Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей

Штатный антивирус в Windows 10 стал помечать клиент uTorrent как вредоносное ПО, автоматически удалять его и препятствовать его повторной установке. Эти изменения были внесены в политику Windows Defender вместе с новым обновлением 21Н1 для Windows 10. С проблемой столкнулись, в том числе, и российские пользователи.

UTorrent в опале

Корпорация Microsoft начала борьбу с торрент-клиентом uTorrent на компьютерах пользователей. Обновление 21Н1 для Windows 10, вышедшее в конце мая 2021 г., заставляет штатный антивирус удалять торрент-программы без согласия пользователя и возможности повторной установки.

На проблему стали жаловаться пользователи форума Microsoft, в том числе и русскоязычные. Среди них оказался и участник под псевдонимом григорийТарнавский, который столкнулся с автоматическим удалением uTorrent.

UTorrent – это самый популярный торрент-клиент в мире. Согласно статистике портала TorrentsFreak за март 2020 г., ему отдают предпочтение 68,6% пользователей, а ближайший его конкурент – это BitTorrent с 6,6-процентной долей.

С такой проблемой могут столкнуться многие пользователи

В апдейте 21H1 Microsoft модернизировала политику безопасности Windows Defender, вследствие чего антивирус стал видеть в uTorrent вредоносное ПО. При этом «в немилость» попал исключительно этот клиент. Менее распространенные программы по-прежнему можно устанавливать и использовать.

Как решить проблему

Самый эффективный метод борьбы с изменениями в политике безопасности штатного антивируса Windows 10 – это его полное удаление и замена на решение стороннего разработчика, в котором популярный софт не будет считаться вредоносным. Сделать это можно только при помощи специализированного ПО.

Второй вариант – это добавление нового правила работы Windows Defender. Для этого пользователю нужно открыть меню приложение «Параметры», которым Microsoft пытается заменить классическую «Панель управления». В нем нужно перейти в меню «Обновление и безопасность» и выбрать в нем вкладку «Безопасность Windows». В появившемся окне нужно перейти на вкладку «Защита от вирусов и угроз», и уже там можно будет вручную разрешить установку uTorrent.

Windows Defender атакует самый популярный торрент-клиент в мире

Этот способ работает и с другими безопасными программами, по неизвестным причинам «забракованными» антивирусом Microsoft.

Третий вариант – не устанавливать обновление 21Н1, пока Microsoft не выпустит патч, устраняющий проблему в Windows Defender. Однако апдейт 21Н1 может установиться автоматически – отключить самостоятельное обновление ОС Windows 10 можно только с использованием стороннего ПО.

Как работают модераторы Microsoft

Пользователь форумов Microsoft григорийТарнавский получил ответ на свой вопрос. Ему помогли другие пользователи, тогда как модераторы вместо помощи засыпали его не имеющими отношение к делу вопросами.

Модератор Microsoft не уточнил, для чего ему знание о том, что пользователи качают с торрентов

Модератор Alexandr_Smirnoff стал пугать пользователя тем, что на на торрентах раздают, по большей части, нелицензионный контент. После этого, вместо предоставления помощи в решении вопроса он спросил: «для каких целей Вы хотите установить торрент-клиент?».

ГригорийТарнавский подчеркнул, что он новичок во всем, что связано с контентом, и что торрент ему нужен, помимо прочего, для скачивания учебных материалов.

Помощи от некоторых модераторов ждать не приходится

Alexandr_Smirnoff вновь напомнил ему про почти полное отсутствие на торрентах легального контента. Помощь в решении вопроса он так и не оказал.

История повторяется

Штатный антивирус Windows 10 и раньше пытался блокировать uTorrent, определяя его как вирус. Такое происходило, к примеру, в апреле 2019 г. антивирусы Windows Defender, Eset Nod32, K7AntiVirus, K7GW, Sophos AV и TrendMicro-HouseCall стали определять uTorrent как вредоносную программу. Кроме того, модуль защиты в реальном времени MalwareBytes начал распознавать как вредоносную даже веб-страницу загрузки uTorrent.

В конце 2019 г. вновь возникла такая же ситуация. Тогда это затронуло как саму программу-клиент, устанавливаемую на ПК, так и веб-приложение uTorrent.

Как сообщал CNews, в декабре 2019 г. на uTorrent ополчился не только Windows Defender. К нему в этом плане присоединились антивирусы Eset Nod32, Dr.Web, Sophos AV, Comodo, Antiy-AVL, Cylance, GData и Sangfor Engine Zero. В то же время антивирусные системы Bitdefender, Symantec и «Лаборатории Касперского» тогда не стали помечать торрент-клиент как вредоносное ПО.

UTorrent тоже неидеален

Что именно не понравилось в uTorrent обновленному Windows Defender, пока остается неизвестным. Однако за годы своего существования (первый выпуск состоялся в сентябре 2005 г.) он доказал, что идеальным его считать никак нельзя.

В 2015 г. вокруг uTorrent разгорелся скандал, связанный с тем, что вместе с установкой на Windows этого клиента в версии 3.4.2 на ПК без согласия пользователя скрыто устанавливалась программа Epic Scale. Это майнер криптовалюты Litecoin, который использует для ее добычи вычислительные мощности ПК, на котором он установлен.

До конца быть уверенным в отсутствии "недокументированных функций" в uTorrent теперь нельзя

Прибыль от такой «коллаборации» с разработчиками uTorrent получали разработчики Epic Scale. Впоследствии они заявили, что передавали все деньги благотворительным организациям.

Выявить тайную работу программы помогло то, что пользователи стали массово замечать возросшую нагрузку на свои устройства и замедление их работы. Как выяснилось позже, скрытый майнер был установлен на компьютерах примерно 6% пользователей клиента для Windows. Установка происходила в январе-марте 2015 г.