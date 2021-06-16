Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».

6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».

Подать заявку на участие:

Основные вопросы конференции:

Рынок систем хранения данных

Каким был 2020 г. для мирового рынка СХД?

Как развивался российский рынок СХД в 2020 г.?

Как на развитии рынка СХД сказывается пандемия?

Кто формирует спрос на СХД в мире и в России?

Каковы прогнозы развития рынка СХД на 2021 г.?

Ключевые технологии

Средства анализа больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей как стимулы для развития рынка СХД;

Почему традиционные жесткие диски сохраняют популярность;

Преимущества твердотельных накопителей;

Перспективы облачных файл-сервисов;

Какие данные удобнее разместить в облачных хранилищах;

Новые технологии: диски большой емкости, системы all-flash, решения на постоянной памяти;

Какие технологии записи существуют на рынке.

Драйверы развития

Какими характеристиками должна обладать идеальная СХД?

Как автоматизировать хранение с использованием искусственного интеллекта?

Программно-определяемые СХД и гиперконвергентные системы?

Защита данных выходит на первый план?

К выступлению приглашены:

Алексей Карапузов, заместитель директора Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Министерство цифрового развития;

Светлана Бова, управляющий директор, вице-президент Департамента трансформации, банк ВТБ;

Евгений Абакумов, директор по ИТ, госкорпорация «Росатом»;

Иван Черницын, руководитель Центра аналитических решений Дирекции региональных продаж, «Газпром нефть»;

Игорь Бардинцев, директор по управлению данными, «Билайн»;

Кирилл Иванов, директор Data офиса, «М.Видео-Эльдорадо»;

Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;

Александр Мольский, ИТ-директор, «Ренессанс Жизнь»;

Тимур Колёскин, CIO, «Ак Барс Банк»;

Никита Матвеев, директор по управлению данными, группа компаний «S7»;

Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий, ТВЭЛ;

Андрей Фаерштейн, ИТ-директор, «Русал»;

Данила Наумов, директор по данным компании, «Утконос Онлайн»;

Николай Галкин, директор службы ИТ, Itella;

Валерий Дьяченко, директор Управления ИТ, «Мечел»;

Владимир Парфенов, руководитель по развитию клиентского сервиса, «Тинькофф»;

Сергей Гоппов, начальник управления развития архитектуры, банк «Хоум Кредит»;

Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;

Представитель компании OZON;

Представитель компании «Мегафон»;

Представитель компании «Дом.РФ»;

Представитель компании «Черкизово».