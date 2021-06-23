Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями

Сооснователь Mozilla Брендан Айк запустил интернет-поисковик Brave Search в дополнение к своему браузеру Brave. У него собственный веб-индекс, и ему не нужно обращаться за выдачей к более крупным поисковым сервисам. Brave Search не собирает данные пользователей. Запросы на русском языке он понимает с трудом.

Конкурент Google

Разработчики браузера Brave запустили собственный поисковый сервис под названием Brave Search, никак не связанный с поисковиками интернет-гигантов. Как пишет TechCrunch, он базируется на собственном веб-индексе и, помимо прочего, не отслеживает данные пользователей.

О планах авторов Brave начать прямую конкуренцию с «Яндексом» и Google на рынке интернет-поиска стало известно еще в марте 2021 г. Тогда создатели браузера купили открытую поисковую систему Tailcat, за которой стоят разработчики защищенного браузера Cliqz.

Главная страница Brave Search мало чем отличается от главной страницы Google

Создатели Brave позже запустили закрытое тестирование своей поисковой системы, в которой участвовало более 100 тыс. человек. Теперь же она доступна пользователям по всему миру, но речь о полноценном запуске пока не идет. Технически, бета-тестирование по-прежнему продолжается, только теперь оно перешло в открытую фазу.

Никаких ограничений

Создатели поисковика Brave Search сделали его доступным не только из-под одноименного браузера. Опробовать возможности поисковика можно из любой страны мира и в любом обозревателе.

Пользоваться поисковиком Brave смогут только знающие английский

Редакция CNews убедилась в полной работоспособности Brave Search в Chrome, Opera, Vivaldi и Edge. Сервис с некоторыми оговорками работает и в Internet Explorer 11.

Интерфейс поисковика на момент публикации материала не был локализован. Все надписи в нем сделаны исключительно на английском, и возможность сменить язык в настройках отсутствовала.

В то же время Brave Search понимает запросы на разных языках мира. Ему под силу понять, что хотят найти англоговорящие пользователи, и в целом он пока специализируется на запросах, сделанных на английском языке.

Правила русского языка Brave Search пока не изучил

Русскоязычные запросы поисковик тоже «переваривает», но только если вводить их без ошибок. Исправлять опечатки на русском Brave Search пока не научился, и незнание правил Великого и могучего может привести к совершенно неожиданным результатам в поисковой выдаче.

Кто стоит за браузером Brave

Brave – это детище создателя языка JavaScript, бывшего сооснователя и гендиректора Mozilla Брендана Айка (Brendan Eich). Для работы над этим браузером он в конце весны 2015 г. основал компанию Brave Software.

Айк позиционирует Brave как защищенный браузер – у него по умолчанию есть средства удаления рекламы с сайтов и блокировки фоновой передачи пользовательских данных.

Релиз первой бета-версии браузера состоялся в конце января 2016 г. В основе Brave лежит движок Blink, и он работает на технологии блокчейн. Первая стабильная сборка под Windows, macOS, Linux и мобильные платформы iOS Android вышла в ноябре 2019 г.

Брендан Айк

За два года до этого, в мае 2017 г., основатели Brave провели ICO (первоначальное размещение криптографических токенов) криптовалюты Basic Attention Token (BAT) на базе платформы Ethereum. По данным профильного портала CoinDesk, всего за 30 секунд разработчики продали крипту на сумму $35 млн. В торгах участвовало 130 пользователей.

На 23 июня 2021 г. число пользователей Brave, по данным разработчиков, превысило 30 млн. Однако в масштабах всего мира широкой популярностью он пока не пользуется. По данным портала StatCounter, в июне 2021 г. 64,73% мирового рынка браузеров удерживал Chrome, Apple Safari досталось 18,43%, у Microsoft Edge было 3,37%, а у Firefox – 3,36%. За ними следовали штатный браузер на устройствах Samsung (доля 3,24%) и Opera (2,31%). В итоге Brave делил оставшиеся 4,56% рынка с десятками других браузеров.

Brave могло бы не быть без ЛГБТ

Брендан Айк стоял у самых истоков Mozilla Organization, основанной еще в 1998 г. Он начинал в ней с должности главного технолога, попутно занимая место в ее совете директоров.

Настроек у поисковика Айка пока очень мало

В августе 2005 г. Айк стал техническим директором Mozilla, а в конце марта 2014 г. он перешел на пост СЕО. Правда, в этой должности он смог побыть всего лишь несколько дней – 3 апреля 2014 г. он был вынужден оставить ее.

Айк лишился поста главы Mozilla из-за американских гомосексуалистов. Его активисты стали «копать» под него и выяснили, что Айк в 2008 г. поддержал калифорнийский законопроект о запрете однополых браков. В итоге сообщество высказалось против назначения Айка на должность исполнительного директора Mozilla.

Почему Брендан Айк пошел на поводу у этого сообщества, остается неизвестным. Однако именно его уход из Mozilla подтолкнул его к основанию Brave Software и выпуску своего защищенного браузера.