, добавив в него функции, ранее реализованные в Slack и Microsoft Teams. Теперь в этом сервисе есть так называемый «режим компаньона» (Companion Mode), анонсированный в мае 2021 г. на конференции Google I/O 2021 г.
В этом режиме у участников будет доступ к опросам, чатам во время видеовстречи, и функции «поднятия руки» для участия в беседе в качестве спикера. Также появятся субтитры в реальном времени и ряд других функций, которые будут доступны на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или ПК. По заявлению Google, режим Companion Mode будет доступен в веб-версии и веб-приложении Meet с сентября 2021 г. В мобильном приложении нововведение появится позже, пока без точных сроков.
Google также улучшила безопасность Workspace. Теперь в сервисе есть шифрование на стороне клиента и новые «правила доверия» и метки для «Диска» (облачное хранилище Drive).
Эти метки и правила позволят администраторам «классифицировать файлы и применять элементы управления в зависимости от уровня их чувствительности», сказано в заявлении компании. В нем также говорится, что разработчики усилили защиту от фишинга и вредоносных программ в Workspace.
Новый тариф
Google сделала бесплатными подавляющее большинство базовых функций Workspace. Одновременно с этим она представила и новый тарифный план сервиса под названием Individual.
Он ориентирован на индивидуальных предпринимателей, и Google пока не уточняет, какие еще возможности он открывает. Известно лишь, что переход на этот тариф не требует создания собственного домена. Как пишет The Verge, стоимость такого тарифа составляет $10 в месяц (722 руб. по курсу ЦБ на 15 июня 2021 г.).
Что примечательно, тариф для индивидуальных предпринимателей оказался почти вдвое выше, чем базовый тариф для корпоративных клиентов. Он составляет $6 (433 руб.) в месяц за каждого пользователя. Стоимость включает возможность проведения видеоконференций с числом участников до 100 человек, облачное хранилище 30 ГБ для каждого пользователя и корпоративную почту с собственным адресом.
В тарифной сетке Workspace план Individual на момент публикации материала отсутствовал. В его описании сказано, что он создавался с целью «помочь индивидуальным предпринимателям сделать больше, проявить себя более профессионально и лучше обслуживать своих клиентов».
Как сообщал CNews, новые тарифы, внедренные в октябре 2020 г., менее выгодны по сравнению с теми, что были раньше. Например, раньше пользователи Google Workspace могли платить по $12 в месяц (тариф G Suite Business, 867 руб.) и пользоваться облаком без каких-либо ограничений по объему. Технически, данный тариф предполагал, что на каждого пользователя (при общем количестве не более четырех на один аккаунт) приходилось по 1 ТБ в облаке Google, но интернет-гигант прежде никогда не контролировал это, что позволяло за $12 в месяц хранить в Google Drive десятки и сотни ТБ информации.
С переименованием G Suite в Google Workspace и переходом на актуальные тарифы лимиты хранилища стали реальностью. Новый тариф за $12 получил название Business Standard, и теперь он предлагает лишь по 2 ТБ каждому пользователю в месяц. Поднять ограничение можно, но только до 5 ТБ и только с переходом на тариф Business Plus стоимостью $18 (1299 руб.) в месяц.