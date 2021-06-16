Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги

Госуслуги для порносайтов

В России может появиться разделение порнографического интернет-контента на «незаконный» и «не запрещенный законом», допуск к которому для совершеннолетних граждан будет контролироваться подтверждением возраста через портал госуслуг. Такие рекомендации для Рунета содержатся в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) при Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) о регулировании распространения порнографии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст документа.

Авторы документа предложили ряд критериев для разделения интимного контента на «незаконный» и «незапрещенный», и предложили легализовать просмотр последнего для тех, кто смог подтвердить достижение возраста совершеннолетия, пишет издание. Меры противодействия «незаконной» порнографии авторы документа не уточняют.

«Наша главная задача — обезопасить детей от деструктивного контента. — сказал и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов. — Использование ЕСИА с этой целью приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью».

В качестве базовых критериев для легализации порнографии в Рунете авторы документа предлагают использовать опыт регуляторов США, где доступ ограничивается только к детской порнографии и порнографии, «имеющей непристойный характер».

Разновидности порно и как с ними бороться

Авторы документа выступили с предложением разделения порнографического контента на две категории. К «незаконному» типу контента предлагается отнесли детскую порнографию, а также материалы «явно» оскорбительного характера, такие как изнасилования.

Совершеннолетие посетителей порносайтов предлагается верифицировать через госуслуги

В категорию порноконтента, «не запрещенную законом», авторы из НТЦ ГРЧЦ предложили включить материалы с контентом в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия». Ссылаясь на опыт США, авторы исследования отмечают, что там порнография легализована и защищается Первой поправкой к конституции страны, которая гарантирует свободу слова.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Коммерсанта», опрошенные изданием операторы связи отказались от комментариев.

Функции фильтрации порнотрафика с помощью соответствующего оборудования авторы документа предлагают возложить по умолчанию на операторов сетей. Обязательная полная фильтрация такого трафика должна осуществляться в сетях школ и детских садов.

Предоставление доступа к порноресурсам интернета, согласно документу, должно осуществляться после подтверждения пользователем совершеннолетия. Помимо варианта верификации возраста пользователей через госсистему идентификации ЕСИА на сайте госуслуг, авторы также рассматривают реализацию системы верификации возрастного ценза разработчиками порносайтов.

Эксперты настроены скептично

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что эффективность попыток фильтрации порнотрафика будет нулевой, поскольку «порнографии в интернете вагон, не получится все контролировать». По его мнению, подтверждение возраста путем верификации на порносайтах через «условные госуслуги» — схема рабочая, но вряд ли на такое решатся многие сайты.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов напомнил «Коммерсанту», что изготовление и оборот порнографии запрещены в нашей стране ст. 242 УК РФ. По его мнению, это ограничение по факту не работает, в отличие от ст. 242.1, предусматривающей наказание за вовлечение несовершеннолетних.

Партнер группы «Гречкин и партнеры» Тимур Алиев также напомнил, что частный просмотр любой порнографии законом не запрещен. По его мнению, нормы действующего законодательства уже располагают достаточными механизмами для борьбы с онлайн-распространением порнографии, хотя сложность блокировки порносайтов усложняется их большим количеством и возможностью быстрого переноса ресурса на другие адреса.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев подчеркнул, что при блокировке пользователи могут пользоваться работающими в России сервисами VPN, в том числе, внедренными в устройства по умолчанию – например, как в случае с двойным VPN от Apple. И в этом случае «в контур регулирования придется включать и иностранные корпорации».

Операторы связи уже располагают техническими средствами для противодействия угрозам (ТСПУ), настраиваемые на фильтрацию противоправного контента в рамках закона о «суверенном Рунете», отметил один из источников «Коммерсанта». Эти средства могут успешно использоваться в том числе и для ограничения доступа к порносайтам.