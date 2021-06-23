В России начинает дорожать проводной интернет

Российские провайдеры планируют резко увеличить тарифы на проводной интернет. Рост цен составит минимум 4%, а в ряде случаев абонентам придется платить больше на 15%. Провайдеры объясняют удорожание услуг инфляцией и повышением цен на оборудование, однако аналитики считают, что они просто хотят нарастить свою выручку.

Доступ в интернет обходится все дороже

В России грядет рост цен на проводной доступ в интернет. Как пишут «Ведомости», в скором времени тарифы вырастут как минимум у провайдеров «ЭР-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру») и МГТС. Ряд компаний повысили цены еще весной 2021 г.

Представители «ЭР-телекома» подтвердили CNews, что рост тарифов состоится в ближайшем будущем и коснется пока только корпоративных клиентов. Они будут платить больше, начиная с 1 августа 2021 г.

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Причиной увеличения цен на доступ в интернет в компании назвали инфляцию. Также, по словам ее представителей, на это повлияло удорожание сетевого оборудования и комплектующих. Они подчеркнули, что это первое повышение цен для корпоративных клиентов с января 2020 г.

Жители разных регионов заплатят по-разному

По данным «Ведомостей», рост цен на интернет «ЭР-телекома» не будет фиксированным для всех регионов присутствия компании. Компании из Санкт-Петербурга с Урала и Дальнего Востока сообщили изданию, что им придется платить больше приблизительно на 10%.

Представители «ЭР-телекома» рассказали CNews, что цены для корпоративных клиентов компании будут скорректированы в сторону увеличения на 4-10%. Они отметили, что изменения коснутся «ряда регионов» присутствия компании, но не уточнили, каких именно.

На 23 июня 2021 г. «ЭР-телеком» входил в тройку крупнейших операторов фиксированной связи в России. Он уступает только МТС и «Ростелекому» (статистика Telecom Daily).

По числу абонентов широкополосного доступа (ШПД) по итогам I квартала 2021 г. лидировал «Ростелеком», насчитывающий 12 млн пользователей. За ним идет оператор МТС (3,9 млн абонентов).

База пользователей «ЭР-телекома» составляет немногим менее 3,9 млн человек. Интернетом «Дом.ру» пользуются жители 38 российских регионов, включая Московскую, Ленинградскую, Челябинскую, Ярославскую и Омскую области, а также Алтайский край и Удмуртскую республику.

Жители каких регионов присутствия "ЭР-телекома" попадут под рост тарифов, остается загадкой

Всего в России на конец I квартала 2021 г. числилось 34,7 млн абонентов проводного ШПД.

Другие провайдеры не отстают

Заставить своих абонентов платить за доступ в Сеть больше собирается и крупнейший столичный интернет-провайдер МГТС (принадлежит МТС). По информации «Ведомостей», его тарифы вырастут с 1 июля 2021 г. на 10-40 руб. или на 2-9%.

Представитель МГТС сообщил изданию, что абонентская плата вырастет в среднем на 3%. С его слов, повышение коснется «некоторых тарифов и пакетных предложений на домашний интернет, введенных в разное время». «Корректировка тарифов обусловлена экономической ситуацией, в том числе необходимостью инвестиций в расширение пропускной способности сети, увеличение скоростей доступа и закупку современного оборудования», - сказал он. Представитель оператора не стал уточнять, скольких абонентов затронет подорожание.

Провайдер PIN из Санкт-Петербурга повысил расценки даже раньше МГТС и «Санкт-Петербурга». Цены на его услуги для жителей Северной столицы подскочили на 15% еще в мае 2021 г., как пишут «Ведомости». Сеть PIN охватывает несколько тысяч пользователей.

Представители «Ростелекома» сообщили изданию, что компания «плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное телевидение, если они перестают соответствовать экономическим реалиям». Они заверили, что «все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях и не учитывают произошедших изменений, которые влияют на себестоимость услуг, например появление новых регуляторных требований, рост стоимости материалов и услуг контрагентов, изменение налоговой нагрузки».

Возможные штрафы

Иногда российских провайдеров штрафуют за повышение тарифов на домашний интернет. К примеру, тот же «Ростелеком» в начале августа 2019 г. привлек внимание Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Компания обещала сохранить расценки на услуги акционного тарифного плана «Пакет навсегда» на первоначальном уровне, однако потом повысила их в среднем на 40 руб.

Акция «Пакет навсегда» проводилась оператором с 1 сентября 2015 г. по 25 марта 2016 г. В ходе акции «Ростелеком» размещал рекламные материалы и публиковал статьи, содержащие информацию о тарифном плане «Пакет навсегда».

Реакцией ФАС введение «Ростелекомом» своих абонентов в заблуждение стал штраф в размере 250 тыс. руб.

Провайдеры просто хотят больше денег

Представители «ЭР-телекома» утверждают, что рост цен вызван повышением стоимости «железа» и инфляцией на общероссийском рынке. Однако опрошенные «Ведомостями» эксперты видят совсем другую причину этого.

По их словам, в 2020 г. многие провайдеры не повышали цены на доступ в Сеть и даже подключали абонентов по льготным тарифам для увеличения пользовательской базы. В результате всех этих мероприятий по итогам 2020 г. суммарная выручка операторов ШПД выросла всего на 3,5%.

«Поэтому повышение тарифов вполне объяснимо – в условиях насыщения российского рынка повышения отдачи от обслуживания уже существующих клиентов можно добиться практически только за счет роста цен», – заявил источник издания.

Власти против роста тарифов

Российские власти осведомлены о регулярном повышении российскими операторами связи и интернет-провайдерами цен на свои услуги. Как сообщал CNews, они даже хотели запретить им корректировать тарифы в сторону увеличения.

С такой инициативой еще в конце октября 2020 г. выступил депутат нижней палаты парламента России Евгений Федоров. Чиновник предложил заморозить цены на домашний интернет, изложив свое предложение в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Евгений Федоров предлагал запретить российским провайдерам повышать цены до 1 июля 2021 г. Его инициатива не была одобрена, о чем можно судить, в том числе, и по действиям провайдера PIN. Он повысил тарифы в мае 2021 г.