Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией

Российский генпрокурор Игорь Краснов предложил дополнить российское законодательство поправками, разрешающими конфисковывать у граждан их криптовалюту, «ставшую источником дохода от преступлений». Краснов полагает, что это поможет в борьбе с коррупцией.



Биткоины россиянам не положены

Российские власти ведут разработку поправок к новому закону о криптовалютах, которые позволят конфисковать у россиян биткоины и другие токены, ставшие источниками дохода от преступлений. Как пишет ТАСС, об этой инициативе государства рассказал российский генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, виртуальные деньги стали часто использоваться в различных коррупционных схемах, включая взяточничество. «Латентность данных криминальных деяний в последнее время усугубляется использованием в качестве взяток криптоактивов, совершением криптовалютных обменных операций как способом отмывания похищенных бюджетных средств», – отметил Краснов.

Сроки подготовки поправок к закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), их внесения на рассмотрение и вступления в силу генпрокурор России не уточнил. Кто именно работает над поправками, тоже остается неизвестным. Сам закон был принят в июле 2020 г. и заработал 1 января 2021 г.

Над криптокошельками россиян нависла новая угроза

«Серьезным вызовом является криминальное использование криптовалют в нашей стране. Значимым шагом в преодолении этой проблемы стало принятие в июле 2020 года федерального закона “О цифровых активах”. В настоящее время идет работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство», – сказал генпрокурор. С его слов, «это позволит применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов».

«Очевидно, что проблема криминального использования виртуальных активов, цифровых денег, иных современных технологий, включая искусственный интеллект, в ближайшее время будет только нарастать. И тем важнее выработать дополнительные эффективные ответные меры на эти угрозы», – подытожил Игорь Краснов.

Прецедент был создан еще до поправок

На момент публикации материала и задолго до принятия грядущих поправок в России был зафиксирован как минимум один громкий случай конфискации криптовалюты. Косвенно он имеет отношение к коррупции в российских силовых структурах.

В феврале 2021 г. CNews писал, что экс-сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Алексей Колбов и Сергей Белоусов оказались под угрозой тюремного заключения. Они вымогали десятки миллионов рублей в биткоинах у бывшего главы издательства «Известия» Эраста Галумова, угрожая «сшить» ему дело и объявить его сына в международный розыск

В конце февраля 2021 г., по информации «Коммерсанта» Второй западный окружной военсуд присудил обоим экс-силовикам реальные сроки и лишил их званий. Колбов перестал быть капитаном юстиции запаса и отправился в колонию строгого режима на 12 лет, а Белоусов пробудет за решеткой девять лет и больше не будет майором юстиции запаса. Обвинение требовало посадить их на 13 и 10 лет соответственно.

Но самое главное, суд постановил конфисковать у экс-силовиков 4,1 млн биткоинов, полученные у Галумова. Судьба этих денег неизвестна, так как сам Галумов тоже сел в тюрьму. В ноябре 2020 г. бизнесмен получил шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. по делу о крупном мошенничестве.

Механизм конфискации разработает МВД

В России на протяжении почти двух лет ведется разработка механизма конфискации у россиян их виртуальных, но все-таки денег. Как сообщал CNews, над ним с ноября 2019 г. работает Министерство внутренних дел России (МВД).

У МВД есть срок, в течение которого оно должно подготовить предложения по изъятию у граждан их денежных средств в виде биткоина, эфира и прочих токенов. Они должны быть готовы не позднее 31 декабря 2021 г.

Власти стали интересоваться криптоактивами россиян, лишь когда курс биткоина резко пошел вверх

Таким образом, слова Игоря Краснова о необходимости отбора криптовалюты у россиян в целях борьбы с коррупцией прозвучали спустя почти два года с того момента, как МВД начало прорабатывать этот механизм. До дедлайна на момент публикации материала оставалось немногим менее полугода.

Над предложениями по конфискации биткоинов МВД работает не единолично. Помощь ей оказывает целая группа госструктур, среди которых есть и Генпрокуратура. Также подготовка предложений осуществляется совместно с Росинфомониторингом, Следственным комитетом (СК), Минюстом, ФСБ, Федеральной таможенной службой (ФТС) и Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Также в разработке предложений принимает участие Верховный суд.

От сумы до тюрьмы

Над россиянами, владеющими криптовалютами может нависнуть угроза не только потерять свои деньги, но и даже сесть в тюрьму за них. Как сообщал CNews, в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением лишать граждан свободы на долгие годы за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.

В российском законодательстве также может появиться норма, обязывающая граждан сообщать в налоговую о каждом токене в их криптокошельках. Она выражена в готовящихся поправках к действующему закону о криптовалютах. CNews писал об этом в апреле 2021 г.

Что касается самого закона о криптовалютах, то Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г., а в силу он вступил 1 января 2021 г. Закон носит название «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и имеет номер 259-ФЗ.