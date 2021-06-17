Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре

Антенны спутникового интернета Starlink не выдерживают высоких температур окружающего воздуха и отключаются из-за перегрева. 50-градусная жара для них критична, и пользователям приходится сооружать навесы или охлаждать их водой. Пока с такой проблемой столкнулись только жители США, но летом 50 градусов на солнце бывают и на юге России.

Спутниковый интернет любит прохладу

В системе спутникового интернета Starlink миллиардера Илона Маска (Elon Musk) обнаружилась неожиданная проблема, мешающая ее работе. Пользовательские антенны, улавливающие сигнал спутника, не приспособлены для работы при высоких температурах.

Пользователь Reddit под псевдонимом SocietyTomorrow опубликовал сообщение, в котором рассказал, что его антенна Starlink не справляется с жарой и выключается. Он живет в Аризоне, и в опубликованном в середине июня 2021 г. посте сказано, что антенна отключилась при 50 градусах Цельсия.

Аризона – это один из самых жарких штатов США наряду с Калифорнией и Техасом. Между тем, 50-градусная жара – не редкость и для южных регионов России, в частности, для Астраханской области и Калмыкии.

Антенны Starlink не рассчитаны на работу в жарких регионах планеты

Как пишет ArsTechnica, SocietyTomorrow связался с техподдержкой Starlink и выяснил, что тарелки действительно выключаются при температуре 50 градусов Цельсия. Они рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от -30 до +40 градусов.

Варианты решения

Из-за перегрева антенны SocietyTomorrow был без интернета в течение более чем семи часов. Он нашел несколько способов решения проблемы.

Сообщение о перегреве

Когда перегрев случился в первый раз, SocietyTomorrow попробовал полить антенну водой. Жидкость не повредила технику, но позволила понизить ее температуру до 40 градусов, после чего соединение с интернетом сразу восстановилось.

Решив, что расходовать воду на постоянное охлаждение спутниковой антенны он не хочет, SocietyTomorrow соорудил для нее специальный навес. За счет него антенна теперь находится в тени, что позволяет ей работать без перегревов.

В стремлении заставить интернет Маска работать стабильно американец проявил русскую смекалку

Свою антенну Starlink SocietyTomorrow разместил на заднем дворе. По его словам, это единственное место, где прием сигнала стабильный. Он добавил, что антенна может дополнительно нагреваться от земли. SocietyTomorrow обратился к властям Аризоны за получением разрешения на возведение на своей территории радиовышки.

Массовый перегрев

На пост SocietyTomorrow отреагировали и другие пользователи Reddit, тоже столкнувшиеся с проблемой перегрева спутниковых антенн Starlink. Один из участников сообщества написал, что его антенна, расположенная в 50 милях от Гранд-Каньона в отдаленной местности, тоже выключается от высоких температур.

Пользователь RRJ-2021 тоже упоминал температуру 50 градусов Цельсия как критичную для работы спутниковой антенны. В его случае антенна Starlink размещена на крыше дома, которая тоже может раскаляться на солнце и дополнительно подогревать антенну.

Число столкнувшихся с перегревом антенн Starlink пользователей может расти

Пост RRJ-2021 был написан в конце мая 2021 г. Тем не менее, антенны Starlink способны выключаться не только в самые жаркие месяцы года, что подтвердил пользователь Reddit под ником DragonHillFarm.

DragonHillFarm еще в начале апреля 2021 г. писал, что его тарелка Starlink перегрелась, из-за чего интернет пропал на 30 минут. По словам пользователя, в тот день была солнечная погода, но температура воздуха находилась на отметке 27 градусов Цельсия.

Немного о Starlink

Starlink – это собственный проект спутникового интернета Илона Маска. Миллиардер также владеет рядом других компаний, включая производителя электромобилей Tesla.

Маск развивает Starlink через свою космическую компанию SpaceX, которая и доставляет спутники системы на орбиту. Проект был запущен в 2015 г. и, согласно плану Маска, его сеть будет состоять из, по меньшей мере, 12 тыс. спутников, расположенных на околоземной орбите. В мае 2019 г. была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов весом 227-260 кг каждый. Маск наметил общемировой запуск своего проекта на 2021-2022 г. На середину июня 2021 г. число запущенных на орбиту спутников Starlink перевалило за 1660.

По словам Илона Маска, к концу 2021 г. сеть Starlink покроет интернетом большую часть планеты. В настоящее время она работает в режиме бета-тестирования, а число заявок на подключение к ней на момент публикации материала составляло в пределах 500 тыс. Бета-тестеры отмечают, что скорость доступа в интернет через Starlink постепенно растет. 13 мая 2021 г. пользователь Reddit под ником 219gaming опубликовал сообщение с результатами замеров скорости. Она достигла 560 Мбит/с на загрузку и почти 39 Мбит/с на отдачу при задержке 13 мс.

Американский спутниковый интернет теперь быстрее российского проводного

Интернет Starlink пока не запрещен в России. Между тем, российские власти намерены запустить в стране отечественную спутниковую сеть для раздачи «быстрого и дешевого» интернета в удаленных населенных пунктах. Как сообщал CNews, эта сеть заработает в России до 2030 г. Затраты на этот проект составят 151 млрд руб.