Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок

Релиз Tor Browser 10.5

Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила значительное обновление специализированного браузера Tor Browser 10.5, который предназначен для безопасной и анонимной навигации в интернете.

Основанная на Mozilla Firefox 78 сборка, в частности, предлагает улучшенные возможности по обходу онлайн-цензуры. Теперь пользователи из стран, в которых Tor заблокирован властями, смогут легко обойти данное ограничение – достаточно активировать единственную функцию в настройках браузера, что можно сделать в пару кликов. Для этого используется обширная сеть прокси-серверов Snowflake.

Работу данной сети поддерживают пользователи-добровольцы из «свободных стран» с низким уровнем интернет-цензуры. Примечательно, что вступление в их ряды не требует владения специальными навыками или финансовых вложений. Достаточно лишь установить специальное расширение для браузера Google Chrome или Mozilla Firefox.

Состоялся релиз Tor Browser 10.5

Помимо усовершенествованных функций для борьбы с цензурой, Tor Browser получил обновленный интерфейс диалога первого подключения к сети Tor. Кроме того, анонимный обозреватель отныне предупреждает пользователей, если посещаемый скрытый (onion, «луковый») сайт использует устаревшие технологии и вскоре перестанет быть доступен.

Что такое Tor

Tor является системой серверов, поддерживающих «луковую маршрутизацию» – технологию анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Tor дает пользователю возможность сохранять инкогнито в интернете и защищает его трафик от анализа.

Работу сети Tor обеспечивают узлы (серверы, relays) четырех типов: входные (Guard), посредники (Middle), выходные (Exit) и мосты (Bridge).

Входные и выходные узлы, как следует из их названия, являются начальной и конечной точками в маршруте пользовательского трафика, проходящего через сеть Tor.

Узлы-посредники занимаются тем, что «перебрасываются» трафиком друг с другом, прежде чем тот покинет сеть. Это необходимо для того, чтобы сделать источник трафика максимально неочевидным для тех, кто пожелает его отследить.

IP-адреса входных узлов являются открытой информацией и могут быть загружены из одного из девяти публичных каталогов. Данная особенность позволила властям стран, которые настроены недружелюбно по отношению к Tor, закрыть доступ своим гражданам к данному инструменту, просто заблокировав каталоги IP-адресов.

Как Tor помогает обходить блокировки

Для того, чтобы решить проблему цензуры, были придуманы мосты – входные узлы, адреса которых отсутствуют в публичном доступе. Получить адрес моста можно по специальному запросу, что одновременно усложняет жизнь пользователю и блокировку доступа к Tor властям.

В некоторых странах, например, в Китае и Иране, научились бороться с данным видом защиты от цензуры, однако Tor Project в ответ на это предложил использовать так называемые транспорты, которые усложняют блокировку узлов. К примеру, в Tor Browser сравнительно давно встроена поддержка транспорта obfs4, который осуществляет обфускацию (запутывание) трафика.

Новый транспорт, поддержка которого появилась в Tor Browser 10, называется Snowflake. Технология опирается на одноименную добровольческую сеть прокси-серверов, которая, по данным Tor Project, насчитывает 8 тыс. машин. Взаимодействие с прокси осуществляется при помощи P2P-проторола WebRTC. При инициализации соединения и выборе «пары» из Snowflake-прокси применяется техника «прикрытия доменом» (Domain Fronting).

Любопытной особенностью сети, которая позволяет ей очень быстро набирать участников, является простота настройки сервера. В сущности, никакой настройки и не требуется – добровольцу достаточно установить дополнение для Chrome или Firefox, которое и выполняет роль прокси-сервера в те моменты, когда браузер запущен.

Таким образом формируется постоянно видоизменяющаяся сеть прокси-серверов, которую ввиду такого ее характера непросто заблокировать – IP-адреса добровольцев во многих случаях будут регулярно меняться, часть из них будет пользоваться различными точками доступа, в том числе публичными. Важно лишь, чтобы владельцы Snowflake-прокси оставались на территории стран с низким уровнем интернет-цензуры, иначе их вклад в общее дело окажется практически нулевым.

Интерес властей к Tor

Tor вызывает интерес у правоохранительных органов некоторых стран. Ведь с его помощью можно получить доступ к сайтам с запрещенной информацией и совершать нелегальные сделки в даркнете, при этом скрывая свою личность. Поэтому желание властей взять под контроль «луковый» сегмент интернета не должно вызывать удивления.

В 2014 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) заплатило $1 млн исследователям из Университета Карнеги-Меллон в США за помощь в проникновении в Tor с целью деанонимизации его пользователей.

В августе 2019 г. CNews писал, что всего за несколько тысяч долларов в месяц сеть Tor можно настолько замедлить, что пользователи просто откажутся в ней работать. Американские исследователи предложили на выбор три вида атаки: на мосты, на узлы и на систему распределения трафика. Стоимость варьируется от $1,6 тыс. до $17 тыс. в месяц, что легко может себе позволить любое правительство.

Российские власти также знают о существовании Tor. Принятый в 2017 г. закон обязует анонимайзеры, к которым относится Tor, и VPN-провайдеров блокировать сайты и сервисы из черного списка Роскомнадзора. Tor эти требования не выполняет.

В июле 2019 г. хакерская группировка 0v1ru$ взломала сервер компании «Сайтэк», якобы являющейся подрядчиком российских спецслужб и других госструктур. Полученные в результате атаки документы содержали информацию о ряде тайных проектов, нацеленных, в том числе, на анализ трафика сети Tor.

В середине июня 2021 г. Роскомнадзор ввел ограничительные мер в отношении VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Регулятор объяснил это тем, что данные сервисы используются для доступа к запрещенной в России информации – детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и подобному нелегальному контенту.

На момент публикации данного материала доступ к сети Tor на территории России не ограничен и возможен без использования мостов.